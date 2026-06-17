Martina Colombari, la dolce dedica per i 22 anni di matrimonio con Billy Costacurta

Dopo tanti anni di matrimonio, Martina Colombari e Billy Costacurta sono ancora una delle coppie più belle e affiatate. E l'attrice apre il suo cuore con una dedica romanticissima

IPA Martina Colombari e Billy Costacurta

Nel mondo dello spettacolo ci sono amori che si consumano nel giro di pochi istanti e che della passione iniziale lasciano solo le briciole, e poi ci sono amori che durano nel tempo, profondi come il sentimento che c’è alla base. Questo è il caso di Martina Colombari e Alessandro ‘Billy’ Costacurta che da 22 anni hanno un legame solido fatto di complicità, rispetto e affetto. Insieme hanno attraversato gioie e dolori e ne sono usciti più forti che mai e nel giorno del loro anniversario di matrimonio l’attrice dedica al marito parole dolcissime e una promessa che fa commuovere.

La dedica di Martina Colombari a Billy Costacurta

“Dopo tutto questo tempo? Sempre”, direbbe qualcuno di decisamente meno affascinante di Martina Colombari. Ma anche se il senso di fondo è praticamente lo stesso, l’attrice ha trovato un modo decisamente più romantico per festeggiare una data importante per lei e Billy Costacurta: il 16 giugno del 2004, infatti, i due hanno detto il fatidico sì. Lo hanno fatto nella chiesa di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, e da lì è iniziato un cammino condiviso che oggi celebra 22 anni di matrimonio e li vede ancora come una delle coppie più belle.

Per festeggiare l’anniversario, Martina Colombari ha scelto di condividere alcuni scatti del giorno delle nozze, immagini che raccontano tutta l’emozione di quel momento tra sorrisi, eleganza e la magia di un ricordo ancora vivido.

Ma a emozionare i fan è stata soprattutto la dedica che l’ex Miss Italia ha voluto riservare al marito. “Buon anniversario di matrimonio. E sono 22!”, ha scritto sui social, accompagnando gli auguri con una riflessione che racchiude l’essenza del loro legame. “Anche da grandi dopo 22 anni di matrimonio la questione è sempre l’amore”, ha aggiunto, sottolineando come, nonostante il passare del tempo, il sentimento sia lo stesso di sempre.

Un’amore sempre più forte

Nel messaggio condiviso sui social, Martina Colombari ha scelto di raccontare un amore vero, di quelli che non hanno bisogno di sembrare perfetti per essere speciali. Le sue parole nascono dal cuore e fanno trapelare un sentimento potente.

“L’amore dei ‘vecchi’ è come l’amore degli adolescenti, fa cose impreviste, esagerate e quando non esagera le cosa che sono sbagliate. Ti prometto che avremo sorrisi, sole e sempre amore. Ti prometto che farà errori ancora più grandi e che avremo anche giorni con le nuvole negli occhi. Ma ti prometto l’amore che può fiorire da un amore incapace di finire”.

Una dedica intensa ma allo stesso tempo spontanea, che racconta una relazione fatta di momenti belli, qualche inciampo e tanta voglia di continuare a scegliersi ogni giorno. L’attrice parla di un sentimento che cresce, cambia e si rafforza con il tempo, senza nascondere le sue imperfezioni. Ed è forse proprio questa autenticità a rendere la loro storia così amata e capace di emozionare ancora dopo tanti anni.

Una complicità lunga trent’anni

Prima ancora dei 22 anni di matrimonio, ci sono i trent’anni dal primo bacio, celebrati da Martina Colombari lo scorso marzo con un altro pensiero tenerissimo per il marito. “Così giorno dopo giorno. Ti innamori. E non sai più come sarebbe senza. Buon anniversario Alessandro”, aveva scritto, lasciando intravedere la continuità di una storia nata molto prima delle nozze.

Anche Billy Costacurta, pur essendo più riservato sui social, non ha mai nascosto l’amore per la moglie. Nel podcast di Luca Casadei aveva raccontato: “Inviterei tutti a svegliarsi la mattina con il sorriso di Martina e poi capirebbero perché sono insieme a lei da 30 anni”. Una frase semplice, ma molto più efficace di tante dichiarazioni plateali.

L’ex calciatore aveva poi aggiunto parole di grande stima nei suoi confronti: “Provo tanta ammirazione per lei e per come si è comportata durante un periodo difficile della nostra vita. Faccio di tutto per tenermi quella donna che mi dà gioia ed energia, sono innamorato pazzo di lei”.