Verissimo, gli ospiti del 24 ottobre: il dramma di Claudia Galanti e l’amore di Levante

Il 24 ottobre 2026 torna in onda Verissimo con tanti ospiti e interviste inedite: chi sarà nello studio di Silvia Toffanin.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Claudia Galanti

Silvia Toffanin torna in onda il 24 ottobre 2026 con una nuova puntata di Verissimo. Tante le anticipazioni, le interviste e gli ospiti che popoleranno lo studio dello show di Canale Cinque.

Anticipazioni Verissimo sabato 24 ottobre

La puntata di sabato 24 ottobre di Verissimo si preannuncia particolarmente ricca di spunti e interessante. Nel primo appuntamento del week end con il programma condotto da Silvia Toffanin ci sarà fra gli ospiti Levante.

La cantante parlerà della sua vita privata, fra l’amore per Pietro Palumbo e la figlia Alma Futura. Spazio anche alla presentazione del suo nuovo album intitolato Dell’amore il fallimento e altri passi di danza. Nello studio di Canale 5 arriverà poi Claudia Galanti che racconterà la sua nuova esistenza dopo un periodo particolarmente doloroso e buio, segnato dalla morte improvvisa della figlia neonata. Un momento tragico da cui la modella è riuscita a rialzarsi, nonostante una sofferenza che dura ancora oggi.

Come ogni settimana ci sarà poi spazio per scoprire l’evoluzione dei personaggi che hanno animato l’ultima edizione di Temptation Island. Dopo aver ospitato Cristian, ma anche Soraya e Sara, questa volta Silvia Toffanin dialogherà con Gabriele. Il giovane, che si è separato dalla fidanzata dopo la fine della trasmissione, risponderà sicuramente alle parole di Sara che, ospita nello studio di Verissimo, aveva parlato del loro rapporto.

Non solo, fra gli ospiti del 24 ottobre 2026 di Verissimo ci sarà anche Aldo Montano, celebre schermidore azzurro, che si racconterà fra passato e presente. Non mancheranno poi i protagonisti delle serie turche amate dal pubblico di Canale 5. Questa volta a rilasciare un’intervista sarà Erdal Ozyağcılar, l’attore turco che in Forbidden Fruit interpreta il cattivissimo Hasan Ali.

Infine a chiudere la puntata di sabato di Verissimo ci saranno Carmela e Valeria, ossia la moglie e la figlia di Salvatore Calignano, operaio edile che lo scorso 3 ottobre è morto dopo un tragico incidente avvenuto a Caivano, nel capannone in cui lavorava.

Il 2 ottobre 2026, l’operaio era precipitato dal tetto di un capannone industriale a Caivano, dove stava lavorando senza protezioni. L’uomo aveva riportato delle lesioni gravissime ed era deceduto il giorno successivo all’ospedale di Giugliano in Campania. Era arrivato nella struttura dopo essere stato ritrovato riverso in strada, sotto un albero e lontano dal luogo della caduta. A trovarlo e soccorrerlo un passante. Le indagini della Procura di Napoli e le immagini raccolte dalle telecamere avevano poi svelato che l’uomo era stato spostato dopo l’incidente.

Calignano lavorava senza i necessari dispositivi di sicurezza, ossia imbracature e parapetti, in nero. Il suo datore di lavoro, secondo quanto svelato dalle forze dell’ordine, avrebbe cercato di regolarizzare il suo contratto solamente dopo la tragedia.

Dove e quando vederlo

L’appuntamento con la nuova puntata di Verissimo è per sabato 24 ottobre 2026 alle 16.30 su Canale 5. Si tratta però solamente di uno dei due spazi dedicati al programma condotto da Silvia Toffanin nel week end. La trasmissione infatti tornerà in onda anche domenica 25 ottobre sempre su Mediaset, subito dopo la consueta puntata di Amici di Maria De Filippi. Per chi non dovesse riuscire a seguire in televisione la trasmissione, è possibile recuperare tutte le puntate e le interviste sulla piattaforma Mediaset Infinity.