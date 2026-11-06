Clementino e Rocco Hunt, come si sono conosciuti: il retroscena di un’amicizia lunga 15 anni

Tutto è cominciato, quando Rocco Hunt era ancora giovanissimo. Da allora Clementino è diventato un amico e un compagno di viaggio

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IPA Clementino e Rocco Hunt, come si sono conosciuti

È un terreno comune, quello su cui si sono incontrati Clementino e Rocco Hunt. Entrambi rapper, entrambi campani, con percorsi professionali che negli anni si sono intrecciati più volte.

Ma dietro le collaborazioni musicali e gli impegni televisivi c’è un legame che è andato ben oltre il lavoro: un’amicizia lunga 15 anni, nata quando Rocco era ancora giovanissimo e muoveva i primi passi nel mondo del rap.

Clementino e Rocco Hunt, come si sono conosciuti

Per capire da dove è nata l’amicizia tra Clementino e Rocco Hunt bisogna tornare indietro di circa 15 anni, quando il rapper salernitano era ancora adolescente. Il loro primo incontro è avvenuto durante una gara di freestyle: Clementino era tra i componenti della giuria, mentre Rocco ha partecipato alla competizione mettendo in mostra le sue capacità con le rime.

Per il giovane artista si è trattato di un’occasione importante. Clementino, infatti, era già un punto di riferimento per chi seguiva il rap e l’hip hop, soprattutto per la sua abilità nell’improvvisazione, e Rocco lo considerava uno dei suoi idoli musicali.

Clementino, sentendolo rappare, ha notato qualcosa di speciale in quel ragazzo, riconoscendo in lui un’originalità che lo distingueva dagli altri. In quel periodo il rap napoletano non aveva ancora conquistato una grande visibilità nel mainstream e Clementino, che aveva iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico qualche anno prima, ha intravisto in Rocco un artista con cui condividere un percorso.

Rocco stava già costruendo la propria strada, facendosi conoscere soprattutto nella scena rap salernitana: “Abbiamo semplicemente scoperto la nostra amicizia”, ha raccontato il rapper napoletano.

Clementino e Rocco Hunt, dalla musica a “The Voice”

Il primo importante capitolo professionale della loro amicizia è arrivato con ‘O mar ‘e o’ sole, brano che ha visto i due rapper collaborare e che è diventato una delle prime hit popolari del rap in Campania. Una canzone importante anche per Rocco Hunt, che proprio in quegli anni è passato dall’essere un artista conosciuto soprattutto nella scena underground salernitana a raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Le loro strade si sono continuate a incrociare negli anni successivi, tra collaborazioni nei rispettivi dischi e occasioni condivise sul palco. Entrambi hanno proseguito le proprie carriere, conquistando spazi importanti nella musica italiana: Rocco Hunt ha vinto Sanremo Giovani nel 2014 con Nu juorno buono, mentre Clementino ha consolidato la propria presenza nella scena rap e televisiva.

I due sono saliti insieme sul palco del Festival di Sanremo 2025, quando hanno duettato sulle note di Yes I Know My Way, omaggiando Pino Daniele.

Ma il loro rapporto ha trovato spazio anche in televisione. I due condividono infatti l’esperienza di The Voice, sedendo fianco a fianco come coach e diventando un duo iconico per il programma. Rocco Hunt ha raccontato di aver trovato in Clementino un amico, un fratello e un collega esperto, che lo ha aiutato a prendere confidenza con i meccanismi del talent.

La loro complicità li ha portati, nel 2026, a lavorare fianco a fianco a un nuovo progetto: The Album, il primo disco realizzato interamente insieme dopo anni di collaborazioni e un’amicizia che ha attraversato diverse fasi delle loro vite.