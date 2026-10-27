Piccole, dalla buccia ruvida e dalla polpa soda, le pere volpine sono un’antica varietà che rischia di scomparire delle nostre tavole. Danno il meglio di sé cotte nel vino rosso, al forno e nelle conserve tradizionali. Ecco perché.

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123RF Alberi di pere volpine

Le pere volpine sono una varietà antica della Romagna, oggi riscoperta per il suo valore gastronomico, storico e per la tutela della biodiversità agricola.

Piccole, dalla buccia spessa e dalla polpa granulosa, si gustano soprattutto cotte: il calore ne ammorbidisce la consistenza e attenua il sapore aspro.

Si preparano con vino rosso e spezie, al forno o con castagne; per trovarle, conviene rivolgersi a produttori locali e mercati contadini.

Piccole, tondeggianti e dalla buccia dura, le pere volpine sono un’antica varietà tipica dell’Italia centrale. Hanno un sapore intenso e una polpa granulosa e aspra, che le rende poco adatte al consumo a crudo. Il modo migliore per gustarle? Cotte, magari con vino rosso e spezie, come vuole la tradizione contadina. Oggi questi piccoli frutti stanno riscoprendo una nuova popolarità, anche grazie al crescente interesse per la biodiversità e le varietà dimenticate. Ma oltre al gusto e alla storia, le pere volpine vantano anche caratteristiche nutrizionali interessanti. Scopriamo quali sono e come portarle in tavola.

Cosa sono le pere volpine, il frutto dimenticato della Romagna

Le pere volpine sono un’antica varietà di pere legata soprattutto alla Romagna e alle zone dell’Appennino tosco-umbro-emiliano. Un tempo erano diffuse nelle campagne, vicino alle case rurali e lungo i filari delle viti, dove i peri venivano utilizzati anche come sostegno per le piante rampicanti. Nei periodi più difficili, questi piccoli frutti hanno rappresentano un’importante risorsa alimentare per le popolazioni delle aree montane.

Con l’affermarsi della frutticoltura intensiva e delle varietà più adatte alla commercializzazione, la coltivazione delle pere volpine si è progressivamente ridotta, rischiando di far scomparire una parte della tradizione agricola locale. Negli ultimi anni, però, è cresciuto l’interesse per queste varietà antiche, oggi apprezzate per il loro valore storico, gastronomico e ambientale. Recuperarle significa preservare sapori e tradizioni del territorio, ma anche tutelare la biodiversità agricola italiana.

La pera volpina è inserita nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) dell’Emilia-Romagna ed è ancora coltivata in alcune aree dell’Appennino.

Pere volpine, proprietà nutrizionali e benefici per il benessere

Come gli altri tipi di pera, anche le pere volpine contribuiscono all’apporto quotidiano di acqua, vitamine, sali minerali e fibre, nutrienti importanti per il benessere dell’organismo.

In particolare, sono ricche di fibre, che favoriscono la regolarità intestinale e contribuiscono al senso di sazietà. Il loro apporto effettivo, però, dipende dalla quantità consumata e dalla preparazione del frutto.

Anche il metodo di cottura, infatti, fa la differenza. Se le pere volpine vengono preparate al forno o cotte in acqua, senza aggiungere zucchero o altri ingredienti calorici, possono essere inserite facilmente in un’alimentazione varia ed equilibrata. Se invece vengono cucinate con zucchero, sciroppi o vino dolcificato, il contenuto energetico della preparazione aumenta.

Per gustarle senza appesantirne il profilo nutrizionale, basta quindi puntare sulla semplicità, lasciando spazio al sapore caratteristico di questa varietà antica.

Perché si chiamano pere volpine

Perché si chiamano proprio pere volpine? L’origine del nome non è del tutto certa, ma una delle spiegazioni più diffuse lo collega alle volpi, che avrebbero apprezzato questi frutti, un tempo facilmente reperibili nelle campagne.

