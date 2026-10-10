Ascolti tv del 9 ottobre, Ilary Blasi contro Antonella Clerici

Antonella Clerici è tornata su Rai 1 con The Voice Senior e Ilary Blasi col GF Vip trema: tutti i dati di ascolto tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Antonella Clerici

Venerdì 9 ottobre Antonella Clerici ha debuttato in prima serata su Rai 1 con The Voice Senior 2026. Un’edizione ricca di novità a cominciare dall’arrivo in giuria di Fiorella Mannoia al posto di Loredana Bertè.

Antonellina è stata un ostacolo alla scalata dello share di Ilary Blasi che su Canale 5 ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality non è ancora riuscito a decollare in fatto di ascolti tv, anche perché la messa in onda dei precedenti appuntamenti è coincisa con le partite dell’Italia.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 il primo episodio della serie Estranei e su Rai 3 il film Holland.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado e su Italia 1 è stato trasmesso il film Land of Bad. Mentre su La7 abbiamo ritrovato Propaganda Live.

Nell’access prime time Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino con Affari Tuoi si sfidano per incollare al video più telespettatori possibili.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto del 9 ottobre