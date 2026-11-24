IPA Ilary Blasi

Il tempismo, bisogna ammetterlo, fa rumore; nello stesso giorno in cui va in onda l’intervista di Francesco Totti a Belve, in cui parla anche della fine del matrimonio, Mediaset ha ufficializzato il nuovo incarico di Ilary Blasi. Sì, è lei a riportare in tv Ok, il prezzo è giusto!, lo storico game show che per quasi vent’anni ha fatto giocare (e litigare davanti allo schermo) intere famiglie. Il debutto è fissato per lunedì 7 dicembre, nel preserale di Canale 5, tutti i giorni. Per Ilary è una sfida doppia: raccogliere l’eredità di Iva Zanicchi e, soprattutto, misurarsi con un avversario che in quella fascia oraria non sbaglia un colpo.

Ok, il prezzo è giusto! con Ilary Blasi: quando inizia e cosa sappiamo

Il gioco non cambierà: bisognerà azzeccare quanto costa un prodotto, senza mai superare il prezzo reale. Secondo le indiscrezioni, le puntate previste sono 42; la produzione è firmata RTI con Fremantle.

Max Giusti avrebbe registrato una puntata zero che non avrebbe convinto i vertici, e per un po’ era circolato anche il nome di Samira Lui. Prima ancora, il format sembrava destinato alla Rai. Il ritorno del format era poi stato indicato da Mediaset nella presentazione dei palinsesti di luglio, e Pier Silvio Berlusconi aveva spiegato che a un ritorno ci si ragionava da quando era stata riportata in tv La Ruota della Fortuna, ancora oggi il cavallo di battaglia condotto da Gerry Scotti.

Ok, il prezzo è giusto! prenderà il posto di Caduta Libera, condotto da Max Giusti con Isobel Kinnear. Si troverà di fronte L’Eredità di Marco Liorni, che nel preserale di Rai 1 supera spesso il 25% di share. Non sarà una passeggiata. Per Ilary, però, è anche un ritorno alle origini: nel preserale di Canale 5 aveva mosso i primi passi in tv, come letterina di Passaparola. Il calendario è serratissimo: il Grande Fratello Vip chiuderà il 30 novembre, e pochi giorni dopo la conduttrice sarà di nuovo in onda. Altro che luna di miele con il marito Bastian Muller, ancora rimandata.

Da Gigi Sabani a Iva Zanicchi: la storia di Ok, il prezzo è giusto!

Torniamo indietro al 21 dicembre 1983, quando la versione italiana di The Price Is Right debuttò su Italia 1. A condurla era Gigi Sabani, negli studi di Antenna 3 a Legnano. Dal 1987 il testimone passò a Iva Zanicchi per tredici anni. Il pubblico urlava “100, 100, 100!” mentre i concorrenti giravano la ruota, l'”Apriti Sesamo!” svelava i premi. E c’era la voce fuori campo di Raffaella Bragazzi, che presentava i prodotti, rimasta nella memoria di chiunque fosse davanti alla tv in quegli anni. Dopo una breve parentesi con Emanuela Folliero e l’ultima edizione affidata a Maria Teresa Ruta, il programma chiuse nell’aprile 2001, dopo oltre tremila puntate.

Fu Silvio Berlusconi in persona a volere Iva alla conduzione. Proprio lei è la grande esclusa di questo ritorno, e non l’ha mandata a dire. A inizio novembre è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Ha fatto prima i suoi auguri a Ilary e poi ha aggiunto: “Avrei preteso che Mediaset facesse una telefonatina a Iva Zanicchi”, condendo il tutto con un’imprecazione che ha fatto ridere Mara Venier. In passato aveva già avvertito che senza di lei il quiz sarebbe stato “un flop tremendo”. Successivamente Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che l’azienda l’aveva contattata tre volte, aggiungendo che, se vorrà, sarà coinvolta. Ilary, insomma, parte con qualche pressione in più; per il verdetto basterà aspettare il 7 dicembre: il prezzo, come sempre, lo deciderà il pubblico.