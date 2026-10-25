Verissimo, gli ospiti del 25 ottobre: la verità di Manuela Arcuri e il regalo di Andrea Rizzoli

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Manuela Arcuri

Emozioni, risate e cronaca nella puntata del 25 ottobre di Verissimo: a partire dalle 15:45, Silvia Toffanin ospita nel suo salotto volti del cinema e del piccolo schermo, pronti a raccontare le loro storie. Da Manuela Arcuri ad Andrea Rizzoli, chi vedremo oggi nel talk show di Canale 5.

Verissimo, Manuela Arcuri fa chiarezza sul presunto flirt con il Principe

Nella puntata del 25 ottobre di Verissimo, riflettori puntati su Manuela Arcuri. Da diverse settimane si parla infatti di una presunta simpatia tra l’attrice di Latina e il Principe Domenico Antonio Pallavicino, erede di una nobile casata genovese. I due, che si sono conosciuti grazie a una collaborazione professionale, si sono ritrovati al centro del gossip con la pubblicazione di alcuni scatti di un viaggio a Parigi.

Pallavicino non ha nascosto un interesse nei confronti della diva, raccontando: “Chi non resterebbe affascinato da una donna come Manuela? Condividiamo momenti piacevoli, divertenti, oltre a tanti impegni e progetti professionali. Spero che si possa innamorare. Che sia un po’ innamorata, questo lo spero“. Oggi sarà invece Arcuri a dare la sua versione dei fatti nel salotto di Silvia Toffanin.

Verissimo, l’amore di Paolo e Andrea per mamma Eleonora

Al centro dello show l’amore di due figli per la mamma scomparsa: Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli raccontano il dolore a distanza di anni dalla morte di Eleonora Giorgi. Ma c’è spazio anche per un bellissimo regalo: il primogenito dell’attrice, che sta per diventare papà per la prima volta, annuncerà il nome scelto per la figlia, che nascerà il prossimo dicembre.

Sposato con la make-up artist Serena Meriggioli, Andrea Rizzoli avrebbe deciso di battezzare la bambina con il nome di sua madre, ovvero Eleonora.

Verissimo, ospiti Lino Banfi, Materazzi e Peparini

Silvia Toffanin accoglierà inoltre per un’intensa intervista Matteo Materazzi, ex calciatore e procuratore sportivo, che convive dal 2024 con la SLA. Al suo fianco, la moglie Maura. Non mancherà una lunga chiacchierata con la ballerina Veronica Peparini: dopo l’addio ad Amici, la coreografa si racconterà tra i nuovi progetti professionali e l’amore per Andreas Muller, concorrente del Grande Fratello VIP.

Infine, torna a Verissimo un super novantenne dalla carriera straordinaria: Lino Banfi. L’attore pugliese, che ha da pochissimo tagliato l’importante traguardo, offrirà retroscena e confessioni sulla sua carriera, senza dimenticare il profondo sentimento che lo ha tenuto legato alla moglie Lucia Zagaria, scomparsa nel 2023.

Verissimo, la testimonianza di Piera Maggio

Non solo intrattenimento, ma anche cronaca nella puntata del 25 ottobre di Verissimo. A 22 anni dalla scomparsa della sua Denise, sarà ospite Piera Maggio, per fare il punto sulla vicenda e chiarire alcuni recenti accadimenti: da quando la bambina fu rapita, nel lontano 2004, la donna non ha mai smesso di cercarla e ricordarla con numerosi appelli.

Quando e dove vedere Verissimo

Verissimo va in onda domenica 25 ottobre a partire dalle 15:45 su Canale 5, dopo Amici. Il talk show condotto da Silvia Toffanin può essere seguito anche in streaming su Mediaset Infinity. Le puntate restano disponibili sulla piattaforma anche nei giorni successivi alla messa in onda, dando quindi la possibilità agli spettatori di recuperare tutte le interviste e i racconti con maggiore comodità.