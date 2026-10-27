Noah Wyle, quanto è alto “l’uomo più sexy del mondo”: perché è stato scelto

A 55 anni, Noah Wyle conquista il titolo di uomo più sexy del mondo. Dal successo di "E.R." a quello di "The Pitt", quanto è alto e cosa ha convinto a sceglierlo

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Getty Images Noah Wyle, quanto è alto

A 55 anni, Noah Wyle conquista uno dei riconoscimenti più ambiti di Hollywood: è lui il Sexiest Man Alive 2026, l’uomo più sexy del mondo secondo People. L’attore statunitense, tornato al centro dell’attenzione grazie alla serie The Pitt, raccoglie il testimone da Jonathan Bailey e dimostra che il fascino non ha necessariamente a che fare con l’età.

Ma quanto è alto il volto del dottor Robby, diventato uno dei personaggi più amati della televisione americana? E quali sono le ragioni che hanno convinto la celebre rivista a sceglierlo?

Quanto è alto Noah Wyle

Altezza mezza bellezza è un modo di dire che calza a pennello in questo caso: Noah Wyle è alto circa 1,85 metri. Nato a Los Angeles il 4 giugno 1971, l’attore ha oggi 55 anni e alle spalle una carriera che attraversa più di tre decenni di televisione americana.

Per una generazione di spettatori, il suo volto è legato soprattutto a E.R. – Medici in prima linea, la serie medica che lo ha reso celebre grazie al personaggio del dottor John Carter. Entrato nel cast negli anni Novanta, Wyle ha condiviso il set con George Clooney, che ha conquistato per due volte il titolo di Sexiest Man Alive, nel 1997 e nel 2006. Anche Noah era comparso, insieme ad alcuni colleghi della serie, in una copertina di People dedicata agli uomini più affascinanti di E.R..

Il riconoscimento del 2026 rappresenta quindi una sorta di ritorno alle origini, con una differenza importante: oggi l’attore è un protagonista affermato, con una nuova stagione professionale particolarmente fortunata.

Il merito è soprattutto di The Pitt, il medical drama in cui interpreta il dottor Michael “Robby” Robinavitch. La serie lo ha riportato sotto i riflettori, conquistando pubblico e critica e regalandogli una nuova occasione professionale. Nel settembre 2026 Wyle ha vinto per il secondo anno consecutivo l’Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica. Un risultato che conferma quanto il suo talento sia ancora capace di lasciare il segno.

Perché Noah Wyle è stato scelto come uomo più sexy del mondo

Il titolo assegnato da People non ha però a che fare semplicemente con la bellezza. La scelta viene affidata alla redazione della rivista e tiene conto anche del momento culturale e dell’immagine pubblica dei protagonisti. Nel caso di Noah Wyle, il successo di The Pitt ha sicuramente contribuito a riportarlo al centro della conversazione.

L’attore ha accolto la notizia con sorpresa, spiegando di non aver mai immaginato di ricevere un simile riconoscimento e di aver pensato a uno scherzo. A fargli cambiare prospettiva è stata soprattutto Sara Wells, sua moglie dal 2014. Wyle ha raccontato che lei considera importante il modo in cui si comporta come marito e come padre e che proprio questo aspetto lo ha convinto ad accettare. Con ironia, ha anche scherzato sul fatto che il titolo rappresenti una conferma del buon gusto della moglie.

La famiglia occupa infatti un posto centrale nella sua vita. Wyle è padre di tre figli: Auden e Owen, nati dal precedente matrimonio con Tracy Warbin, e Frances Harper, avuta con Sara. In passato, proprio la paternità lo ha spinto a riconsiderare le proprie priorità professionali e a lasciare E.R. per trascorrere più tempo a casa.

Forse è proprio questo a rendere Noah Wyle così affascinante oggi: la capacità di attraversare il tempo, cambiare insieme ai personaggi che interpreta e trovare un equilibrio tra il successo professionale e la vita privata. A 55 anni, il titolo di Sexiest Man Alive è arrivato a celebrare una carriera che continua a sorprendere e un fascino che, evidentemente, non ha bisogno di inseguire il tempo per farsi notare.