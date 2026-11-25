Le linee tondeggianti e l’atmosfera anni ’50 hanno conquistato le cucine delle celeb e ci hanno completamente conquistate. Da Hilary Duff, che ha sfoggiato il suo tostapane vintage su Instagram, fino a Brooklyn Beckham e Drew Barrymore, fan dichiarati dello stile retrò a vista, sembra che tutti amino questo tocco retrò in cucina. La buona notizia è che con il Black Friday su Amazon puoi portare a casa lo stesso mood scenografico risparmiando su tanti piccoli elettrodomestici di design.
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Indice
Colazione e caffè: il tostapane stile Hilary Duff, macchina del caffè e bollitore
Il pezzo forte per chi ama iniziare la giornata con stile è il tostapane dal gusto retrò: Hilary Duff ha mostrato sulle sue storie Instagram quello vintage in cucina, e questo modello Cecotec riprende proprio quell’estetica con fessure extra-larghe per pane e brioche. Accanto, il caffè del mattino diventa un rito da bar con la caffettiera Cecotec in stile vintage, mentre per tè e tisane c’è il bollitore con spegnimento automatico. Completa l’angolo colazione la macchina da caffè filtro Smeg, icona di design da tenere in bella vista.
Preparazione e smoothie: frullatori retrò con stile e potenza
Per frullati, vellutate e preparazioni veloci senza rinunciare all’estetica, i frullatori vintage uniscono carisma e praticità sul piano lavoro. KitchenAid firma un modello performante con lame asimmetriche e funzione tritaghiaccio, mentre Cecotec propone la linea RetroTwist con rivestimento dal fascino d’altri tempi. Perfetti per chi vuole unire funzionalità quotidiana e colpo d’occhio.
Sfizi e coccole in cucina: macchina per popcorn e yogurtiera vintage
Non solo colazioni e frullati: la cucina retrò è perfetta anche per le serate cinema o per preparare in casa snack sani e genuini. La macchina per popcorn Edihome porta subito l’atmosfera da sala cinematografica in salotto, mentre la yogurtiera Girmi aiuta a fare scorta di vasetti freschi con semplicità. Due idee sfiziose anche da regalare approfittando del Black Friday.
Idee regalo: set coordinati vintage in super sconto
Quando cerchi un regalo d’effetto per Natale, per una nuova casa o per una coppia amante del design, i set coordinati sono una scelta vincente e conveniente. CREATE abbina tostapane e bollitore in un pacco dallo stile retrò, Klarstein firma un set colazione coordinato e Hazel Quinn propone un duo con bollitore e dettagli vintage. Devi fare solo un pensierino? Per un tocco pop alla cucina di quel tuo amico o amica single che ama circondarsi di oggetti divertenti, Girmi è in sconto con il suo tostapane giallo (anzi giallissimo) ad un prezzo mini.
Come scegliere l’elettrodomestico retrò giusto
Se vuoi dare subito personalità al piano cucina con un pezzo iconico, punta su Smeg o sul tostapane vintage stile Hilary Duff. Se invece cerchi un alleato per le ricette di tutti i giorni, scegli i frullatori o la caffettiera, mentre macchina per popcorn e yogurtiera sono ideali per aggiungere un tocco goloso e conviviale.
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