Anche l’aspetto delle pere volpine è inconfondibile. Sono piccole, tondeggianti e leggermente schiacciate, con un peduncolo lungo. Hanno una buccia spessa, di colore verde-bronzeo o marrone-rossastro, caratterizzata da una marcata rugginosità. All’interno, la polpa bianca è soda e granulosa, una consistenza dovuta alla presenza di tannini e sclereidi, cellule che conferiscono al frutto la sua tipica struttura ruvida.

È proprio questa caratteristica a distinguerle dalle varietà di pera più comuni, generalmente più succose e adatte al consumo a crudo. Le pere volpine, invece, danno il meglio di sé in cottura, quando diventano protagoniste di preparazioni legate alla tradizione gastronomica del territorio.

Perché le pere volpine si mangiano cotte

Le pere volpine hanno caratteristiche molto diverse dalle pere succose e dolci da addentare appena lavate. La loro polpa è particolarmente soda e granulosa e, anche a maturazione completa, conserva una consistenza dura e un sapore intenso, con note aspre e tanniche che possono lasciare una sensazione astringente in bocca.

La cottura, però, le rende più gradevoli e ne valorizza il gusto. Il calore ammorbidisce la polpa e attenua la percezione della sua astringenza, soprattutto quando il frutto viene accompagnato da ingredienti aromatici capaci di armonizzarne il sapore.

Come cucinare le pere volpine

Le pere volpine sono ideali per le preparazioni autunnali e invernali. La polpa soda resiste alle cotture prolungate, mentre il sapore intenso si abbina bene a vino, spezie e ingredienti tipici della stagione.

Pere volpine cotte nel vino rosso

È una delle ricette più rappresentative della tradizione romagnola. Le pere vengono cotte lentamente nel vino rosso, con cannella, chiodi di garofano e, a piacere, poco zucchero. Durante la cottura la polpa si ammorbidisce e assorbe gli aromi, dando vita a un dessert profumato e dal gusto intenso. Per una versione meno dolce, basta ridurre lo zucchero e lasciare spazio alle note aromatiche del frutto e delle spezie.

Pere volpine al forno

Dopo averle lavate, sistemare le pere in una teglia con poca acqua e profumarle con cannella, scorza di limone o anice stellato. La cottura deve essere abbastanza lunga da ammorbidire la polpa. Si possono servire da sole oppure accompagnate da un po’ di yogurt bianco naturale.

Pere volpine e castagne

Un altro abbinamento tipicamente autunnale è quello con le castagne. La loro dolcezza contrasta con il gusto più deciso delle pere volpine, creando una combinazione che richiama la cucina tradizionale delle zone appenniniche. I due ingredienti possono essere serviti insieme come dessert o utilizzati in preparazioni più elaborate.

Il savor romagnolo

Le pere volpine possono essere utilizzate anche nella preparazione del savor, una conserva tradizionale romagnola a base di mosto cotto e frutta, secondo ricette che variano da una zona all’altra.

La cottura lenta trasforma gli ingredienti in una conserva densa e aromatica, nata per valorizzare i prodotti stagionali e conservarli durante i mesi freddi. L’impiego delle pere volpine testimonia il ruolo delle varietà antiche nella cucina contadina, dove ogni frutto veniva scelto anche in funzione delle sue caratteristiche.

Dove trovare le pere volpine

Le pere volpine sono poco presenti nella grande distribuzione, ma si possono cercare presso i produttori locali, i mercati contadini e le aziende agricole che coltivano varietà antiche. In Romagna si trovano talvolta anche durante le manifestazioni autunnali dedicate ai frutti dimenticati e ai prodotti tipici.

La disponibilità varia in base alla zona e alla stagione: per trovarle, conviene quindi informarsi direttamente presso le aziende agricole del territorio.

Piccole e poco appariscenti, le pere volpine ci ricordano che la biodiversità alimentare custodisce sapori e tradizioni che meritano di essere riscoperti. Fortunatamente, negli ultimi anni l’interesse per i frutti dimenticati, fra cui anche l’azzeruolo, è tornato a crescere.

Fonti

Frutti dimenticati e biodiversità recuperata , ISPRA

, Systematic Review of Pears and Health , Pub Med

, Health benefits and bioactive compounds of pear and its products: a comprehensive review: Food Science and Human Wellness

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