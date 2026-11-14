Verza, come mangiarla cruda: idee per insalate invernali

Come mangiare la verza cruda: consigli per tagliarla e condirla, con idee per insalate invernali a base di mele, agrumi, noci e ceci

iStock Insalata mista con verza

La verza l’abbiamo comprata per la minestra o per gli involtini, e come sempre ne avanza metà. Che farne? Una parte possiamo mangiarla cruda, in insalata. Sì, la verza si può mangiare anche così, e d’inverno è un bel modo per portare in tavola qualcosa di fresco. Per apprezzarla contano tre cose: la scelta delle foglie, un taglio molto sottile e il condimento.

Come preparare la verza cruda per l’insalata

Per prima cosa scegliamo una verza fresca, con le foglie sode e ben increspate. Sono proprio quelle foglie bollose a distinguerla dal cavolo cappuccio, che le ha lisce e molto più serrate. Per l’insalata conviene usare la parte interna, più chiara e tenera, e tenere le foglie esterne per la cottura. Quelle rovinate, invece, si eliminano.

A questo punto separiamo le foglie e laviamole con cura sotto l’acqua corrente, una per una, perché tra le pieghe si nasconde spesso un po’ di terra. Poi vanno asciugate bene, anche con la centrifuga per insalata, altrimenti l’acqua rimasta annacqua il condimento. Togliamo il torsolo e la costa centrale, che è la parte più dura, sovrapponiamo qualche foglia, arrotoliamola e affettiamola a striscioline molto sottili. Tagliata grossolanamente, la verza cruda diventa faticosa da masticare.

Esiste un piccolo trucco per ammorbidirla un po’: massaggiarla per qualche istante con un pizzico di sale e una parte del condimento, e lasciarla riposare mentre prepariamo il resto. Non è una cottura e non sostituisce il lavaggio, serve solo a renderla più morbida. Se però la preferiamo croccante possiamo saltare il passaggio e condirla poco prima di portarla in tavola.

Insalate invernali con la verza: gli abbinamenti da provare

La più semplice da cui partire è quella con mela e noci. La mela si taglia a fettine sottili, lasciando la buccia (ben lavata), che dà colore, e si unisce alla verza insieme a una manciata di noci spezzettate. Si condisce con olio extravergine e succo di limone, che tra l’altro evita alla mela di annerire. Volendo, si può completare con poche scaglie di parmigiano.

Con arancia e finocchio l’insalata diventa più succosa. L’arancia va pelata a vivo, togliendo la buccia e le parti bianche più spesse, e tagliata a fette o a spicchi. Il finocchio, affettato fine, porta freschezza e un profumo di anice; infine usiamo olio e poco succo d’arancia, considerando che il frutto rilascia già il suo liquido.

Ma non è finita qui: possiamo sperimentare portando in tavola la verza con le carote tagliate a julienne e una salsa di yogurt bianco naturale, senape e limone. Un’idea che prende spunto dalla famosa coleslaw, che di solito si prepara con il cavolo cappuccio e la maionese: questa è una versione casalinga e più acidula.

L’ultima idea è quasi un piatto unico: verza, ceci e radicchio. I ceci, già cotti, vanno scolati e asciugati, così non bagnano l’insalata. Il radicchio si taglia a striscioline come la verza e naturalmente non possono mancare olio e aceto di mele. Con un paio di fette di pane, magari tostato, il pranzo è pronto.