Piccolo, potente e compatto: è il robot che aspira e lava i pavimenti, perfetto per pulire tutta casa.

Un robot che fa tutto e rende la tua casa perfettamente pulita. Si tratta di Tapo, fra gli elettrodomestici più amati su Amazon per le pulizie, ora in offerta. Con oltre 4500 recensioni, questo robot dal prezzo mini e dalle grandi prestazioni ha conquistato gli utenti.

Chi l’ha provato afferma che Tapo RV20 MAX Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è funzionale e perfetto. Si installa facilmente e si può configurare con Alexa e Google Home. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e funziona facilmente, rendendo pulito ogni angolo della casa.

Super slim e intelligente, questo robot per le pulizie aspira lo sporco e lava le superfici. Ha una potenza di aspirazione ultra potente, perfetta per catturare la polvere sotto i mobili, sui tappeti o nelle intercapedini, regalando una pulizia accurata e profonda.

Il design è ultra sottile, da 83 mm, per pulire sotto letti e divani, raggiungendo anche le zone più nascoste e rimuovendo in profondità lo sporco. Fare le pulizie non è mai stato così semplice: la navigazione MagSlim garantisce una mappatura rapida e una precisione millimetrica, consentendo di pianificare in modo efficiente i percorsi di pulizia e riducendo al minimo le ripetizioni. Il risultato? Nessun punto viene dimenticato e la pulizia è super accurata.

Inoltre la modalità lavaggio permette di evitare i tappeti. Questo significa che non dovrai toglierli quando attivi il robot, rendendo tutti più semplice e veloce. La pulizia con questo robot è personalizzabile. Puoi unire e separare le aree, impostare programmi specifici e personalizzare la pulizia per ogni stanza.

Qual è il miglior robot per la pulizia della casa

Tapo RV20 MAX Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è considerato fra i migliori robot per la pulizia della casa. Con l’offerta di Amazon costa meno di 140 euro ed è uno fra gli elettrodomestici più desiderati di sempre, perfetto per tenere in ordine l’abitazione e facilissimo da usare.

Il robot infatti si può associare ad Amazon Alexa oppure a Google Assistant per controllarlo utilizzando semplicemente i comandi vocali. In questo modo potrai avviare la pulizia semplicemente con i comandi vocali in modo intuitivo e facile, vivendo un’esperienza di pulizia senza sforzi e comodissima.

La planimetria 3D delle stanze e dei mobili della casa è visualizzabile facilmente grazie ad algoritmi intelligenti che permettono di controllare il dispositivo con un semplice tocco. Tapo RV20 Max rileva con precisione i diversi piani e crea delle mappe locali multi-piano, per avere una vista completa delle superfici da pulire.

Dopo aver scansionato e modificato la mappa a tuo piacimento, puoi bloccarla, inoltre hai la possibilità di sincronizzare le operazioni di pulizia con la routine quotidiana, programmando semplicemente l’accensione del robot. Anche i confini sono personalizzabili: imposta le aree a cui il robot non può accedere, come l’area giochi dei bambini oppure la camera da letto mentre stai riposando.

Insomma, con meno di 140 euro ti porti a casa un vero e proprio assistente nelle pulizie. Un elettrodomestico tanto piccolo e potente quanto utile, da utilizzare per rendere la vita più semplice.

