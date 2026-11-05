Ogni sera, nella tua cucina, un elettrodomestico lavora a 200 gradi a stretto contatto con quello che finisce nel piatto delle persone a cui vuoi bene, eppure quasi nessuno si chiede di cosa sia fatto.
La risposta, nella maggior parte dei casi, è sempre la stessa: tanta plastica, un rivestimento in teflon che dopo un paio d’anni può scrostarsi e quell’odore sgradevole che accompagna i primi utilizzi. Poi c’è la questione dello spazio: con un cestello solo bisogna cuocere prima il secondo e poi il contorno, con la cena che si raffredda a pezzi.
Cosori Iconic Dual prova a cambiare le cose partendo da qui: è una friggitrice ad aria a doppia zona da 8,6 litri totali, con acciaio inox all’esterno e all’interno e cestelli in ceramica senza PFAS, le sostanze chimiche dei rivestimenti antiaderenti tradizionali che con il tempo e con i graffi possono degradarsi. Il design è pensato per restare in bella vista sul piano della cucina, non per sparire nel pensile.
Cosori Iconic Dual
Cosori Iconic Dual è un prodotto interessante, anche se prima di comprare questa friggitrice ad aria è bene conoscere qualche dettaglio importante, che può fare la differenza.
Se per te la cucina è anche una questione di materiali e di durata questa friggitrice ha pochi rivali, tra acciaio al posto della plastica, ceramica al posto del teflon e cinque anni di garanzia. Chi invece guarda soprattutto alla spesa o al piano di lavoro libero dovrà fare i conti con un prezzo importante e un ingombro che si fa sentire.
- Acciaio inox per scocca e camera di cottura
- Cestelli in ceramica senza PFAS né teflon
- Due zone indipendenti con Sync e Match
- Cestelli lavabili in lavastoviglie
- Garanzia di 5 anni sull'unità principale
- Cottura uniforme senza girare il cibo
- Prezzo sopra la media
- Ingombro importante sul piano di lavoro
- Impronte visibili sull'acciaio
- Nessuna finestra per controllare la cottura
Acciaio e ceramica: una cucina senza plastica né teflon
Basta guardarla per capire che non è una friggitrice come le altre. Sia la scocca esterna sia la camera di cottura di Iconic Dual sono in acciaio inox, mentre i comandi touch stanno in un pannello di vetro temperato sulla parte superiore: il risultato è un elettrodomestico che si può lasciare in vista senza nasconderlo nel pensile e che evita il classico odore di plastica scaldata dei primi utilizzi. La linea Iconic ha ricevuto anche il Red Dot Design Award per il design minimalista.
I due cestelli abbandonano il teflon e hanno un rivestimento antiaderente in ceramica, privo di PFAS e BPA. Per chi si preoccupa dei materiali a contatto con il cibo è l'argomento più forte della macchina, prima ancora della potenza: acciaio e ceramica non si scrostano come i rivestimenti tradizionali e non lasciano che grasso e sporco si incrostino. È anche il motivo per cui Cosori può offrire 5 anni di garanzia sull'unità principale, una cosa rarissima in questa categoria.
Il rovescio della medaglia lo vedrà chiunque cucini con le mani unte: l'acciaio trattiene impronte e macchie di grasso, quindi serve un panno a portata di mano e ogni tanto un po' di detergente adatto all'acciaio. Nulla di grave, ma per un elettrodomestico pensato per stare in vista è un dettaglio che qualcuno potrebbe voler mettere in conto.
Due cestelli, due cotture insieme
Il vantaggio della presenza dei due cestelli si vede quando devi preparare un secondo e un contorno con tempi diversi. I due cestelli da 4,3 litri funzionano in modo indipendente, ciascuno con la sua temperatura e il suo timer, con due funzioni che rendono tutto più semplice.
Sync allinea i tempi in modo che le due preparazioni finiscano nello stesso momento anche se partono da programmi diversi, mentre Match copia le impostazioni di una zona sull'altra, utile quando vuoi cuocere una quantità maggiore dello stesso alimento. È lo stesso vantaggio che spinge molte a scegliere una friggitrice ad aria a doppio cestello: due piccole friggitrici in una.
