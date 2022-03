Stash dei The Kolors positivo al Covid: a rischio la partecipazione ad Amici

Brutte notizie per il pubblico di Amici 21: uno dei giudici ha scoperto di avere il Covid. Si tratta di Stash, il frontman dei The Kolors, che anche quest’anno affianca Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto nell’arduo compito di valutare le esibizioni dei giovani talenti dello show di Canale 5. Cosa accadrà al cantante nelle prossime puntate?

Amici 21, Stash positivo al Covid

Con un breve messaggio social, l’artista ha fatto sapere ai suoi fan di aver contratto il Covid. Tra le sue storie di Instagram, ha condiviso una foto che ritrae il test positivo, senza aggiungere alcun commento. Per lui ha inizio il periodo di quarantena obbligatoria, e nei prossimi giorni non potrà far altro che rimanere in casa, attendendo con pazienza di tornare negativo. Sebbene non abbia rilasciato altre notizie, pare che Stash stia bene e le sue condizioni di salute non desterebbero alcuna preoccupazione.

Ma è sicuramente molto grande, per lui, la delusione: la positività al Covid arriva in un momento particolare, visto che Stash è stato confermato alla giuria del Serale di Amici anche per questa edizione che ha da poco avuto inizio. Ora la sua partecipazione è a rischio, e non solo per una puntata. Per il momento, non sono arrivate conferme da parte del cantante stesso o della produzione dello show, ma è probabile che Stash debba assentarsi almeno per l’appuntamento che andrà in onda il prossimo sabato 2 aprile 2022.

Stash assente ad Amici 21

Come ben sanno tutti i fan del talent di Maria De Filippi, le puntate vengono registrate durante la settimana. Solitamente, le riprese hanno luogo il giovedì pomeriggio: tuttavia, questa volta vi è stata un’eccezione e la registrazione è stata anticipata a mercoledì 30 marzo. Forse è proprio in questo frangente che Stash ha scoperto di essere positivo al Covid, visto che per poter avere accesso agli studi è importante seguire rigorose norme di sicurezza – tra cui l’esecuzione di un tampone rapido all’ingresso.

Il giudice sarà dunque assente alla prossima puntata di Amici 21, almeno per quanto riguarda la sua persona fisica. È infatti probabile che Stash prenda comunque parte alla registrazione in maniera virtuale, collegandosi da casa e apparendo in studio su un maxi schermo. Questo è il procedimento già ampiamente collaudato nei mesi scorsi, durante la fase pomeridiana del programma. In diverse occasioni, infatti, i professori hanno dovuto assentarsi a causa del Covid. E nella maggior parte dei casi si sono potuti ugualmente collegare “presenziando” da uno schermo posizionato dietro il bancone.

A quanto pare, è questa la soluzione ideale per mantenere alto il livello di sicurezza, senza al contempo dover rinunciare ad uno dei protagonisti della nuova edizione di Amici. E se l’assenza di Stash è una novità del tutto inattesa, molte altre sono le sorprese che andranno in onda nel corso della prossima puntata. Sono già state annunciate due nuove eliminazioni, il che significa che la corsa alla finale è sempre più serrata. Le emozioni, d’altra parte, non mancheranno: i ragazzi avranno la possibilità di esibirsi, regalandoci una serata di grande divertimento, e come al solito i professori non esiteranno a litigare.