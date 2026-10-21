Testimoni di nozze nel rito civile: quanti ne servono davvero e quali requisiti devono avere

Tutto quello che c'è da sapere sui testimoni di nozze nel matrimonio civile: quanti sceglierne, quali sono i loro compiti e come individuare le persone giuste.

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Firma matrimonio civile

Quando devono pronunciare il fatidico sì, molti sposi scelgono di celebrare sia il rito civile sia quello religioso. Tuttavia, le due cerimonie si differenziano per alcuni aspetti organizzativi e burocratici, ai quali è bene prestare attenzione per evitare problemi.

Soprattutto il matrimonio civile, essendo un atto giuridico, prevede passaggi dettagliati che vanno organizzati con largo anticipo. Il numero e la scelta dei testimoni, ad esempio, sono aspetti non trascurabili: svolgono infatti un ruolo legale.

Rito civile, numero dei testimoni e requisiti richiesti

Il numero dei testimoni varia tra il matrimonio civile e quello religioso. In particolare, quando si pronuncia il fatidico sì in municipio, gli sposi devono avere almeno due testimoni in totale, uno per ciascuno. Non ci sono indicazioni in merito al grado di parentela, ma le persone scelte devono essere maggiorenni e presentarsi con un documento di identità valido.

Gli sposi possono scegliere anche un testimone con cittadinanza diversa da quella italiana, purché disponga di un documento di riconoscimento valido. I testimoni possono essere due uomini, due donne oppure un uomo e una donna, legati o meno agli sposi e tra di loro.

Che ruolo hanno e cosa fanno i testimoni

Nel matrimonio civile, i testimoni ricoprono un ruolo giuridico: non si limitano ad assistere alla cerimonia, ma attestano che il matrimonio sia stato celebrato regolarmente. Insieme agli sposi e all’ufficiale di stato civile, devono infatti firmare l’atto di matrimonio.

Tuttavia, nonostante il pensiero comune, i testimoni non sono tenuti in alcun modo a farsi garanti della solidità della coppia né ad essere consiglieri nuziali. Ma quali sono esattamente i loro compiti?

Prima della cerimonia

Prima del rito civile, i testimoni devono comunicare agli sposi i dati richiesti dal Comune. Affinché la cerimonia si svolga senza intoppi, è importante concordare in anticipo le modalità organizzative con l’ufficio competente, senza tralasciare nessuno dei passaggi previsti. È quindi consigliabile verificare di avere tutto il necessario con largo anticipo rispetto alla celebrazione.

Durante il rito

Il rito civile non è particolarmente complesso, ma, per quanto semplici possano essere i suoi passaggi, questi vanno osservati con attenzione. I testimoni sono chiamati ad assistere alla cerimonia e a firmare l’atto di matrimonio, insieme agli sposi e all’ufficiale di stato civile.

Dopo la celebrazione

La firma dell’atto di matrimonio avviene al termine della cerimonia. A sottoscriverlo sono gli sposi, i testimoni e l’ufficiale di stato civile.

Alcune coppie possono chiedere ai propri testimoni di leggere un breve testo di auguri, ma non si tratta di un obbligo. Se desiderate includere questo momento nella celebrazione, è bene concordane prima le modalità con il Comune.

Che differenza c’è tra i testimoni nei vari riti

I testimoni ufficiali, come già spiegato, svolgono un importante ruolo giuridico e devono rispettare precisi requisiti: la loro presenza è prevista dalla legge per la validità del matrimonio civile. In base alle tradizioni e al tipo di cerimonia scelto, gli sposi possono comunque individuare anche altre figure simboliche.

Testimoni simbolici

Nella tradizione italiana trovano spesso spazio padrini e madrine. Queste figure non sono obbligatorie per legge e hanno soprattutto un valore affettivo. In molti casi, le coppie le scelgono come punti di riferimento o consiglieri per la vita matrimoniale. Il loro ruolo, tuttavia, è prevalentemente simbolico.

Testimoni nel rito religioso

La situazione del rito religioso è diversa sotto alcuni aspetti. Rispetto a quella civile, la celebrazione cattolica ha una dimensione soprattutto spirituale e le persone coinvolte possono essere scelte senza particolari vincoli.

Il rito in Chiesa offre una certa flessibilità: sebbene il diritto canonico preveda la presenza di due testimoni, molti sposi preferiscono estenderne il numero fino a quattro, purché la parrocchia di riferimento non preveda indicazioni diverse.

Anche nel rito religioso, tuttavia, i testimoni svolgono alcuni compiti. Oltre ad assistere alla celebrazione, firmano insieme agli sposi la documentazione matrimoniale prevista.

Se avete organizzato sia un rito civile sia uno religioso, potete scegliere testimoni diversi per le due cerimonie. Alcuni amici potrebbero infatti rappresentare per voi punti di riferimento significativi sul piano spirituale ed essere quindi più adatti al contesto religioso rispetto a chi ha ricoperto lo stesso ruolo in Comune.

Testimoni nel rito concordatario

Nel caso del matrimonio concordatario, che unisce la celebrazione religiosa agli effetti civili, si applicano le disposizioni previste per entrambe le cerimonie. I testimoni partecipano alla celebrazione in Chiesa e firmano la documentazione necessaria affinché il matrimonio sia valido. Devono essere almeno due e, per la parte civile, maggiorenni e muniti di un documento di riconoscimento valido.

Come scegliere i testimoni del rito civile

Per quanto riguarda la scelta dei testimoni, gli sposi possono adottare criteri personali. Nella maggior parte dei casi, le coppie puntano su persone con cui hanno un rapporto importante. Sia per il rito civile sia per quello religioso, si scelgono spesso amici, sorelle, fratelli o altre persone che rappresentano da sempre un punto di riferimento.

Lasciatevi quindi guidare dal cuore e non dal senso di responsabilità: il matrimonio non è deve trasformarsi in un esercizio di diplomazia familiare. Non sarebbe opportuno scegliere un’amica di cui siete stati testimoni in passato, un parente che si aspetta di essere coinvolto o una persona che ha già manifestato il desiderio di ricoprire quel ruolo, se non è davvero la vostra scelta.

Quando comunicare la scelta ai testimoni

Come molti altri aspetti dell’organizzazione del matrimonio, anche la scelta dei testimoni dovrebbe seguire tempistiche precise. Poiché si tratta di figure rilevanti anche dal punto di vista burocratico, è consigliabile individuarle con largo anticipo rispetto alla cerimonia e informarsi presso il Comune o la parrocchia sui termini previsti per comunicare i nominativi.

Per quanto riguarda il modo migliore per comunicare la decisione, tutto dipende dal tipo di rapporto che avete con le persone scelte. Nella maggior parte dei casi, le coppie approfittano di un momento conviviale, come una cena, per condividere la notizia. Se cercate qualcosa di più particolare, potete anche accompagnare la proposta con un piccolo regalo, un biglietto o una dedica. Se, per motivi di distanza, dovete necessariamente affidarvi ad altri mezzi, una videochiamata può essere più accogliente di una semplice e-mail.