C'è però una conseguenza da mettere in conto: con due cestelli ogni singola zona è leggermente più piccola di quella della versione Single da 6,2 litri.
Per un pollo intero o per una teglia grande non è la macchina giusta, mentre per cosce e patate, o per un secondo e un contorno da quattro persone, è esattamente il formato che serve.
In cucina: programmi, comandi e app
I programmi disponibili a bordo sono sette: frittura ad aria, arrosto, grill, cottura al forno, riscaldamento, disidratazione e lievitazione, con temperature che vanno da 30 a 230 gradi. Si passa così dagli avanzi da rinvenire alla pasta da far lievitare. Il preriscaldamento dura circa cinque minuti mentre il timer arriva fino a 24 ore, un dato che serve soprattutto per disidratazione e lievitazione.
La parte tecnica più interessante sono i due motori, uno per ciascuna zona, che regolano da soli cinque velocità della ventola a seconda del programma. Il flusso d'aria è più preciso e silenzioso rispetto ai motori tradizionali e la cottura risulta più uniforme, con meno bisogno di girare il cibo.
La velocità non si può cambiare a mano, ma per un uso quotidiano è la macchina a scegliere bene da sola. Per dare un'idea dei tempi, le costine di maiale sono pronte in circa 12 minuti in modalità grill mentre le patate arrosto preparate da zero richiedono 20-25 minuti.
I comandi sono touch sul pannello di vetro, con un display chiaro per i parametri. Se vuoi puoi collegarla via Wi-Fi all'app dedicata per impostare separatamente i due cestelli, usare Sync e Match, ricevere notifiche e trovare ricette: per avviare la cottura bisogna comunque premere il tasto Start sulla friggitrice, una regola di sicurezza europea che vale per tutti gli elettrodomestici di questo tipo.
Tra le protezioni ci sono il blocco contro il surriscaldamento, lo spegnimento automatico e i piedini antiscivolo, mentre in dotazione trovi due piastre per il grill e un ricettario.
Pulizia: il motivo per cui la userai davvero ogni giorno
È qui che acciaio e ceramica ripagano. Basta una spugna non abrasiva per rimettere a nuovo i cestelli, che si possono anche infilare in lavastoviglie. La pulizia rapida è per molte persone il motivo per cui una friggitrice ad aria viene usata quotidianamente invece di restare dimenticata nel pensile.
Due cestelli significano due pezzi da lavare, ma entrambi possono finire in lavastoviglie, mentre all'esterno basta un passaggio di panno per far sparire le impronte sull'acciaio.
Cosori Iconic Dual
Conclusioni
Con due cestelli e quasi 9 litri di capacità, è bene ricordare che serve spazio generoso sul piano di lavoro: la macchina pesa circa 10 chili e non è fatta per essere spostata ogni sera.
Sul retro due staffe distanziatrici impediscono di spingerla contro il muro e lasciano libere le griglie per il calore, un dettaglio utile che però aggiunge qualche centimetro di profondità da prevedere. Se lo spazio è poco, le friggitrici ad aria con cestelli sovrapposti possono occupare meno spazio.
Il prezzo di listino è di 369 euro e al momento su Amazon si trova intorno a 340 euro: una cifra piuttosto importante per una friggitrice ad aria, che qui paga soprattutto i materiali e la durata più che la potenza. Se cucini per una o due persone, hai poco spazio o cerchi soprattutto la spesa più bassa, troverai probabilmente alternative più adatte.
Dopo averla guardata da vicino e utilizzata, la sensazione è quella di un elettrodomestico pensato per durare, che sceglie di investire nei materiali invece che nella potenza sulla carta.
Se la tua priorità è una cucina con meno plastica e meno teflon e hai un piano di lavoro dove una macchina del genere possa restare in bella vista, è una delle friggitrici ad aria più curate che si trovino oggi.