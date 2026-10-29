Ilary Blasi nuova conduttrice di Ok, il prezzo è giusto. Cancellata Caduta Libera

Nuova sfida dopo il Grande Fratello Vip: Mediaset ha deciso di affidare a Ilary Blasi la nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto, storico game show degli anni Novanta

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Mediaset continua a puntare su Ilary Blasi. Nonostante gli ascolti poco brillanti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, l’azienda di Cologno Monzese avrebbe deciso di affidare alla conduttrice romana le redini del revival di Ok, il prezzo è giusto. Da tempo si vocifera di un ritorno del famoso game show portato al successo negli anni Novanta da Iva Zanicchi e ora quel momento sarebbe finalmente arrivato. A discapito di Caduta Libera con Max Giusti e Isobel Kinnear.

Ilary Blasi a Ok, il prezzo è giusto. Quando andrà in onda

Stando a quanto riporta Dagospia, Ok, il prezzo è giusto tornerà in onda durante il periodo natalizio. Sarà trasmesso nel preserale di Canale 5, al posto di Caduta Libera con Max Giusti e Isobel Kinnear, che viene quotidianamente battuto da L’Eredità di Marco Liorni. Quest’ultimo riesce ad appassionare oltre quattro milioni di spettatori ogni giorno mentre il rivale non va oltre i due milioni.

Per Ilary Blasi si tratterebbe della sua prima volta alla conduzione di un format del genere. Nella sua lunga carriera tanti programmi musicali, di intrattenimento e reality show ma mai un quiz.

E ora Mediaset spera che con la sua verve e ironia l’ex moglie di Francesco Totti possa far breccia nel cuore di tanti telespettatori come è successo a Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna.

Tra l’altro proprio il nome di Samira era stato avanzato inizialmente per la nuova conduzione di Ok, il prezzo è giusto. Ma a quanto pare alla fine si è optato per Ilary, lasciando la soubrette italo-senegalese al fianco di Zio Gerry.

Per ora è stato accantonato anche il progetto di riportare in auge Passaparola. Pare sia stata registrata una puntata zero con Max Giusti ma Pier Silvio Berlusconi sembra intenzionato a procedere per gradi. Prima Ok, il prezzo è giusto, poi il resto. Crede molto in questo format tanto da aver bloccato i diritti del titolo dopo che qualche mese fa si era sussurrato di un certo interessamento da parte della Rai.

Ilary Blasi chiude il Grande Fratello Vip ma resta in tv

Dunque, un autunno da grande protagonista per Ilary Blasi su Canale 5. Che a causa dei suoi impegni lavorativi non si è ancora concessa la luna di miele con il marito Bastian Muller. Un viaggio di nozze rinviato a data da destinarsi e una convivenza mai avviata perché la coppia ha deciso di abitare in case e Paesi diversi. Un matrimonio a distanza, come quello di Diletta Leotta e Loris Karius.

La bionda presentatrice è attualmente al timone del Grande Fratello Vip che, però, sta per chiudere i battenti. Mediaset ha scelto di cancellare il doppio appuntamento settimanale e ha già fissato la data della finale. Salvo imprevisti dell’ultima ora il GF Vip 2026 saluterà il suo pubblico il prossimo primo dicembre.

Ma i telespettatori potranno ammirare la Blasi in una veste del tutto nuova, alla guida di Ok, il prezzo è giusto, che dovrebbe partire proprio a metà dicembre. Ilary è così pronta a tenere compagnia agli italiani nel periodo più magico dell’anno.