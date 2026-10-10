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IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici torna alla guida di The Voice Senior, il programma di Rai Uno dedicato alle grandi voci over 60. Artisti e appassionati pronti a mettersi in gioco per sorprendere la giuria composta da Arisa, Nek, la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt, e Fiorella Mannoia, nuovo coach della trasmissione.

The Voice Senior 7, un format che cambia e non stanca mai

Format che vince non si cambia, ma si modifica qua e là, regalando qualche novità ai telespettatori. Lo sa bene Antonella Clerici che ha deciso di apportare qualche modifica ad una trasmissione particolarmente amata dal pubblico e vincente.

La formula dunque resta invariata anche per quest’anno con le Blind Auditions, ossia le audizioni al pubblico, che tutti ormai conosciamo, in cui i coach ascoltano cantare i concorrenti di spalle, senza vederli. Il risultato? A fare la differenza è solamente la voce. Se un coach si volta potrà poi proporre al concorrente di entrare nella sua squadra.

Fra gli elementi più interessanti il tasto Blocco, capace di creare dinamiche interessanti fra i coach. Impedisce infatti ad un giudice di impedire ad un altro coach di avere nella propria squadra un concorrente. Spazio anche a Seconda Chance che permette ad un cantante over 60 di esibirsi nuovamente se non ha convinto nessuno.

Nelle prime quattro puntata di The Voice Over 7 andranno in scena le Blind Auditions. Terminate queste puntata ogni giudice avrà a disposizione sei concorrenti, per un totale di ben 24 cantanti. Quando le audizioni al buio verranno chiuse si passerà al Knock Out, ossia la semifinale in cui ogni talento dovrà esibirsi sul palco sulle note del brano scelto dal proprio coach.

Ad arrivare in finale saranno solamente tre artisti per ogni squadra. A decretare il vincitore sarà poi il pubblico tramite il televoto. Immancabili le guest star e soprattutto i duetti fra i coach e i concorrenti. L’elemento più significativo rispetto alle edizioni precedenti resta l’arrivo di Fiorella Mannoia, una grande artista, ma soprattutto una donna con una straordinaria personalità.

Fiorella Mannoia si commuove ed è favolosa. Voto: 8

Attesissima e presentata come la grande novità di questa edizione di The Voice Senior, Fiorella Mannoia non ha deluso le aspettative. Spontanea, capace di mettersi in gioco e di scherzare, Fiorella ha trovato subito spazio fra i giudici della trasmissione condotta da Antonella Clerici.

Dopo sei stagioni nel talent infatti Loredana Berté ha deciso di dire addio alla trasmissione, restando invece nella versione dello show dedicata ai concorrenti giovani. Già alla presentazione del programma, Fiorella Mannoia aveva svelato di essersi sentita a casa durante le registrazioni, creando un ottimo legame con gli altri giudici.

La prima puntata di The Voice Senior le ha dato ragione, mostrando la cantante perfettamente a suo agio nel ruolo di coach. Fiorella nel programma si emoziona fino alle lacrime di fronte ad una esibizione, stringe le mani di Clementino e scherza con Rocco Hunt che ha deciso con il “suo socio” di bloccarla, impedendole di scegliere un concorrente.

Sostituire nel modo giusto Loredana Berté, senza replicare il suo stile, ma tirando fuori la propria personalità, non era affatto semplice. Fiorella Mannoia però c’è riuscita e noi non vediamo l’ora di vederla anche in un’altra puntata, sicuri che ci sorprenderà sempre di più. Voto: 8

Rocco Hunt e Clementino danno pepe a The Voice Senior. Voto: 7

Rocco Hunt e Clementino restano un punto fermo della trasmissione. Divertenti, comici al punto giusto e sempre pronti a creare scompiglio, i due artisti sono quel pizzico di pepe perfetto per rendere speciale ogni puntata. Senza di loro The Voice Senior non sarebbe lo stesso. Conquistano i concorrenti con arringhe favolose, scherzano con gli altri coach e coinvolgono in siparietti favolosi Fiorella Mannoia.

Sia Rocco Hunt che Clementino sono capaci di mescolare risate con emozioni forti, dosando alla perfezione comicità con momenti di grande profondità. E così Rocco Hunt canta con la concorrente Giulia la canzone Anima di Pino Daniele, commuovendo Fiorella Mannoia. E mentre l’artista ha gli occhi lucidi, ripensando all’amico scomparso, Clementino le prende la mano e la stringe, con grande tenerezza. Voto: 7

Nek il filosofo (bacchettato da Arisa). Voto: 7

Ciò che rende speciale The Voice Senior è anche l’equilibrio perfetto fra i coach. Se Clementino e Rocco Hunt rappresentano l’aspetto giocoso e divertente, Nek incarna la calma, la tranquillità e il fascino. Il cantante-coach filosofeggia di fronte ai concorrenti ed è in grado di infondere grande calma anche a chi commette qualche piccola gaffe durante l’esibizione.

Ed è così ammaliante quando parla che viene bacchettato da Arisa, stufa di vedersi soffiare i concorrenti. “Se le parli così, con questi occhi, questa cresta, questo fisico!”, esclama la cantante, scatenando la reazione dell’artista che ride e prova a giustificarsi. Un battibecco divertente che ha animato la puntata, facendo ridere anche Antonella Clerici. Voto: 7

Il fantasma di Loredana Berté

Perdere un coach come Loredana Berté non è cosa da poco. Così nella prima puntata di The Voice Senior era inevitabile avvertire il fantasma della cantante, nonostante la presenza straordinaria di Fiorella Mannoia. A evidenziare la mancanza della cantante l’esibizione di Luisa, grandissima fan della Bertè che ha deciso di presentarsi alle Blind Auditions proprio con un suo brano.

La reazione dei giudici è stata straordinaria e tutti hanno voluto omaggiare l’artista, diventata ormai un’amica più che una collega. “Noi siamo innamorati di Loredana”, ha commentato Nek, mentre Fiorella Mannoia ha espresso la volontà di uscire a cena con lei.

Alla fine a conquistare la concorrente sono stati Clementino e Rocco Hunt che, fra entusiasmo e commozione, hanno salutato la Berté. “Ciao amore mio, Loredana! – ha gridato Clementino, rivolto alla telecamera -. Grazie per aver portato questo omaggio ad una grandissima della musica italiana”.