Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Bomboniere

Le bomboniere sono probabilmente tra i dettagli di una cerimonia nuziale destinati a dare più grattacapi ai futuri sposi. Se in passato la scelta ricadeva spesso su graziosi monili da esporre in vetrina, col passare degli anni le preferenze degli sposi sono notevolmente cambiate: l’obiettivo principale delle coppie, oggi, è cercare soluzioni che possano in qualche modo avere anche una funzione pratica.

Se state quindi cercando delle bomboniere lontane dai cliché, che possano essere apprezzate dagli invitati per la loro particolarità, prendete nota: ecco qualche soluzione che potrebbe fare al vostro caso.

Bomboniere, idee originali per il 2027

Nel 2027 le cerimonie proseguiranno all’insegna della personalizzazione: pur decisi a rispettare le tradizioni, gli sposi continueranno a sentire l’esigenza di lasciare un’impronta autentica su ogni aspetto del ricevimento. Non parliamo solo di un tema che rifletta le loro passioni o di una location strettamente collegata alla nascita del loro amore, ma anche, inevitabilmente, di bomboniere che possano inserirsi nella stessa cornice, risultando coerenti e autentiche.

Oltre a considerare quindi il ruolo pragmatico del presente scelto, assicuratevi che risulti in linea con il tema della cerimonia: se avete organizzato un matrimonio elegante e formale, non sarebbe opportuno scegliere vasetti di miele, libri o piantine. Allo stesso modo, gli invitati a un matrimonio conviviale e rustico potrebbero non apprezzare sculture in cristallo o elementi di design.

Il secondo fattore da non sottovalutare è ovviamente il budget: se avete predisposto una certa somma per le bomboniere, è importante non sforare, per evitare problemi nella gestione economica dell’evento. Infine, se conoscete bene gusti ed esigenze delle persone invitate, non potrete non tenerne conto nella scelta del vostro regalo nuziale.

Bomboniere green e naturali

Considerando la grande popolarità dei matrimoni green ed ecosostenibili, scegliere delle bomboniere naturali è sicuramente un’idea originale e coerente. Nel 2027, quindi, via libera a soluzioni come un mini terrarium in vetro, simbolo di crescita e speranza. Nello stesso filone si inseriscono anche gli alberelli in miniatura: si va dagli esotici bonsai agli ulivi, fino alle piante aromatiche. Oppure potete pensare a un mix di varietà da personalizzare in base ai gusti di ciascun invitato.

Infine, se preferite qualcosa di più semplice e immediato, una candela botanica con essenze naturali risulterà sicuramente adatta al contesto dell’evento.

Bomboniere artistiche

Se avete organizzato un matrimonio più originale e ricercato, delle soluzioni dal sapore artistico potrebbero riflettere lo spirito dell’evento. Tra le bomboniere più gettonate ci sono le mini ceramiche artigianali, come svuotatasche, porta-anelli o piccoli vasi. Se preferite un oggetto da collezione, potete invece puntare su una piccola scultura in vetro.

Gessetti profumati di design, da selezionare in forme che non si limitino ai classici cuoricini, sono un’ulteriore opzione da tenere in considerazione. Infine, se preferite qualcosa di più personale, accordatevi con un artista o un artigiano per realizzare illustrazioni personalizzate che raccontino la vostra storia.

Bomboniere gastronomiche

Il buon cibo è sempre una buona idea: se non volete rischiare di sbagliare, pensate per i vostri ospiti a un regalo gastronomico gourmet. Se avete organizzato il ricevimento in una location immersa nella natura, o, meglio ancora, in un agriturismo, puntate su prodotti ed eccellenze locali.

Delle piccole bottigliette eleganti di olio extravergine d’oliva, con etichette personalizzate, faranno sicuramente la gioia di tutti gli invitati. Ancor più particolari sono i vasetti di miele monofloreale o le confezioni di cioccolatini gourmet, soprattutto se avete allestito le nozze in concomitanza con San Valentino. Avete organizzato un matrimonio etnico? Restate coerenti pensando a un kit di spezie confezionate.

Bomboniere personalizzate

Secondo gli esperti, i matrimoni continueranno a essere all’insegna della personalizzazione anche nel 2027, e questa tendenza si rifletterà anche sulle bomboniere. Potete quindi pensare di regalare ad amici e parenti una fragranza speciale, abbinando essenze ed estratti dei vostri fiori preferiti. Scegliete un nome che rifletta la vostra storia d’amore e specificate sull’etichetta la data del sì.

Vista la popolarità dei matrimoni multisensoriali, potete anche pensare a una box da comporre con piccoli regali che possano sollecitare vista, udito, olfatto e tatto. Inserite al suo interno un mini profumo, un biglietto scritto a mano e dei dolcetti artigianali.

Mini biblioteca degli sposi

Se siete amanti della letteratura, potete sorprendere i vostri invitati con un volume di poesie o aforismi d’amore. Per ciascun libro realizzate una copertina ad hoc, oppure scegliete un titolo diverso in base alle preferenze e alle esigenze del destinatario. Divertitevi anche con i segnalibri, magari realizzandoli a mano o facendovi aiutare da un esperto grafico.

Gadget tecnologici

In un’epoca in cui si è perennemente connessi, le bomboniere tecnologiche faranno la gioia di tutti gli invitati, soprattutto se il matrimonio è organizzato da una coppia Gen Z. Tra le soluzioni più indicate ci sono le mini power bank: piccole e con finitura satinata, possono essere personalizzate anche con le iniziali degli sposi. Nello stesso filone si inseriscono le pennette USB: estremamente utili e comode, sono un vero e proprio passepartout e faranno felici anche gli ospiti più âgé.

Gli amanti del design apprezzeranno invece una piccola lampada a LED ricaricabile con luce regolabile. Anche in questo caso, si può scegliere tra colori e stili differenti.

Esperienze e attività

Non necessariamente le bomboniere devono corrispondere a un oggetto materiale: tra le ultime tendenze c’è infatti quella di fare dono ad amici e parenti di esperienze interattive e attività originali da vivere da soli o in compagnia. Un’idea carina potrebbe essere quella di pensare a un gratta e vinci che nasconda un ingresso al cinema, una colazione o un’uscita di coppia.

Altrettanto apprezzato potrebbe essere un invito a un workshop: un corso di ceramica, pittura, decorazione o cucina, da selezionare in base alle preferenze di chi lo riceverà. Molto apprezzate anche le esperienze gastronomiche: un voucher per una lezione di pasta fresca, una degustazione o un piccolo corso di cucina farà sicuramente felici amici e parenti golosi.

Le attività potrebbero anche essere incluse nella cornice del matrimonio, trasformandosi in piccoli regali per gli ospiti da portare a casa. In questo filone si inseriscono i ritratti dal vivo, i corsi di lettering o le letture delle carte natali.