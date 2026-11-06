The Voice Senior, stasera la semifinale: i concorrenti più amati

Voci e storie che hanno conquistato i coach di The Voice Senior: stasera la semifinale: in 12 andranno in finale. Le anticipazioni

IPA Antonella Clerici

Archiviate le Blind Auditions, The Voice Senior entra nella fase decisiva. Stasera, venerdì 6 novembre, Antonella Clerici guida su Rai1 la semifinale della settima edizione: dei 24 talenti rimasti in gara, solo 12 conquisteranno un posto nella finale. Il programma arriva all’appuntamento sull’onda di ascolti che fanno invidia a molti titoli di prima serata. La puntata del 30 ottobre è stata seguita da oltre 3,2 milioni di spettatori con il 23,4% di share, quasi il doppio del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. Merito di una formula semplice, voci over 60 e storie vere, che Fiorella Mannoia, alla sua prima edizione da coach, ha riassunto così: “È un programma gentile”.

The Voice Senior, come funziona la semifinale del 6 novembre

La serata è dedicata ai Knock Out. Ogni coach ha a disposizione una squadra di sei concorrenti, assegna a ciascuno un brano e, dopo averli ascoltati, sceglie i tre che proseguiranno il percorso. A contendersi i talenti sono Fiorella Mannoia, arrivata quest’anno al posto di Loredana Bertè, Arisa, Nek e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt, che condividono la stessa poltrona rossa. Le decisioni, a questo punto, spettano solo a loro.

Dalla finale, in programma venerdì 13 novembre, la parola passerà invece al pubblico, che sceglierà il vincitore con il televoto. Che i coach non facciano sconti lo si è capito già nell’ultima puntata, quando ogni squadra è stata ridotta da dieci a sei elementi senza possibilità di ripescaggio. Una selezione spietata, che lascia immaginare una semifinale ancora più combattuta.

I concorrenti più amati di The Voice Senior

Tra i 24 semifinalisti ci sono ex professionisti della musica che hanno ritrovato il palco dopo anni, voci rimaste chiuse in un cassetto e storie che hanno spesso commosso lo studio. Alcuni nomi hanno già conquistato il pubblico. In cima alla lista ci sono Sabrina Brodosi e Natalino Colacci, entrambi nella squadra di Fiorella Mannoia e tra i pochissimi che sono stati in grado di far girare tutte e quattro le poltrone.

Il momento più toccante dell’edizione porta invece la firma di Pasqualino Costantini, nel team di Nek. Ha cantato L’acrobata per il figlio Lorenzo, morto di leucemia a vent’anni, e per qualche istante lo studio è rimasto in silenzio. Ha emozionato anche Francesca Magnelli, che con le sue doti ha emozionato Clementino e spinto Arisa a scendere dalla poltrona per raggiungerla sul palco.

Poi ci sono le storie di chi la musica l’ha già vissuta da protagonista. Carlo Lena ha commosso perfino Nek raccontando di non avere rimpianti. Ivano Calcagno, con due partecipazioni alle Nuove Proposte di Sanremo alle spalle, ha ricordato il suo incontro con Gino Paoli prima di intonare Il cielo in una stanza.

Fabiana Fraioli, figlia della cantante Wanda Romanelli, ha invece dedicato la sua esibizione alla madre. E non manca chi ha portato il sorriso. Il farmacista Federico Aicardi, ripescato da Nek con la Seconda Chance, si è fatto notare per una parlantina inarrestabile, tanto che la Clerici ha finito per sequestrargli il microfono. Stasera, però, servirà la voce: solo in dodici arriveranno alla finale.