Philips Airfryer Serie 4000, il doppio cestello che ti salva la cena (e lo spazio in cucina)

Nel panorama degli elettrodomestici da cucina, la Philips Airfryer Serie 4000 con doppio cestello verticale è una piccola grande rivoluzione: pensata per chi cerca efficienza, versatilità, praticità. Se fino a oggi le friggitrici ad aria a doppio cestello potevano risultare ingombranti, Philips ha saputo ribaltare la prospettiva con un design innovativo. Questo modello si sviluppa in altezza, occupando il 45% di spazio in meno rispetto alle tradizionali friggitrici orizzontali doppio cestello.
Con una capacità totale di 10 litri, suddivisa in due cestelli da 5 litri ciascuno, la Airfryer Serie 4000 è progettata per soddisfare le esigenze di una famiglia numerosa o per chi ama organizzare cene con amici. È in grado di preparare fino a 8 porzioni contemporaneamente, gestendo con facilità quantità significative di cibo. Vi facciamo qualche esempio: 1,4 kg di patatine croccanti, 2 kg di verdure o ben 24 cosce di pollo. Ma la vera svolta risiede nella sua capacità di cucinare due piatti completamente diversi: un pollo intero da 1,2 kg in un cestello e un contorno di verdure nell’altro. “Cotti e mangiati” in contemporanea.
Il cuore pulsante di questa friggitrice è l'avanzata tecnologia RapidAir verticale. A differenza dei sistemi convenzionali, l'aria calda circola dall'alto verso il basso e intorno agli alimenti, garantendo una cottura uniforme: cibi croccanti all'esterno, soffici all'interno. Questo non solo migliora l'esperienza culinaria, ma contribuisce anche a una cucina più sana, riducendo l'utilizzo di grassi fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Un vantaggio significativo per chi è attento alla linea ma non vuole rinunciare al gusto.
La funzionalità Sync è un altro fiore all'occhiello di questo modello. Dimenticate lo stress di dover coordinare i tempi di cottura di più pietanze: la Airfryer Serie 4000 fa tutto in autonomia. Impostando tempi e temperature diverse per i due cestelli, la friggitrice sincronizza automaticamente la fine della cottura, assicurando che entrambi i piatti siano pronti per essere serviti contemporaneamente. Una vera svolta per chi desidera ottimizzare i tempi in cucina, senza fare calcoli o manovre complessi.
- La sincronizzazione automatica dei tempi di cottura tra i due cestelli
- Finestrelle con luce: permettono di monitorare la cottura senza dover aprire i cestelli
- La tecnologia RapidAir riduce i grassi fino al 90% e la cottura è fino al 40% più rapida rispetto a un forno tradizionale
- Il design verticale richiede un'altezza adeguata sotto i pensili della cucina, aspetto da verificare prima dell'acquisto
- Per sfruttare appieno il potenziale di ricette e impostazioni personalizzate è imprescindibile
- Il suono che indica la fine della cottura è piuttosto deciso
Tecnologia e funzionamento
La sua efficienza è frutto di una combinazione di tecnologie all'avanguardia. La già citata tecnologia RapidAir verticale è il fulcro del sistema: l'aria calda, generata da una doppia resistenza, viene fatta circolare in modo potente e uniforme all'interno dei cestelli, avvolgendo gli alimenti a 360 gradi. Questo processo garantisce una doratura perfetta e una croccantezza invidiabile, mantenendo al contempo la morbidezza interna dei cibi. Il risultato? Piatti deliziosi e, soprattutto, cucinati con pochissimo olio.
La versatilità è un altro punto di forza innegabile. Con ben 13 metodi di cottura disponibili, questa Airfryer va ben oltre la semplice frittura ad aria. È possibile friggere, cuocere al forno, grigliare, arrostire, riscaldare e persino disidratare gli alimenti. A questi si aggiungono 6 programmi preimpostati, pensati per semplificare ulteriormente la preparazione dei piatti quotidiani. Basta selezionare il programma desiderato per patatine, pollo, pesce o verdure, e la friggitrice imposterà automaticamente tempo e temperatura ottimali, garantendo risultati perfetti anche per i meno esperti.
