Perché Loredana Berté ha lasciato The Voice Senior

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Loredana Bertè a The Voice Senior

The Voice Senior torna in televisione senza una delle sue giurate più iconiche. Nell’edizione 2026 non c’è più Loredana Bertè, sostituita da Fiorella Mannoia. Confermati gli altri giudici: Rocco Hunt, Clementino, Nek e Arisa. Mentre alla conduzione c’è ancora una volta Antonella Clerici, che ha saputo modernizzare il format e renderlo un grande successo.

Perché a The Voice Senior non c’è più Loredana Bertè

Presente fin dalla prima edizione di The Voice Senior, trasmessa nel 2020, Loredana Bertè ha scelto di lasciare il talent show. È stata infatti la cantante calabrese a prendere la decisione di lasciare la giura del programma di Rai 1. A farlo sapere Fiorella Mannoia, che ha preso il suo posto: “Non si pensi che le ho fregato il posto! È stata una scelta sua“, ha precisato l’artista dalla fulva chioma.

A quanto pare, dopo gli impegni televisivi degli ultimi anni, la Bertè ha sentito l’esigenza di concentrarsi nuovamente sui concerti e sulla propria attività artistica.

“Vuole tornare sui palchi”, ha infatti spiegato la Mannoia. Una scelta che, però, non rappresenta una rottura con The Voice e nemmeno un addio definitivo alla televisione. Loredana Bertè resterà infatti nella famiglia del programma e tornerà come coach a The Voice Kids, la versione dedicata ai concorrenti più giovani e prevista su Rai 1 a gennaio.

L’assenza dalla versione Senior è quindi legata soprattutto alla necessità di conciliare diversamente gli impegni. Una pausa da quella poltrona rossa che negli ultimi anni l’ha vista diventare una delle protagoniste della trasmissione.

A raccogliere il testimone sarà dunque Fiorella Mannoia, che per la prima volta nella sua carriera ricoprirà il ruolo di giurata. Ed è stata proprio lei a voler mettere un punto alle possibili interpretazioni sull’avvicendamento. Nessun posto “rubato” alla collega, ma due scelte professionali che si sono incrociate: la Bertè ha preferito non prendere parte a questa edizione e la Mannoia ha prontamente accettato la proposta della produzione di The Voice Senior.

Il suo ingresso cambierà inevitabilmente alcuni equilibri della giuria. Fiorella Mannoia e Loredana Bertè hanno personalità molto diverse: più misurata la prima, decisamente istintiva e imprevedibile la seconda. Sarà quindi interessante capire quale dinamica nascerà con gli altri coach e quale impronta la cantante riuscirà a dare alla sua prima esperienza nella trasmissione.

Loredana Bertè e l’ipotesi Sanremo 2027

Dietro la volontà di concentrarsi maggiormente sulla musica potrebbe esserci anche un altro progetto. Secondo alcune indiscrezioni, Loredana Bertè sarebbe decisa a tornare al Festival di Sanremo. La kermesse musicale ha segnato la carriera della sorella di Mia Martini che pare abbia già presentato alcuni brani al nuovo direttore artistico Stefano De Martino.

Al momento non ci sono conferme ufficiali e l’eventuale partecipazione resta così solo un rumor. Una cosa, però, sembra ormai chiara: l’uscita da The Voice Senior non coincide con un allontanamento dalle scene. La Bertè ha scelto di rinunciare, almeno per questa stagione, alla versione Senior per rimettere al centro i concerti e i nuovi progetti musicali. La televisione, però, non la perde: a gennaio la sua poltrona tornerà ad aspettarla a The Voice Kids.