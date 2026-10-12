Rocco Hunt papà bis, la gioia per l’arrivo del piccolo Raffaele: “Ora siamo tutti”

Rocco Hunt ha annunciato l'arrivo del piccolo Raffaele con una dolcissima foto e una dedica speciale

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Ada e Rocco Hunt genitori per la seconda volta

Lo aveva annunciato l’attesa più bella nel giorno di Pasqua, con una foto insieme alla moglie Ada e al figlio Giovanni. Oggi, per Rocco Hunt, quel nuovo desiderio di paternità è diventato realtà: il rapper è papà per la seconda volta.

È nato Raffaele, il bambino che la coppia aspettava con tanta emozione e che arriva a rendere ancora più grande la loro famiglia. A dare la notizia è stato lo stesso cantante, che ha scelto di condividere sui social una fotografia tenerissima, accompagnata da poche parole, che racconta tutta la felicità di queste prime ore insieme.

Rocco Hunt papà bis, la dolce foto con il piccolo Raffaele

Dopo mesi di attesa, Rocco Hunt può finalmente stringere tra le braccia il suo secondo figlio. Il piccolo Raffaele è arrivato e il rapper ha voluto condividere la gioia con chi lo segue, pubblicando sui social una prima foto che racconta tutta la felicità di questi giorni.

Nello scatto ci sono le mani di Rocco, quelle della moglie Ada e del primogenito Giovanni, tutte raccolte intorno a quelle minuscole del neonato. Una foto di famiglia tenera, che arriva a coronamento di un desiderio condiviso e annunciato qualche mese fa.

Ad accompagnare lo scatto c’è anche la foto di una lettera che il rapper sembra aver scritto per Ada, e una dedica piena d’amore. “Ti abbiamo atteso, voluto, desiderato. Ora siamo tutti. Benvenuto al mondo Raffaele”.

Rocco Hunt, la bellissima famiglia insieme a Ada

La notizia della nascita del piccolo Raffaele riporta a quel giorno di Pasqua in cui Rocco Hunt aveva sorpreso i suoi fan con l’annuncio della seconda gravidanza di Ada. Il cantante aveva condiviso una foto di famiglia e raccontato la felicità per l’arrivo del bebè coinvolgendo anche il piccolo Giovanni.

“Non resistiamo più, dobbiamo dirvelo… La famiglia si allarga!“, aveva scritto il rapper insieme a un pensiero proprio per il primogenito: “Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e il tuo fratellone Giò Giò ti proteggerà con il suo cuore grande. Siamo infinitamente grati”.

Un messaggio che lasciava già intuire quanto questo bambino fosse una gioia immensa per la famiglia. Quelle parole trovano adesso il loro seguito: Giovanni non è più il solo figlio della coppia e la famiglia si prepara a trovare nuovi equilibri, tra le prime coccole al neonato e le attenzioni da dedicargli.

Rocco Hunt ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, pur condividendo con il pubblico alcuni dei momenti più importanti. La storia con Ada è cominciata quando erano molto giovani e nel 2017 è arrivato Giovanni. Da allora, il rapper ha raccontato in diverse occasioni quanto la paternità sia importante per lui, anche nel modo in cui guarda al proprio lavoro e alle scelte da fare.

Adesso, con la nascita del piccolo Raffaele, comincia una nuova fase per tutti e quattro. E quel “Benvenuto al mondo Raffaele” è il modo più bello per presentare il nuovo arrivato anche a chi, in questi anni, ha seguito il suo percorso artistico e i momenti più belli della sua vita.