Martina Colombari, la dedica del figlio Achille dopo Ballando: “Per me hai vinto tu”

IPA Le parole di Achille Costacurta per la madre Martina Colombari

Martina Colombari non ha vinto quest’ultima edizione di Ballando con le Stelle, ma ne esce comunque vincitrice. Le ragioni sono tante, a cominciare dal percorso che l’ha vista protagonista nello show del sabato sera di Rai 1. La dicevano “algida”, forse lei stessa era in parte convinta di esserlo, ma è riuscita a sorprendere tutti tirando fuori un enorme bagaglio emozionale, che ha tradotto in performance difficili da dimenticare per il pubblico di Ballando.

Ma, se la ex Miss Italia ha vinto, è stato anche per il modo in cui ha affrontato col marito Billy Costacurta il periodo più difficile del figlio Achille. Ed è stato proprio lui, con un post condiviso su Instagram, ad aver mostrato il risultato di un impegno genitoriale non da poco.

Achille Costacurta emoziona con la dedica alla madre

Ha aspettato prima di scrivere qualsiasi cosa, Achille Costacurta. Non c’è da meravigliarsi se i primi momenti subito dopo la finalissima di Ballando con le Stelle siano stati esclusivamente privati. Lui, la madre riscopertasi ballerina e il padre Billy: insieme, come lo sono stati nel dolore, anche nella gioia.

Martina Colombari non ha vinto questa edizione del dancing show, cosa che ha fatto storcere il naso ad alcuni, ma ne è uscita comunque trionfante. Perché quando tuo figlio, dopo tutto quel che è stato, ti dedica certe parole c’è solo da esserne orgogliosi.

“Ciao mamma! Queste foto sono un messaggio per te, per farti i complimenti per il percorso immenso che hai fatto: pieno di emozioni, gioia, felicità, ma anche difficoltà!”, ha esordito così Achille, mostrando una raccolta di fotografie collezionate nel dietro le quinte di Ballando. Silenziosamente e tra il pubblico, lui c’è sempre stato per sostenere la madre.

“So che tu hai dato il massimo e ci hai provato con tutta l’energia che hai, quindi per me hai vinto tu! Come dice papà, non vince chi arriva primo ma vince chi migliora di più e chi ci mette l’anima e questo fa al caso tuo! Anche Caroline (vera tecnica di ballo) dice che che eri la più tecnica. Grazie anche a te Favillone!! Per averla sopportata, supportata e sostenuta sia nei momenti più critici che in quelli più piacevoli. Ma sopratutto in bocca al lupo per questo nuovo cerchio di vita che si è aperto! Ovviamente anche un ringraziamento a tutto il team di Ballando che avete fatto un lavoro eccezionale! Ps. Mamma siete in poche che a 50 avete la tartaruga. Ti amo da qui all’infinito un infinito di volte“, ha concluso.

“Bravo Achille e brava Mamma”, ha commentato il padre Billy. “Sarà il periodo, ma mi hai fatto commuovere! Grazie a voi e alla vostra splendida famiglia! E grazie Marti che non si é risparmiata mai un secondo!”, queste le parole di Luca Favilla, il maestro di danza che ha accompagnato la Colombari in questa avventura.

Il rapporto tra Martina Colombari e il figlio Achille

Non è un segreto che in casa Costacurta-Colombari si siano vissuti momenti che definire difficili sarebbe riduttivo. Ne aveva parlato lo stesso Achille in un’intervista al podcast One More Time, diventata virale in men che non si dica. L’onestà con cui si era raccontato e aveva ammesso errori e cadute non è passata inosservata.

E, proprio dopo questa cruda intervista, la madre Martina Colombari si era lasciata andare a uno sfogo, nel corso di Ballando con le Stelle. In uno dei tanti Ballando segreto pubblicati su Rai Play per i telespettatori, parlando con Francesca Fialdini aveva detto: “La cosa strana per me è stata che sono tutte cose che ho vissuto in prima persona, quindi le ho tutte presenti. Io chiamai l’ambulanza per il TSO, ma il fatto che uscisse dalla sua voce, come lo raccontava in maniera lucida, di quando nel primo TSO lo hanno legato a letto, lui che lo racconta, non era dolore, avrei voluto soffrire io al posto suo. In un certo senso, il fatto che lui abbia sdoganato questa cosa, egoisticamente, a me ha tolto un peso”.

“Tanti mi additavano come la mamma sbagliata, che non ce l’ha fatta, la mamma che avrebbe potuto accorgersene, che avrebbe potuto fare di più. Invece, sono circa 5 o 6 anni che ho cercato di proteggerlo, senza dire niente”, aveva aggiunto.

Non è stato facile ma, alla fine, i risultati ci sono e sono sotto gli occhi di tutti. Quel rapporto madre-figlio che temeva si deteriorasse irrimediabilmente, al contrario si è cementato e oggi la Colombari ha di fronte a sé un figlio che sta meglio, che ha deciso di riprendere in mano le redini della propria vita e che, non meno importante, la ama e le è riconoscente.