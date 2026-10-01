Luca Argentero, quanto è alto: il segreto del suo fascino

Luca Argentero è da anni uno degli attori più amati del cinema e della televisione italiana: quanto è alto e i suoi segreti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Luca Argentero

Luca Argentero è uno degli attori più amati del cinema e della televisione italiana. Merito dei tanti ruoli interpretati, da Saturno contro a Doc – Nelle tue mani, ma anche di un fascino che lo accompagna fin dagli esordi, quando nel 2003 entrò nella Casa del Grande Fratello. Sorriso inconfondibile, fisico atletico e la sua eleganza mai costruita hanno contribuito a trasformarlo in uno dei sex symbol italiani. E lui, del resto, non ha mai fatto mistero del peso che la bellezza ha avuto soprattutto all’inizio della sua carriera. Ma quanto è alto? Scopriamolo insieme.

Quanto è alto Luca Argentero

Luca Argentero è alto 185 centimetri, una statura che, insieme al fisico atletico, contribuisce alla sua presenza scenica. Un dato che ben si accorda con quell’immagine da protagonista che lo accompagna da oltre vent’anni, anche se il suo aspetto è naturalmente cambiato con il passare del tempo.

E pensare che da ragazzino non si vedeva affatto come il classico bello della scuola. Raccontando gli anni delle medie, Argentero si è descritto come un ragazzo “un po’ in carne e con un taglio sfigato di capelli. Un imbranato, certo non il capoclasse”. Poi la trasformazione durante l’adolescenza: “Arriva quella famosa estate in cui parti per le vacanze e torni più alto di dieci centimetri e con qualche muscolo che prima non c’era”.

Negli anni l’attore ha mantenuto una buona forma fisica, grazie alla continuità degli allenamenti e a uno stile di vita attivo, fatto di movimento e attenzione al benessere, con una alimentazione equilibrata.

I segreti del fascino di Luca Argentero

L’attore continua a essere considerato uno degli uomini più affascinanti dello spettacolo italiano. E se c’è una cosa che non ha mai fatto è fingere che la bellezza non abbia avuto un ruolo nel suo percorso professionale. E ne ha sempre parlato con una buona dose di ironia e consapevolezza.

“Ci ho costruito una carriera sull’oggettificazione della bellezza!”, ha ammesso. E guardando soprattutto ai suoi primi anni nel mondo dello spettacolo ha aggiunto: “Metà delle cose che ho fatto, soprattutto all’inizio, non le avrei fatte se non fossi stato di gradevole aspetto“.

Una consapevolezza che Argentero aveva espresso anche in passato. “Io sono stato e sono un uomo fortunatissimo”, aveva raccontato parlando del suo percorso nel mondo dello spettacolo, riconoscendo apertamente quanto il suo aspetto lo avesse aiutato: “Mi osservo, mi critico, mi analizzo. E so benissimo che il fatto di essere bello ha aiutato, eccome. Le dirò di più: ho sfruttato la bellezza quando ho potuto“.

Ma il suo rapporto con l’aspetto fisico è cambiato con gli anni. Oggi il fascino sembra passare meno dalla ricerca della perfezione e più dalla cura di sé. A casa, insieme alla moglie Cristina Marino, cerca di mantenere uno stile di vita sano: vivere il più possibile a contatto con la natura, fare movimento e prestare attenzione a ciò che porta in tavola. “Cerchiamo di avere una storia di vita che include il prendersi cura di sé”, ha spiegato.

Anche l’allenamento non è mai diventato un’ossessione per lui. Argentero ha raccontato che, a seconda degli impegni sul set, possono trascorrere anche due settimane senza attività fisica. Il punto è non ridursi a rincorrere la forma perfetta all’ultimo momento, ma mantenere nel tempo abitudini sane.

E poi c’è quello che probabilmente è il suo vero tratto distintivo: il sorriso. “La mia cosa preferita, è un biglietto da visita imprescindibile, è un modo di affrontare la vita, il mondo e gli altri”, ha detto. Un sorriso che associa soprattutto alla gentilezza e che, insieme a un fascino diventato più maturo con gli anni, rimane una delle sue caratteristiche più riconoscibili.