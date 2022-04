Stash papà per la seconda volta, Giulia è incinta: l’annuncio su Instagram

Mamme e papà vip del 2022

Stash dei The Kolors ha dato un dolce annuncio su Instagram: sarà papà per la seconda volta, insieme alla compagna Giulia Belmonte. “È un’emozione nuova”, aveva detto il cantante ai microfoni di Verissimo dopo la nascita della prima figlia, la piccola Grace, e adesso il cantante si prepara a riviverla di nuovo. La famiglia si allarga e con essa l’amore di un giovane che ha compreso quanto sia speciale essere padre.

Stash papà per la seconda volta, l’annuncio su Instagram

La gioia di Stash su Instagram è incontenibile, proprio come nel dicembre 2020, quando annunciò al mondo (sempre tramite social) che la sua compagna Giulia Belmonte era in dolce attesa della loro prima bimba. Stavolta l’emozione non è da meno e il cantante ha deciso di dare il lieto annuncio con un post molto speciale.

Nello scatto condiviso su Instagram si vede la sua chitarra acustica e lì, tra le corde, fa capolino l’ecografia che attesta ciò che di più bello una giovane copia può sperare: la famiglia si allarga e Stash, Giulia e la piccola Grace (che oggi ha un anno) si preparano ad accogliere un nuovo bebè. È ancora troppo presto per conoscerne il sesso e il frontman dei The Kolors non si è sbilanciato a tal proposito. L’unico proposito è, come per ogni genitore, che il piccolo o la piccola stiano bene e che la gravidanza proceda per il verso giusto.

Le parole a corredo del poetico scatto in bianco e nero completano nel modo più dolce il senso del post: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”. Un miracolo, sì. Una nuova musica che si prepara a risuonare nei cuori di questi due giovani ed entusiasti genitori.

Stash e Giulia Belmonte, genitori felici (e super innamorati)

Oltre che bella voce e talento, al cantante dei The Kolors – divenuto celebre ad Amici e oggi amato giudice del talent di Maria De Filippi – dobbiamo riconoscere la capacità di esprimere le proprie emozioni in modo puro e semplice. Poche parole, ma sempre sentite dal profondo del cuore. E non vien difficile pensare come (anche) questa peculiarità abbia fatto innamorare la bellissima Giulia Belmonte, con i quali ormai hanno una bellissima storia d’amore da diverso tempo.

Un amore grande, da cui è nata la primogenita Grace, evento che ha cambiato per sempre le loro vite riempiendole di una gioia indescrivibile. Indimenticabili le parole che Stash spese su Instagram alla notizia di questa prima gravidanza: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato – aveva scritto in quell’occasione – come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita. (…) Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.

Stash papà bis, gli auguri di amici e VIP

Come ogni lieto annuncio su Instagram che si rispetti, non ha tardato ad arrivare una pioggia di auguri dai fan di Stash e dei The Kolors, ma anche da parte di amici e VIP legati al cantante. Tanti cuoricini in segno d’affetto da parte del “collega” Emanuele Filiberto di Savoia e di Lorella Cuccarini, insieme a lui al Serale di Amici (dal quale, tra l’altro, si è dovuto assentare a causa del Covid), ma anche da Enrico Nigiotti, Valeria Graci e Giulia Pauselli, che ha scritto parole dolcissime: “Adesso capisco anche io cos’è il vero amore! Tanti auguri a voi genitori bis, che meraviglia“.