Un aspetto cruciale, soprattutto in un'epoca di crescente attenzione ai consumi, è l'efficienza energetica. La Philips Airfryer Serie 4000 è stata progettata per essere un'alleata non solo in cucina, ma anche nel bilancio familiare. È in grado di cuocere i cibi fino al 40% più velocemente rispetto a un forno tradizionale, eliminando la necessità di preriscaldamento e riducendo i tempi di attesa. Questo si traduce in un notevole risparmio energetico, fino al 65% (una buona notizia per l'ambiente ma anche per le bollette).
La funzione "Copia" delle impostazioni tra i due cestelli è una piccola ma geniale trovata che velocizza ulteriormente la preparazione, permettendo di replicare con un solo tocco tempo e temperatura da un cestello all'altro.
Una chicca: il doppio cestello verticale
È la soluzione ideale per chi ha una famiglia numerosa, per chi ama preparare più portate contemporaneamente o semplicemente per chi desidera ottimizzare gli spazi in cucina.
La funzione Sync, come detto, è la vera protagonista. Immaginate di voler preparare un arrosto di carne e un contorno di patate: con questa funzione potete impostare tempi e temperature ideali per ciascun cestello, e la friggitrice farà in modo che entrambi siano pronti nello stesso momento. Niente più piatti che si raffreddano in attesa dell'altro, niente più corse contro il tempo. È la promessa di un pasto completo, caldo e fragrante, servito senza stress.
Un dettaglio che abbiamo particolarmente apprezzato durante la nostra prova sono le finestrelle integrate con luce. Quante volte, con le friggitrici ad aria tradizionali, ci si trova a dover estrarre il cestello per controllare lo stato di cottura, disperdendo calore e rallentando il processo? Con la Serie 4000, basta un'occhiata per monitorare la doratura dei cibi, garantendo una cottura perfetta senza interruzioni.
A completare l'esperienza, il pratico promemoria "agita", un avviso sonoro che ricorda quando è il momento di scuotere i cestelli per assicurare una cottura ancora più uniforme e croccante. È un piccolo accorgimento che fa una grande differenza nel risultato finale.
Design ricercato e salvaspazio
Le sue linee pulite e la finitura premium la rendono un vero e proprio elemento d'arredo, capace di integrarsi in qualsiasi stile di cucina, dal più classico al più contemporaneo. Il display touch, intuitivo e reattivo, aggiunge un tocco di modernità e facilita l'interazione con l'elettrodomestico.
Ma il design non è solo questione di estetica: è soprattutto una scelta funzionale. Lo sviluppo in altezza, con i due cestelli sovrapposti, è la soluzione geniale che permette di risparmiare il 45% di spazio sul piano di lavoro. Questo significa avere più libertà di movimento in cucina, un aspetto fondamentale per chi vive in appartamenti con spazi ridotti o semplicemente per chi desidera un ambiente più ordinato e funzionale. La robustezza dei materiali e la cura dei dettagli, come il rivestimento ceramico privo di PFAS, antiaderente e resistente ai graffi, testimoniano l'attenzione di Philips non solo alla performance, ma anche alla durabilità e alla sicurezza del prodotto.
L'integrazione con l'ecosistema digitale di Philips, tramite l'app HomeID, eleva ulteriormente l'esperienza d'uso. Non si tratta solo di un ricettario digitale, ma di un vero e proprio assistente culinario. L'app offre centinaia di ricette testate e personalizzate per l'Airfryer, complete di istruzioni passo-passo, consigli per la manutenzione e guide pratiche. È un modo per esplorare nuove possibilità culinarie, imparare trucchi e suggerimenti, e rendere l'utilizzo della friggitrice ancora più intuitivo e divertente.
Conclusioni
La Philips Airfryer Serie 4000 è molto più di una semplice friggitrice ad aria: è un alleato in cucina intelligente e compatto, pensato per semplificare la preparazione di pranzi e cene (quotidiani o speciali), ogni giorno.