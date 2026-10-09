Clementino, quanto è alto e il segreto del suo stile da “Iena White”

Quanto è alto Clementino? Dalle battaglie di freestyle al soprannome Iena White, fino a cappelli e look oversize: tutto sul rapper

IPA Clementino

Rapper, freestyler, giudice televisivo e, da qualche anno, anche appassionato di meditazione: Clementino è tutto questo (e molto di più). Merito della sua energia sul palco e di un look che ripropone spesso in tutte le chiavi di lettura, berretto in testa e abiti extra large. Ma quanto è alto il rapper campano, da dove arriva il soprannome “Iena White” e qual è il segreto del suo stile?

Quanto è alto Clementino (e perché lo chiamano Iena White)

Sul palco sembra ancora più imponente, e in effetti Clementino è alto 188 centimetri. Una statura da cestista, che in tv lo fa svettare accanto ai colleghi. All’anagrafe è Clemente Maccaro, classe 1982, nato il 21 dicembre, ed è cresciuto nell’entroterra napoletano, tra Cimitile e Nola. Il rap è arrivato prestissimo, a quattordici anni, e con lui la passione per il freestyle.

Ed è lì che è nato il suo alter ego. Nelle gare di freestyle, ha raccontato, si sentiva come una iena: una volta finita la sfida, dell’avversario restava ben poco. Da qui il soprannome “Iena White”, o “Iena Bianca”, diventato anche il titolo di un suo album, I.E.N.A.. Il resto è storia: due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo, nel 2016 con Quando sono lontano, chiusa al settimo posto, e l’anno dopo con Ragazzi fuori.

Poi il ritorno all’Ariston nel 2025, ospite nella serata delle cover proprio accanto a Rocco Hunt, sulle note di Yes I Know My Way di Pino Daniele. In mezzo, le poltrone girevoli di Rai1: dal 2020 è tra i coach di The Voice Senior, e negli anni è passato anche dalle versioni dedicate ai più piccoli e alle famiglie.

Il segreto del suo stile oversize

Chi lo segue da tempo lo sa: l’accessorio più indossato da Clementino è il cappello Cuffie calate fino alle sopracciglia, cappellini da baseball dai colori sgargianti, modelli sempre un po’ sopra le righe. Un vezzo che col tempo è diventato una firma, e che lui stesso prende con ironia, visto che sotto c’è una testa ormai completamente rasata. Sui social, del resto, ama scherzare sulle foto di quando aveva ancora una folta chioma.

Nel suo guardaroba troviamo sempre alcuni indumenti: felpe e giacche oversize, pantaloni larghi, sneakers, colori accesi alternati al nero: un’estetica street che richiama la cultura hip hop da cui arriva. Le foto degli esordi, curiosamente, raccontano un ragazzo dall’aria molto più formale. Oggi, anche nelle serate importanti, preferisce restare fedele a se stesso, con un tocco di rock tra borchie, pelle e denim vissuto.

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Il cambiamento più profondo, però, si vede meno dai vestiti e più dallo sguardo. Dopo anni che lui stesso ha definito turbolenti, segnati anche da problemi di dipendenza raccontati senza filtri, Clementino ha trovato un equilibrio nella meditazione. Mattina, pomeriggio e sera si ritaglia una ventina di minuti, e la sua ricerca l’ha portato a viaggiare parecchio, spesso da solo o con la sua famiglia (e dal 2025 anche in compagnia della sua dolce metà, Roberta Longo). Da questo percorso è nato nel 2025 anche Grande Anima, il suo disco più intimo.