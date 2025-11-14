Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Luca Favilla

Si allarga la famiglia di Ballando con le Stelle. Il ballerino Luca Favilla è diventato papà per la prima volta. Una gioia immensa che ha voluto condividere pubblicamente con tutti i suoi follower, amici e colleghi. Ha postato un tenero scatto con la compagna di sempre, Camilla Mola, annunciando la nascita del nuovo arrivato: Enea.

Ballando con le Stelle, il ballerino Luca Favilla è diventato papà

“Ebbene si. Siamo ufficialmente diventati Mamma e Papà. Inutile nascondere l’emozione. – ha scritto Luca Favilla su Instagram per annunciare la nascita del figlio – Per quanto riguarda il nome l’indecisione era tanta… Goku… Naruto…. ottavorediromafrancescototti… ma alla fine abbiamo optato per Enea! Non vedo l’ora di insegnare tutto quello che i miei genitori hanno insegnato a me!”.

Nel carosello un’immagine del ballerino di Ballando con le Stelle accanto alla fidanzata: entrambi stremati, indubbiamente provati dalle lunghe ore di travaglio, ma visibilmente commossi. Poi la foto di una culla e altri oggetti per il bebè tanto atteso.

Tra le storie di Instagram Luca Favilla ha precisato che la sua fidanzata “sta benissimo e non vediamo l’ora di di passare con lui tutta la vita” e che il 14 novembre “non me lo scorderò così facilmente”.

Tra le prime a complimentarsi le giurate del dancing show di Milly Carlucci: un cuore da parte di Selvaggia Lucarelli e delle congratulazioni da Carolyn Smith. L’altro giurato, Ivan Zazzaroni, ha invece scherzato con la fede giallorossa di Favilla: “Secondo me è laziale”. Pronta la replica di Luca: “Non se vuole dormire a casa con noi”.

E non è mancato un messaggio da parte di Federica Nargi, che nel 2024 ha ballato con Favilla a Ballando con le Stelle, instaurando con Luca un ottimo rapporto anche fuori dalla pista. “Benvenuto al mondo piccola Enea”, ha scritto l’ex Velina di Striscia la notizia. “Zia Fede”, ha prontamente replicato il neo papà.

Emoji dolci pure da parte di Andrea Delogu, tornata recentemente a Ballando con le Stelle dopo la tragica morte del fratello Evan.

Chi è Camilla Mola, la fidanzata di Luca Favilla

Camilla Mola è una ballerina come Luca Favilla. Classe 1997, nata e cresciuta ai Castelli romani, lavora nella scuola di danza Go Dance di Albano Laziale, dove insegna anche Luca Favilla. Dopo alcune gare internazionali, Camilla – specializzata in balli latino americani – ha assunto la direzione artistica del centro.

La relazione tra la Mola e Favilla è sbocciata nel 2023: a quanto pare un colpo di fulmine che li ha resi inseparabili. È stato lo stesso Luca a svelarlo nel post in cui annunciava la gravidanza della sua dolce metà.

“Ci siamo incontrati nell’estate del 2023 e, da quel momento, non abbiamo potuto fare a meno di noi. Fino a oggi. – aveva scritto lui all’indomani della notizia più bella, quella della dolce attesa – Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a. È emozionante anche solo pensarle queste parole ma diventeremo mamma e papà per la prima volta. Non trovo le parole per dire altro ma già non vediamo l’ora”.

