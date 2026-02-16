Philips Airfryer Serie 4000, il doppio cestello che ti salva la cena (e lo spazio in cucina)

La funzionalità Sync è un altro fiore all'occhiello di questo modello. Dimenticate lo stress di dover coordinare i tempi di cottura di più pietanze: la Airfryer Serie 4000 fa tutto in autonomia. Impostando tempi e temperature diverse per i due cestelli, la friggitrice sincronizza automaticamente la fine della cottura , assicurando che entrambi i piatti siano pronti per essere serviti contemporaneamente. Una vera svolta per chi desidera ottimizzare i tempi in cucina, senza fare calcoli o manovre complessi.

Il cuore pulsante di questa friggitrice è l'avanzata tecnologia RapidAir verticale . A differenza dei sistemi convenzionali, l'aria calda circola dall'alto verso il basso e intorno agli alimenti, garantendo una cottura uniforme: cibi croccanti all'esterno, soffici all'interno . Questo non solo migliora l'esperienza culinaria, ma contribuisce anche a una cucina più sana, riducendo l'utilizzo di grassi fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale . Un vantaggio significativo per chi è attento alla linea ma non vuole rinunciare al gusto.

La funzione "Copia" delle impostazioni tra i due cestelli è una piccola ma geniale trovata che velocizza ulteriormente la preparazione, permettendo di replicare con un solo tocco tempo e temperatura da un cestello all'altro.

Un aspetto cruciale, soprattutto in un'epoca di crescente attenzione ai consumi, è l' efficienza energetica . La Philips Airfryer Serie 4000 è stata progettata per essere un'alleata non solo in cucina, ma anche nel bilancio familiare. È in grado di cuocere i cibi fino al 40% più velocemente rispetto a un forno tradizionale, eliminando la necessità di preriscaldamento e riducendo i tempi di attesa. Questo si traduce in un notevole risparmio energetico, fino al 65% (una buona notizia per l'ambiente ma anche per le bollette).

La versatilità è un altro punto di forza innegabile. Con ben 13 metodi di cottura disponibili , questa Airfryer va ben oltre la semplice frittura ad aria. È possibile friggere , cuocere al forno, grigliare , arrostire, riscaldare e persino disidratare gli alimenti. A questi si aggiungono 6 programmi preimpostati , pensati per semplificare ulteriormente la preparazione dei piatti quotidiani. Basta selezionare il programma desiderato per patatine, pollo, pesce o verdure, e la friggitrice imposterà automaticamente tempo e temperatura ottimali, garantendo risultati perfetti anche per i meno esperti.

La sua efficienza è frutto di una combinazione di tecnologie all'avanguardia. La già citata tecnologia RapidAir verticale è il fulcro del sistema: l'aria calda, generata da una doppia resistenza, viene fatta circolare in modo potente e uniforme all'interno dei cestelli, avvolgendo gli alimenti a 360 gradi. Questo processo garantisce una doratura perfetta e una croccantezza invidiabile , mantenendo al contempo la morbidezza interna dei cibi. Il risultato? Piatti deliziosi e, soprattutto, cucinati con pochissimo olio .

Una chicca: il doppio cestello verticale VOTO: 9

È la soluzione ideale per chi ha una famiglia numerosa, per chi ama preparare più portate contemporaneamente o semplicemente per chi desidera ottimizzare gli spazi in cucina.

La funzione Sync, come detto, è la vera protagonista. Immaginate di voler preparare un arrosto di carne e un contorno di patate: con questa funzione potete impostare tempi e temperature ideali per ciascun cestello, e la friggitrice farà in modo che entrambi siano pronti nello stesso momento. Niente più piatti che si raffreddano in attesa dell'altro, niente più corse contro il tempo. È la promessa di un pasto completo, caldo e fragrante, servito senza stress.

Un dettaglio che abbiamo particolarmente apprezzato durante la nostra prova sono le finestrelle integrate con luce. Quante volte, con le friggitrici ad aria tradizionali, ci si trova a dover estrarre il cestello per controllare lo stato di cottura, disperdendo calore e rallentando il processo? Con la Serie 4000, basta un'occhiata per monitorare la doratura dei cibi, garantendo una cottura perfetta senza interruzioni.

A completare l'esperienza, il pratico promemoria "agita", un avviso sonoro che ricorda quando è il momento di scuotere i cestelli per assicurare una cottura ancora più uniforme e croccante. È un piccolo accorgimento che fa una grande differenza nel risultato finale.