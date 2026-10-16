The Voice Senior, ospiti e anticipazioni della seconda puntata del 16 ottobre

Proseguono le "Blind Auditions" nella seconda puntata di "The Voice Senior": chi si esibirà di fronte ad Arisa, Nek e Fiorella Mannoia?

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Giornalista e Lifestyle Editor

IPA Antonella Clerici

Emozioni, talento e simpatia: venerdì 16 ottobre torna su Rai 1 la seconda puntata di The Voice Senior. Lo show condotto da Antonella Clerici porta gli spettatori alla scoperta delle più belle voci over 60 del Paese, raccontando storie fatte di musica, passioni e legami indissolubili. Anche stasera, i coach scopriranno nuovi talenti grazie alle Blind Auditions. Ma non mancheranno gli aneddoti di Fiorella Mannoia e le esibizioni con gli ospiti.

The Voice Senior, le anticipazioni della seconda puntata

Appuntamento imperdibile del venerdì sera, anche quest’anno torna su Rai 1 The Voice Senior, giunto alla sua settima stagione. Dopo l’ottimo esordio, anche la puntata di venerdì 16 ottobre proseguirà con le Blind Auditions, le tradizionali audizioni al buio durante le quali i coach, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Qualcuno riuscirà a mettere d’accordo Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia?

Anche in questa edizione, nelle prime quattro puntate, i coach potranno contare durante le selezioni alla cieca su due preziosi aiuti: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto “Seconda Chance”, che permette a ciascuno di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo.

Non solo musica e storie commoventi dei concorrenti, ma anche aneddoti e performance di altissimo livello: Fiorella Mannoia, new entry dello show, continuerà a regalare al pubblico i retroscena di alcuni grandi incontri avvenuti durante la sua carriera. Non mancheranno esibizioni sulla scia del gradito omaggio di Rocco Hunt a Pino Daniele e del duetto tra Nek e Francesco Renga.

The Voice Senior, i protagonisti

Giunto alla sua settima edizione, The Voice Senior conferma gran parte dei protagonisti che hanno sancito il successo dello show. Al timone torna Antonella Clerici, mentre in giuria ritroviamo Clementino, Rocco Hunt, Nek e Arisa.

Con l’arrivo di Fiorella Mannoia, la squadra dei coach si arricchisce inoltre di una nuova personalità artistica, capace di affiancare sensibilità, stili e generazioni diverse: anche grazie a questa new entry, il palco di The Voice Senior si trasformerà in una grande festa della musica.

Puntata dopo puntata, gli spettatori si troveranno a riflettere su un unico pensiero: non è mai troppo tardi per mettersi in gioco e dare forma a ciò che si ama.

Quando e dove vedere The Voice Senior

The Voice Senior è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol e tra i più visti al mondo.

Il programma va in onda venerdì 16 ottobre su Rai 1 alle 21.30. Qualora non riusciste a sintonizzarvi in diretta, nessun problema: la seconda puntata sarà disponibile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia.

Già durante la messa in onda, inoltre, su RaiPlay saranno disponibili le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale, mentre le puntate integrali saranno disponibili pochi minuti dopo la conclusione della trasmissione.