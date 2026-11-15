Pio Esposito, chi è la fidanzata del nuovo eroe della nazionale

Punta di diamante dell'Inter e nuova promessa della Nazionale, Pio Esposito è molto riservato sulla sua vita sentimentale: della sua fidanzata, Giulia Corsi, non c'è traccia sui social

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Pio Esposito

Dopo anni segnati da cocenti delusioni e mancate qualificazioni, la Nazionale di calcio italiana sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo. Il merito non è solo di un ct capace, ma anche di un giovane campione già diventato uno degli idoli dei tifosi: Pio Esposito. Il 21enne di origini napoletane sembra avere la stoffa dei veri campioni, ma in molti sono incuriositi anche dalla sua vita privata, sulla quale lo sportivo appare piuttosto riservato. Il suo cuore batte per qualcuno? A quanto pare sì: Pio sarebbe fidanzato con la bellissima Giulia Corsi.

Chi è la fidanzata di Pio Esposito

Pio Esposito è una delle grandi promesse del calcio italiano: decisivo non solo per l’Inter, ma anche in diversi match con la maglia della Nazionale, il 21enne è considerato da molti un possibile erede dei grandi goleador degli anni ’90 e 2000. Se delle sue imprese in campo si sa (ovviamente) tutto, lo stesso non si può dire della sua vita privata. Riservato e discreto, Pio non ha mai pubblicato sui suoi canali social scatti in compagnia della fidanzata. Perché sì, per quanto la notizia possa non far piacere alle fan del giovane attaccante, il suo cuore batterebbe per una ragazza.

La fortunata in questione si chiama Giulia Corsi, ma non si hanno molte notizie su di lei. La relazione tra i due è diventata pubblica in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter: dagli spalti, dove si trovava per tifare il fidanzato, la ragazza è scesa in campo per festeggiare proprio con Pio. Un’incursione che non è passata inosservata e che ha fornito preziosi indizi sullo status sentimentale del campione.

Di Giulia, tuttavia, non si sa praticamente nulla: lontana dal mondo dello spettacolo, non ha mai rilasciato interviste e i suoi profili social risultano privati. Nel suo futuro, almeno nell’immediato, non sembra quindi esserci l’intenzione di diventare un’influencer.

Pio Esposito, la carriera e la vita privata

Francesco Pio Esposito è nato a Castellammare di Stabia nel 2005. Da piccolissimo si è però trasferito a Brescia per seguire il percorso calcistico della sua famiglia: suo padre Agostino e i suoi due fratelli, Sebastiano e Salvatore, sono infatti legati al mondo del calcio. La sua carriera ha inizio nel 2014, quando fa il suo ingresso nel settore giovanile dell’Inter. Dopo alcune stagioni in prestito allo Spezia, torna a vestire la maglia nerazzurra nel 2025, questa volta in prima squadra.

In pochissimo tempo diventa uno dei beniamini dei tifosi e viene convocato anche in Nazionale. Con la maglia azzurra si rende protagonista di una clamorosa doppietta contro la Francia. Nonostante il successo e le forti aspettative sul suo conto, Pio continua a definirsi un ragazzo con la testa sulle spalle, molto legato alla famiglia e poco incline ai vizi.

Nel tempo libero, lontano dal campo, si concede interessi simili a quelli dei suoi coetanei. “Sto con le persone a cui voglio bene, non gioco alla PlayStation e ora ho iniziato un corso di inglese“, ha raccontato. Il suo obiettivo, ha aggiunto, “è quello di cercare di migliorarmi sempre, come giocatore e anche come persona. Non accontentarsi mai e crescere sempre”.