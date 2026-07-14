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IPA Martina Colombari

Martina Colombari torna a mostrarsi ai suoi follower con un nuovo scatto acqua e sapone, capelli ricci raccolti in una mano e sguardo diretto, senza filtri e senza trucco. Un gesto tutt’altro che nuovo per l’ex Miss Italia, che negli anni ha fatto della naturalezza una delle caratteristiche più apprezzate da chi la segue.

Nella foto pubblicata su Instagram, l’attrice romagnola appare in un momento casalingo, con una semplice t-shirt verde e i riccioli biondi scompigliati da una mano che li solleva con naturalezza. Il viso, senza traccia di make-up, mostra una pelle luminosa e qualche piccola imperfezione lasciata volutamente in vista, in perfetta linea con quella filosofia di semplicità che Colombari porta avanti da tempo sui social.

Martina Colombari, un messaggio contro l’insicurezza

Ad accompagnare lo scatto, questa volta, non ci sono solo parole ispirazionali fini a sé stesse, ma una riflessione più profonda sull’insicurezza legata all’aspetto fisico, un tema che tocca da vicino moltissime persone, indipendentemente da età o notorietà. Martina Colombari ha spesso sottolineato come dietro l’apparente sicurezza di chi vive sotto i riflettori si nascondano le stesse fragilità di chiunque altro, e come mostrarsi “imperfetti” possa essere un piccolo gesto di libertà collettiva.

Non è la prima volta che l’attrice sceglie di condividere il proprio volto senza trucco per lanciare un messaggio di accettazione: già in passato aveva scritto che “la vera bellezza” si scopre solo avvicinandosi allo specchio senza paura di leggere le proprie rughe e le proprie storie. Un filo conduttore che negli anni ha reso i suoi selfie “al naturale” una sorta di piccolo manifesto contro la pressione estetica dei social.

Perché fa ancora effetto

A quasi 51 anni, Colombari continua a mostrarsi senza filtri con una disinvoltura che, quasi per un controsenso, la rende ancora più seguita e apprezzata dal pubblico. Le sue foto senza trucco, che si tratti di scatti al mare, in spiaggia con i capelli al vento o semplici selfie domestici come quello più recente, raccolgono sempre un’ondata di sostegno da parte dei follower, segno che il messaggio arriva forte e chiaro. Stavolta, perfino per la chioma riccia che è piaciuta a tutti.

Sembra infatti rassicurante nel vedere una donna conosciuta per la propria bellezza scegliere consapevolmente di mostrarsi “imperfetta”. Proprio in questi anni dominati dai filtri, ritocchi e standard estetici spesso irraggiungibili, gesti come questo assumono un valore che va oltre la semplice condivisione social: diventano un piccolo atto di normalizzazione per chiunque, ogni giorno, si guardi allo specchio con occhio critico.

Un tema che riguarda tutti

Le parole di Colombari sulle “troppe persone insicure del proprio aspetto” toccano una corda sensibile, soprattutto tra i più giovani, costantemente esposti a immagini patinate e irrealistiche. Non è un caso che sempre più personaggi pubblici, da Elodie ad altre celebrità italiane, stiano seguendo lo stesso percorso di mostrarsi struccati e spettinati sui social, come piccola forma di resistenza agli schemi imposti.

Colombari, con la sua semplicità, sembra ricordare a chi la segue una verità tanto ovvia quanto spesso trascurata: dietro ogni foto patinata c’è sempre una persona reale, con le sue insicurezze e le sue giornate storte. E forse è proprio questo, più di ogni filtro o ritocco, il vero segreto della sua bellezza.