The Voice Senior, pagelle: Antonella Clerici zittisce il concorrente (9), Rocco Hunt e Clementino sbagliano programma (7)

Antonella Clerici conduttrice di The Voice

A The Voice Senior non sono soltanto le voci a fare la differenza. La puntata del 30 ottobre del talent di Rai 1 mette al centro le vite dei suoi protagonisti, persone che arrivano sul palco con esperienze, ricordi e passioni da raccontare, trasformando ogni esibizione in qualcosa che va oltre la semplice performance.

Intanto, dietro le poltrone rosse, il clima si fa sempre più vivace. Antonella Clerici dirige le danze con la consueta ironia, cercando di tenere a bada Arisa, Fiorella Mannoia, Nek, Rocco Hunt e Clementino che sono sempre più affiatati e sempre più agguerriti. Ognuno di loro vuole accaparrarsi le voci migliori e non si fanno problemi a lanciarsi in simpatici battibecchi e piccole competizioni. La quarta puntata trova così il proprio equilibrio tra divertimento e storie capaci di lasciare il segno. Le Blind Auditions sono concluse per i cantanti provetti over 60: le loro ugole d’oro sono il cuore dello show ma sono le reazioni dei coach e le vicende personali dei concorrenti a dare ritmo alla serata. Ecco le pagelle.

Antonella Clerici toglie il microfono al concorrente. Voto: 9

Anche Antonella Clerici è un essere umano, e ne abbiamo le prove. Viene da chiedersi come faccia a destreggiarsi tra i programmi del mattino tra i fornelli e gli show della prima serata, sempre sul pezzo, sempre pronta, sorridente, concentrata. Alla fine, però, anche lei perde la pazienza. Capita quando sul palco sale Federico, che parla a raffica e non la lascia intervenire: “Nek è il mio mito, vado a correre ascoltando Nek. Clementino mi piace, amo Napoli. Mi piace la Mannoia… Mi piace Arisa, ho fatto un concerto per gli alluvionati e abbiamo suonato insieme…”. E chissà quanto sarebbe andato avanti se non fosse intervenuta prontamente Antonellina a strappargli via il microfono.

“Scusata, voi mi fate impazzire e va bene – dice rivolgendosi ai giudici – ma che mi facciano impazzire anche i concorrenti no eh!” esclama. Il tutto avviene con la solita dose di ironia ed è il concorrente il primo a ridere di gusto al blitz della conduttrice. Una parentesi di divertimento puro.

Carlo, 77 anni e nessun rimpianto. Voto: 10

Chi non vorrebbe arrivare a 77 anni e poter dire ai microfoni della prima serata di Rai1 di non avere nessun rimpianto nella vita? Per questo Carlo è un mito assoluto. “Ho passato una vita meravigliosa, ricomincerei da capo”, risponde ad Antonella Clerici. Dopo la sua esibizione sulle note di Comme d’habitude si è scoperto che il concorrente è già stato protagonista della musica italiana, con gli arrangiamenti di op Corn” nel 1971 e la sigla di Sanremo del 1982 con “Che Fico” cantata da Pippo Franco. Nek è estasiato e parte con i ricordi di infanzia, Arisa si esalta: “Sei un grande!” esclama.

Nek elimina dalla sua squadra l’ex Tazenda. Voto: 5

Nella puntata del 23 ottobre, Giuseppe Dettori aveva regalato una grande emozione a Nek, coinvolgendolo in un duetto su Domo Mea, canzone che ha portato al successo con Eros Ramazzotti. Il giudice si era prestato, aveva cantato, e si era commosso, ma poi nella serata del 30 ottobre, al momento di tirare i nodi al pettine e formare le squadre, ha deciso di non portare con sé il cantante nelle fasi successive. E pensare che aveva anche lottato con Fiorella Mannoia per accaparrarselo! Peccato, perché Dettori ha scritto una pagina della musica italiana con i Tazenda e sicuramente avrebbe avuto molto da dare allo show.

Rocco Hunt e Clementino, ma è The Voice o Tale e Quale Show?. Voto: 7

The Voice è un talent musicale, Tale e Quale Show è quello delle imitazioni. Ma Rocco Hunt e Clementino sembrano aver fatto confusione, perché tengono banco infilando un’imitazione dietro l’altra. “Ho esaurito la forza per fare le arringhe” annuncia Rocco Hunt, lasciando la parola a Don Clemenza. Clementino, con tanto di parrucca, imita il celebre personaggio de Il Padrino: “Sei un bravo picciotto, ti farò un’offerta che non potrai rifiutare” dice il rapper nei panni del gangster. Come dire di no a una proposta così? Arisa ci prova a conquistarlo ma non c’è nulla da fare: “Vedi? Non c’è partita!” dice delusa. E invece no, perché alla fine il concorrente sceglie di andare in squadra con lei.

Ma Rocco Hunt non ha finito e si lancia anche in un’imitazione di De Luca: “Non c’è una carta a terra, tutto pulito. Questo programma prima di me, non era niente!” dice tra le risate degli altri citando il Presidente della Regione. Alla fine però, la linea comica dello show è in mano a loro.

Fiorella Mannoia commossa per Ornella Vanoni. Voto: 8

“Quando sento cantare le canzoni di Ornella io mi commuovo sempre” confessa Fiorella Mannoia con la voce rotta dal pianto. “Ho un punto di riferimento nella mia vita: Ornella Vanoni. Io voglio essere come lei”, prosegue la cantautrice, trovando l’appoggio di Arisa. Come darle torto? Vanoni, scomparsa poco meno di un anno fa, è stata una delle più grandi interpreti della musica italiana di tutti i tempi, ma anche un esempio di forza e resilienza. Bello vedere da un personaggio come Mannoia, anche lei nell’Olimpo della musica, un omaggio così sentito e appassionato.

Arisa diva sui tacchi a spillo. Voto: 7

Con top monospalla e pantalone di seta oro, Arisa è più seducente che mai ma sono i tacchi a spillo il vero punto di forza del suo outfit. In bilico su 12 centimetri cammina e ancheggia con scioltezza invidiabile e anche Fiorella Mannoia resta di stucco: “Da donna a donna, è la prima volta che vedo una donna camminare sui tacchi con questa spigliatezza e questa falcata”. Arisa coglie la palla al balzo e si lancia in una sfilata da modella consumata che scatena gli applausi. Ma per il sandalo elegante, passare da strumento di seduzione ad arma contundente è un attimo: “Mo me levo una scarpa, lo giuro! Guarda che ho il tacco a spillo!” esclama la cantante minacciando Rocco Hunt e Clementino che non la lasciano parlare. Uomo avvisato…

Fabiana commuove ricordando la madre. Voto: 7

La mamma di Fabiana è stata una cantante celebre negli anni Settanta, si chiamava Wanda Romanelli. Il palco di The Voice offre l’occasione per ricordarla pubblicamente e la concorrente del talent lo fa piena di commozione. “Si spengono i ricordi come si spengono i suoi, che purtroppo si è ammalata di una malattia molto brutta”, ha raccontato spiegando di aver dedicato la vita ad assisterla. Sceglie “Sei nell’anima” per ricordarla regalando un’interpretazione intensa ed emozionante. “Bravissima, bellissima ed elegantissima” esclama Fiorella Mannoia che non trattiene l’entusiasmo.