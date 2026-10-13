Chi è Cristina Garofalo, moglie di Pio D’Antini del duo Pio e Amedeo

Appassionata di moda e da vent'anni al fianco di Pio D'Antini del duo comico Pio e Amedeo, Cristina Garofalo è una donna riservata (e bellissima)

IPA Cristina Garofalo, moglie del comico Pio D'Antini

Tutti conosciamo il duo Pio e Amedeo, che si sono imposti in televisione con la loro energia e una comicità disscrante (che spesso ha fatto discutere). Non tutti sanno che nel privato i due comici sono affiancati da due donne speciali. Per Pio D’Antini si tratta della modella e creator foggiana Cristina Garofalo, al suo fianco da quasi 20 anni. Il primo incontro giovanissimi, poi un grande amore coronato dal matrimonio e dalla nascita di una splendida famiglia.

Cosa sappiamo di Cristina Garofalo

Classe 1988, Cristina Garofalo è nata a Foggia, proprio come il marito. Sin da giovanissima mostra una spiccata vocazione per il settore della moda e dell’immagine e, con determinazione, decide di trasformare questo interesse in una professione. Così compie i primi passi nei casting locali, prima di trasferirsi a Milano nel 2009. Qui, nel capoluogo lombardo, avvia la sua carriera tra shooting e passerelle per vari marchi di abbigliamento.

Il percorso verso la notorietà è scandito da importanti traguardi nei concorsi di bellezza italiani. Cristina partecipa, infatti, alle finali di Miss Italia a Salsomaggiore Terme, conquistando la fascia di Miss Sash, e accede successivamente alle semifinali del programma televisivo Veline su Canale 5. Esperienze che le aprono la strada verso collaborazioni come fotomodella e creatrice di contenuti digitali, dedicati ovviamente a moda e bellezza.

La storia d’amore con Pio D’Antini

Il legame con Pio D’Antini nasce quando nel 2006, entrambi giovanissimi, si incontrano per la prima volta in una discoteca di Foggia. Neanche a dirlo, per i due è stato un colpo di fulmine. Forse non avrebbero mai immaginato che da quell’incontro sarebbe nata una grande storia d’amore.

Quando Pio si trasferisce a Milano per “fare fortuna” con il suo compagno comico, Amedeo Grieco (insieme sono conosciuti come Pio e Amedeo, appunto), Cristina Garofalo decide di seguirlo così da poter dare slancio anche alla propria carriera, oltre che per proseguire la relazione.

Dopo 10 anni di fidanzamento, di cui 5 di convivenza, la coppia si sposa il 15 luglio 2016 a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, alla presenza dei familiari e dell’inseparabile Amedeo, ai tempi ancora sposato con Maria Finizio. “Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita. È come se io e Cristina fossimo sposati da sempre: quasi come con Amedeo!”, le parole di Pio in occasione di un’intervista.

La nascita di Chiara e la seconda gravidanza

Il 2016 è stato importante per Chiara e Pio, non solo per le nozze ma anche per un altro evento speciale: il 27 dicembre di quell’anno nasce la figlia Chiara. “È un’emozione indescrivibile… oggi alle 11:10 è nata la piccola Chiara, sta benissimo e manda un bacino a tutti. Benvenuta al mondo amore di mamma e papà, sei spettacolare! Cristina è il regalo più bello che mi potessi fare”, queste le parole del comico sui social dopo il lieto evento.

Nel 2026, a distanza di 10 anni, arriva un altro momento speciale per la coppia. Cristina Garofalo condivide sui social gli scatti della festa dei suoi 40 anni e svela il pancione: è in dolce attesa di un secondo figlio, per la gioia di Pio D’Antini che si prepara a diventare padre per la seconda volta.