Martina Colombari invecchiata e coi capelli grigi: la foto rivelatrice con Checco Zalone

Una metamorfosi che ha lasciato il pubblico senza parole. Martina Colombari, modella e attrice tra le più belle dello spettacolo italiano, si è mostrata in una veste completamente inedita ha immediatamente catturato l’attenzione di chi la segue. La fotografia che la ritrae al fianco di Checco Zalone ha fatto il giro della Rete, sebbene fosse chiaro fin da subito che si trattava di una foto di scena.

Martina Colombari irriconoscibile in Buen Camino

Nello scatto condiviso su Instagram, l’ex Miss Italia appare con una lunga chioma argentata, totalmente brizzolata, e occhiali dalla montatura retrò che le conferiscono un’aria intellettuale e matura, molto più di quello che suggerirebbe la sua età. Accanto a lei, lo stesso Checco Zalone sfoggia capelli lunghi e un aspetto trasandato che lo allontana dall’immagine pubblica a cui il pubblico è abituato. La trasformazione è evidente: i lineamenti di Martina Colombari appaiono segnati dal tempo, la pelle priva del consueto luminoso incarnato che mantiene malgrado il tempo stia passando rapidamente, lo sguardo penetrante ma indubitabilmente appesantito dagli anni.

Si tratta, naturalmente, di un artificio cinematografico. La modella e attrice ha accettato di calarsi nei panni di Linda, l’ex moglie (ed ex modella) del protagonista nel nuovo film di Luca Medici diretto da Gennaro Nunziante, Buen Camino, arrivato nelle sale il giorno di Natale. Una scelta professionale coraggiosa che determina il suo ritorno sul grande schermo dopo un’assenza durata dieci anni, dall’ultima apparizione in Barbara e io nel 2015.

Una nuova Martina Colombari

La decisione di mostrarsi invecchiata è di certo curioso per lei e rompe con gli standard imposti dall’industria dell’intrattenimento, dove la giovinezza eterna sembra costituire un requisito imprescindibile, soprattutto per le donne. Martina Colombari, sposata con l’ex calciatore Billy Costacurta e madre di Achille, ha dimostrato ancora una volta di possedere una consapevolezza artistica che va oltre l’apparenza, proprio quella che rivendicava sulla pista di Ballando con le Stelle. Non è la prima volta che un’attrice italiana accetta di modificare radicalmente il proprio aspetto per esigenze narrative, ma nel caso di una figura così fortemente identificata con canoni estetici precisi, il cambiamento assume un significato particolare.

La pellicola, che vede Zalone tornare al cinema dopo il successo di Tolo Tolo, scava nel profondo di una serie di tematiche esistenziali attraverso il linguaggio della commedia satirica che ha reso celebre il comico pugliese. Il titolo rimanda evidentemente al Cammino di Santiago, percorso spirituale che negli ultimi anni ha attirato migliaia di italiani in cerca di risposte o semplicemente di una pausa dalla frenesia quotidiana.

I commenti degli utenti si sono divisi tra ammirazione e stupore. Molti hanno elogiato il coraggio professionale della Colombari, sottolineando come la recitazione richieda proprio questa disponibilità a trasformarsi, a rinunciare temporaneamente alla propria immagine. Altri hanno manifestato sorpresa di fronte a una metamorfosi così radicale.

Questa interpretazione indica comunque una nuova fase nella carriera di Martina Colombari, aprendo le porte a ruoli più complessi e sfaccettati rispetto a quelli che hanno caratterizzato il suo percorso precedente. L’avevamo capito anche durante il percorso compiuto a Ballando con le Stelle al fianco di Luca Favilla, col quale non ha però raggiunto il podio. La sua crescita artistica è stata però evidente ed è stata una vera e propria rinascita dopo il dolore provato per i disagi attraversati dal figlio Achille, che oggi sta meglio.

