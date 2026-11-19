La figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico cresce e colleziona successi nello sport. Ora gioca a pallavolo, ma sulla sua maglia c'è un dettaglio che emoziona il celebre padre

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Getty Images Raffaella Fico

Il talento sportivo sembra essere una questione di famiglia. Pia Fico Balotelli, figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico, ha deciso di seguire le orme del padre, anche se ha scelto una disciplina molto diversa dal calcio. Dopo il karate, la ragazza ha intrapreso una nuova avventura nella pallavolo, collezionando già le prime vittorie. Ma a catturare l’attenzione è soprattutto un dettaglio della sua divisa: un omaggio speciale a papà Super Mario.

Pia Fico Balotelli, la nuova carriera nella pallavolo e le prime vittorie

A soli 13 anni, Pia Fico Balotelli ha già dimostrato di avere una grande passione per lo sport. Nata il 5 dicembre 2012, la figlia dell’ex attaccante della Nazionale italiana si prepara a festeggiare il suo quattordicesimo compleanno e, nel frattempo, ha deciso di mettersi alla prova con una nuova disciplina.

Attualmente gioca nella formazione Under 15 del Volley World Blu, società sportiva di Napoli, città nella quale vive insieme alla madre Raffaella Fico. E l’inizio della stagione non avrebbe potuto essere più incoraggiante: la squadra ha conquistato due vittorie nelle prime due partite disputate.

Pia ricopre il ruolo di schiacciatrice, una posizione che richiede potenza, coordinazione e una buona capacità di lettura del gioco. Dalla sua parte c’è anche l’altezza, già notevole per la sua giovane età, che potrebbe rappresentare un vantaggio importante nel suo percorso sportivo.

A raccontare i primi successi della figlia è stata proprio Raffaella Fico, che sui social ha condiviso alcuni video delle partite, mostrando tutta la sua emozione e il suo orgoglio. “Sei la mia pantera”, ha scritto la soubrette a corredo delle immagini.

Pia Fico Balotelli, il numero 45 sulla maglia è un omaggio a papà Mario

C’è un dettaglio che rende ancora più speciale la nuova avventura sportiva di Pia Fico Balotelli. Sulla sua maglia da pallavolo c’è il numero 45, lo stesso che ha accompagnato Mario Balotelli in alcune delle stagioni più importanti della sua carriera calcistica.

Un numero diventato quasi un marchio di fabbrica per Super Mario, che lo ha indossato durante le esperienze con l’Inter e il Manchester City, mentre con la Nazionale italiana ha giocato con il 9.

La scelta della ragazza appare dunque come un omaggio al padre, un modo per portare con sé un simbolo della sua storia sportiva pur avendo intrapreso una strada completamente diversa.

Ma la divisa racconta anche un altro aspetto della sua vita familiare. Sopra il numero 45 compare il cognome Fico, quello della madre, attribuitole alla nascita. Il cognome Balotelli è stato aggiunto successivamente, nel 2014, quando il calciatore ha riconosciuto la paternità dopo un test del Dna.

Oggi i rapporti tra Mario Balotelli e Raffaella Fico sono sereni, nonostante le tensioni che avevano accompagnato la fine della loro relazione e i primi anni di vita della figlia.

Pia cresce con la madre, ma mantiene un legame anche con il padre e con la sua famiglia di Brescia. Il calciatore è attualmente impegnato a Dubai con l’Al Ittifaq.

Pia Fico Balotelli, dal titolo italiano di karate al sogno nella pallavolo

Tra l’altro, la pallavolo non è il primo sport nel quale Pia Fico Balotelli ha dimostrato le proprie capacità. Prima di entrare nella squadra napoletana, la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico si era già distinta nel karate, disciplina praticata fin dall’età di sette anni.

Due anni fa ha conquistato un importante risultato sportivo, laureandosi campionessa italiana CSI di kumite nella categoria Esordienti. Un traguardo che ha messo in evidenza la sua determinazione e la capacità di affrontare le competizioni.

Dalle arti marziali, dove concentrazione e disciplina individuale sono fondamentali, Pia ha deciso ora di passare a uno sport di squadra, nel quale la collaborazione con le compagne diventa essenziale.

Una scelta che segna una nuova fase della sua crescita e che potrebbe aprirle interessanti prospettive. Anche se è sicuramente ancora presto per immaginare quale sarà il suo futuro agonistico. Chi vivrà, vedrà…