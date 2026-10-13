Pio D’Antini di nuovo papà, le prime foto col pancione della moglie Cristina

IPA Pio D'Antini e la moglie Cristina Garofalo

Pio D’Antini è pronto a diventare di nuovo papà. La famiglia del comico pugliese si allarga con l’arrivo di un secondo figlio, a distanza di quasi 10 anni dalla nascita della piccola Chiara. Una lieta notizia, custodita con grande riserbo e rivelata a sorpresa durante i festeggiamenti per il 40esimo compleanno della moglie Cristina Garofalo, che ha poi condiviso alcuni scatti sui social in cui mostra per la prima volta il suo bel pancione.

Le prime foto di Cristina Garofalo col pancione

Nessun annuncio eclatante, come ormai è consuetudine per molti. Solo delle foto rivelatrici, che la bella Cristina Garofalo ha condiviso per mostrare ad amici e follower la grande festa per celebrare i suoi 40 anni.

Lei e il marito Pio D’Antini hanno festeggiato con cari e amici a Foggia, la loro città d’origine, ed era improbabile che il pancione passasse inosservato. Cristina ha indossato per l’occasione un raffinato abito scuro scintillante, che ne metteva in risalto le forme. Accanto a lei un emozionatissimo e sorridente Pio, pronto a diventare padre per la seconda volta.

A distanza di poche ore, poi, è stata sempre la moglie del comico del duo Pio e Amedeo a condividere altri scatti, stavolta col pancione in bella vista e una didascalia che non lascia spazio ad alcun dubbio: “Dump!!! Yay! Amo il mio utero!!! I love my uterus!!!”.

Pio D’Antini e il grande amore con Cristina

Pio D’Antini e Cristina Garofalo si sono conosciuti a Foggia quando erano adolescenti. Il primo incontro in discoteca, poi non si sono più lasciati. Nel 2009 si sono trasferiti insieme a Milano per inseguire le rispettive carriere: mentre Pio intraprendeva il sodalizio artistico con Amedeo Grieco, Cristina si affermava nella moda, conquistando la fascia di Miss Sash a Miss Italia e approdando alle semifinali di Veline.

Dopo 10 anni di fidanzamento, la coppia è convolata a nozze il 15 luglio 2016 a Foggia, alla presenza dell’inseparabile Amedeo e della moglie Maria Finizio. Il 27 dicembre dello stesso anno è nata la primogenita Chiara, che ora si prepara con entusiasmo a diventare una sorella maggiore.

Lo stile dissacrante mostrato sul palco e in TV è ben lontano dalla tenerezza con cui Pio D’Antini parla della moglie Cristina: “Senza Cri e mia figlia non saprei vivere. Ci siamo conosciuti praticamente minorenni. Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita. È come se io e Cristina fossimo sposati da sempre: quasi come con Amedeo!”, aveva affermato in un’intervista. E quando era nata la prima figlia: “È un’emozione indescrivibile… oggi alle 11:10 è nata la piccola Chiara, sta benissimo e manda un bacino a tutti. Benvenuta al mondo amore di mamma e papà, sei spettacolare! Cristina è il regalo più bello che mi potessi fare”. Con un pizzico di ironia, ne aveva parlato anche a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin: “Mia figlia è nata a Milano, però abbiamo la carta d’identità falsa per quando scendiamo al Sud”.

Tra una risata e un batticuore, l’arrivo del secondo bebè corona una bella storia d’amore. Allegra e discreta, proprio come i suoi protagonisti.