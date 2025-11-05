Piccola ma capiente, ci permette di risparmiare tempo, spazio e di cucinare in maniera gustosa e salutare. La friggitrice da avere è in offerta

Amazon SlimFry Airfryer di Princess: la friggitrice ad aria slim da avere

Predispone pasti fino a 6 persone, occupa pochissimo spazio e ci regala diverse tipologie di preparazione, cucinando in maniera leggera ma comunque molto gustosa. No, non è un sogno, ma un’alleata da avere in cucina: si tratta della friggitrice SlimFry Airfryer di Princess da otto litri, un elettrodomestico che ci piace per diverse ragioni e che ora possiamo anche avere con uno sconto super gustoso: infatti il prezzo è ribassato del 20% su quello consigliato (clicca sul link per vederlo).

Offerta SlimFry Airfryer di Princess Capacità otto litri e tanti programmi

Tutte le buone ragioni per comprare adesso la friggitrice slim e non pentirsene mai più.

La friggitrice che occupa poco spazio e che ti svolta la cucina

Quando pensiamo a cosa acquistare per la casa immaginiamo elettrodomestici che ci semplificano la vita, ma senza essere ingombranti. Proprio come la friggitrice ad aria SlimFry Airfryer di Princess, con capacità di 8 litri e design salvaspazio.

Ci sono tantissime ottime ragioni per acquistarla, a partire proprio dalla sua struttura progettata per non essere ingombrante ma per farci comunque cucinare pasti per un massimo di 6 persone. Quindi l’ideale per una cena tra amici o per una famiglia numerosa.

Ma non solo, infatti ci permette di risparmiare fino al 60% sui costi energetici, aiutandoci a cucinare in maniera più economica e veloce rispetto a un forno tradizionale.

Oltre a questo, cuciniamo anche in maniera più salutare, basti pensare che utilizzando questo elettrodomestico di Princess possiamo arrivare a usare l’85% di olio in meno, ma senza perdere in gusto e bontà. E risparmiamo anche tempo, perché grazie alla SlimFry Airfryer di Princess predisponiamo ricette croccanti e golose velocemente. Qualche esempio? Patatine in soli 12 minuti (che corrispondono al 60% in meno rispetto a un forno tradizionale), oppure un pollo in 16 minuti (68% del tempo risparmiato).

Tutte ottime ragioni per farci scegliere questa friggitrice ad aria, che occupa poco spazio e ci risolve la preparazione dei piatti rendendoli buonissimi, più sani e veloci da portare in tavola. Ma non solo: anche abbondanti grazie alla capacità di otto litri, che si traduce in un massimo di sei porzioni.

Ora può essere nostra grazie a un ottimo sconto, imperdibile.

Le caratteristiche tecniche della friggitrice ad aria

La SlimFry Airfryer di Princess ha alcune caratteristiche tecniche che la rendono davvero furba per la nostra cucina.

Come il fatto che nonostante sia più piccola, permettendoci di risparmiare il 20% di spazio in più, ci consente di cucinare comunque porzioni abbondanti.

Poi il cestello è lavabile in lavastoviglie e anche questo dettaglio non è banale, perché tutto ciò che possiamo pulire in maniera semplice e veloce è il perfetto alleato da avere nella nostra casa.E poi è dotata di diversi programmi (otto nello specifico) e il suo utilizzo è chiaro anche grazie a un touchscreen intuitivo.

Inoltre, ha una finestra di controllo che ci permette di guardare come procede la cottura, si può regolare la temperatura e il timer. Se tutto questo non bastasse questo elettrodomestico per la nostra cucina è dotato di spegnimento automatico.

Decisamente un mai più senza da acquistare in offerta adesso.

