Se per te la cucina è anche una questione di materiali e di durata questa friggitrice ha pochi rivali, tra acciaio al posto della plastica, ceramica al posto del teflon e cinque anni di garanzia . Chi invece guarda soprattutto alla spesa o al piano di lavoro libero dovrà fare i conti con un prezzo importante e un ingombro che si fa sentire.

Cosori Iconic Dual è un prodotto interessante, anche se prima di comprare questa friggitrice ad aria è bene conoscere qualche dettaglio importante, che può fare la differenza.

Acciaio e ceramica: una cucina senza plastica né teflon VOTO: 9

Basta guardarla per capire che non è una friggitrice come le altre. Sia la scocca esterna sia la camera di cottura di Iconic Dual sono in acciaio inox, mentre i comandi touch stanno in un pannello di vetro temperato sulla parte superiore: il risultato è un elettrodomestico che si può lasciare in vista senza nasconderlo nel pensile e che evita il classico odore di plastica scaldata dei primi utilizzi. La linea Iconic ha ricevuto anche il Red Dot Design Award per il design minimalista.

I due cestelli abbandonano il teflon e hanno un rivestimento antiaderente in ceramica, privo di PFAS e BPA. Per chi si preoccupa dei materiali a contatto con il cibo è l'argomento più forte della macchina, prima ancora della potenza: acciaio e ceramica non si scrostano come i rivestimenti tradizionali e non lasciano che grasso e sporco si incrostino. È anche il motivo per cui Cosori può offrire 5 anni di garanzia sull'unità principale, una cosa rarissima in questa categoria.

Il rovescio della medaglia lo vedrà chiunque cucini con le mani unte: l'acciaio trattiene impronte e macchie di grasso, quindi serve un panno a portata di mano e ogni tanto un po' di detergente adatto all'acciaio. Nulla di grave, ma per un elettrodomestico pensato per stare in vista è un dettaglio che qualcuno potrebbe voler mettere in conto.