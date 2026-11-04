Chi è Alessio Orsingher, il marito di Pierluigi Diaco

Alessio Orsingher è il marito di Pierluigi Diaco e il grande amore della sua vita.

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IPA Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher

Giornalista, conduttore televisivo e marito di Pierluigi Diaco, da tempo Alessio Orsingher è accanto al presentatore di Bella Mà. I due formano una delle coppie più solide dello showbiz, sposati nel 2017 da Maurizio Costanzo che ha officiato il rito dell’unione civile.

Chi è Alessio Orsingher

Classe 1986, Alessio Orsingher è un conduttore e giornalista nato a Massa. Ha iniziato la sua carriera nel 2005, lavorando in una televisione privata toscana e in alcune redazioni di quotidiani. Laureato in Scienze giuridiche all’Università di Pisa, ha frequentato la Scuola di giornalismo Walter Tobagi/IFG dell’Università Statale di Milano.

Nel 2010 ha iniziato a lavorare per il canale economico e finanziario Class CNBC ed è diventato autore e invitato di Punto e a Capo. Nel 2012 si è trasferito a Roma, diventando inviato in diversi programmi di Michele Santoro, da Servizio Pubblico ad Announo. Per ben tre anni Alessio Orsingher è rimasto nel gruppo di Santoro, occupandosi di politica interna ed economia.

Nel 2015 è arrivato a Tagadà, programma di La7, affiancando Tiziana Panella. Da quel momento la carriera di giornalista e conduttore non si è più fermata con numerosi programmi dedicati a costume, società, temi economici e politici.

Alessio Orsingher e Pierluigi Diaco: l’amore e le nozze

Giornalista e conduttore di successo, ma anche uomo innamorato, Alessio Orsingher da moltissimi anni è legato a Pierluigi Diaco. Il loro incontro risale al 2015 quando parteciparono ad una cena di amici in comune. Fu un colpo di fulmine per entrambi e l’inizio di un legame indissolubile che dura ancora oggi.

Due anni dopo quel primissimo incontro sarebbero arrivate le nozze, celebrate l’8 novembre del 2027 a Roma. Ad officiare la cerimonia Maurizio Costanzo, grande amico di entrambi. Un matrimonio vissuto nel più stretto riserbo, con pochi intimi e la volontà di restare lontano dai riflettori.

Nel corso degli anni i due hanno rilasciato pochissime dichiarazioni sul loro amore. “Prima di lui non onoravo seriamente i rapporti – aveva raccontato diversi anni fa Pierluigi Diaco a Mara Venier, parlando del marito -, ero concentrato su di me, sul mio fanatismo, sul mio piacere a tutti i costi. Per molti anni sono stato insicuro. Alessio mi ha cambiato la vita. Alessio è la vita insieme. Ho conosciuto la sicurezza quando l’ho incontrato”.

Qualche tempo dopo Diaco, ospite di Paola Perego, aveva raccontato alcuni dettagli della vita di coppia dei due giornalisti e conduttori. Diaco e Orsingher vivono infatti a Roma con il loro amatissimo bassotto Ugo. “Lui rappresenta il sentimento e l’amore che unisce me e Alessio sotto forma di un animale domestico”, aveva confidato il presentatore di Bella Ma’.

Mentre nello studio de La Vita in Diretta, lo stesso Diaco, si era lasciato andare di fronte alle telecamere ad una splendida dedica d’amore: “Ogni esperienza con lui fortifica il nostro sentimento – aveva detto parlando di suo marito -, gli devo la vita, gli devo tutto”.