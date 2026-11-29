Come pulire la friggitrice ad aria dopo ogni uso, dal cestello alla resistenza, e come staccare formaggio e panatura dal fondo salvando il rivestimento

iStock Pulire la friggitrice ad aria

Il toast era filante al punto giusto, tanto che una parte del formaggio è rimasta nella friggitrice: è colata tra i buchi della griglia e sul fondo del cestello, ormai nel lavandino, si è creata una crosticina dura che la spugna, per quanto insistiamo, appena sfiora. Mettiamo da parte l’olio di gomito. Riempiamo il lavandino di acqua ben calda, aggiungiamo un goccio di detersivo per i piatti e lasciamo cestello e griglia a bagno una decina di minuti: il formaggio si ammorbidisce e viene via con una passata di spugna.

Come lavare il cestello e la griglia dopo ogni uso

A cena finita stacchiamo la spina e diamo alla friggitrice il tempo di raffreddarsi. Quando è fredda sfiliamo il cestello e, se il nostro modello lo permette, solleviamo la griglia. Sotto, di solito, ci aspetta lo sporco vero: un velo di grasso colato dalle cosce di pollo e qualche briciola di panatura. Prima di aprire il rubinetto lo raccogliamo con un foglio di carta da cucina.

A quel punto servono acqua tiepida, un goccio di detersivo e la spugnetta dal lato morbido. La passiamo su entrambi, dentro e fuori, sciacquiamo con cura sotto il rubinetto e lasciamo asciugare tutto, angolini compresi, prima di rimontare, con un panno pulito o sullo scolapiatti.

E la lavastoviglie, che ci farebbe tanto comodo? Dipende dal modello e anche dal singolo accessorio. Il cestello, in genere, può andarci; per gli altri pezzi antiaderenti decide il produttore, visto che in macchina rischiano di rovinarsi. La risposta si trova, in ogni caso, nel libretto (sì, proprio quello sepolto nel cassetto delle cose utili).

Come togliere il grasso e le incrostazioni senza graffiare il cestello

Torniamo al nostro formaggio, o alla panatura delle cotolette rimasta incollata sul fondo, poi mettiamo da parte la tentazione di grattare subito con la punta di un coltello. Cestello e griglia vanno nel lavandino, in acqua ben calda con un po’ di detersivo per i piatti, per una decina di minuti, qualcosa in più se la crosta è spessa.

Perché aspettare? L’ammollo ammorbidisce le incrostazioni e il detersivo aiuta a rimuovere l’unto, così possiamo passare la spugna senza dover grattare. Strofinando a secco saremmo costrette a premere, e tutta quella forza finirebbe sul fondo del cestello.

Quando al tatto la crosticina si è fatta molle, passiamo il lato morbido della spugna e la vediamo staccarsi quasi da sola. Per i buchini della griglia ci vuole uno spazzolino a setole morbide (un vecchio spazzolino da denti va benissimo), da muovere con mano leggera, anche sul retro. E la paglietta? Come la punta del coltello, riga l’antiaderente anche quando crediamo di essere delicatissime.

Come pulire l’interno e la resistenza se resta cattivo odore

Perché, con tutto pulito e asciutto, alla cottura successiva torna l’odore della cena di ieri? Il colpevole potrebbe trovarsi più in alto: gli schizzi di grasso sulle pareti interne o qualche avanzo rimasto vicino alla resistenza, che si riscalda ogni volta che la accendiamo.

Per le pareti, a friggitrice fredda e scollegata, prendiamo un panno morbido, inumidiamolo appena e strizziamolo bene, con una goccia di detersivo se gli schizzi sono ostinati. Qui l’acqua va centellinata, perché dietro quelle pareti ci sono parti elettriche.

Sulla resistenza, invece, vale quello che dice il libretto, e le indicazioni cambiano da modello a modello. Se il libretto prevede l’uso di una spazzolina, passiamola delicatamente sulla resistenza fredda, a spina staccata. Prima di riaccendere diamo a tutti i pezzi puliti il tempo di asciugarsi per bene: rimontati umidi, cestello e griglia possono trattenere gli odori appena mandati via.