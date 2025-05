Fonte: IPA Luca Favilla

Luca Favilla è uno dei volti più amati di Ballando con le stelle. Il ballerino, infatti, è nel cast degli insegnanti di danza del programma televisivo dal 2018, dopo aver partecipato al talent show di Mediaset, Amici. L’esperto di danze latino-americane è stato sempre molto riservato riguardo la sua vita privata ma, da alcuni anni, ha svelato di essere innamorato di Camilla Mola, sua partner di ballo e socia nella scuola Go Dance di Albano Laziale.

Il 14 maggio 2025 i due hanno deciso di annunciare a tutti coloro che li seguono una meravigliosa notizia. La coppia è in attesa di un bambino o di una bambina, come svelato su Instagram con una dolce dedica e uno scatto pieno d’amore.

Camilla Mola è incinta, l’annuncio di Luca Favilla

Ballando con le stelle è uno degli show più longevi della televisione italiana e anche uno dei più seguiti dai telespettatori di Rai Uno. Il programma, infatti, raccoglie da decenni milioni di telespettatori davanti alla tv e, di recente, è stato mandato in onda anche uno spin off dello stesso, intitolato Sognando… Ballando con le stelle, in cui a sfidarsi non sono dei volti noti del mondo dello spettacolo italiano, ma degli aspiranti maestri di ballo della prossima edizione dello show televisivo.

I coach dei concorrenti vip del programma, negli anni, sono diventanti dei veri e propri volti noti, incominciando a ottenere un loro seguito in termini di spettatori. Tra di loro anche Luca Favilla, che nell’edizione 2025 del programma televisivo era tra i favoriti alla vittoria finale, in coppia con Federica Nargi.

L’esperto di danza ha rivelato di recente di vivere un periodo davvero unico, anche a livello personale, visto che la sua compagna, Camilla Mola, è in dolce attesa. Luca Favilla ha utilizzato il suo canale Instagram ufficiale per effettuare il dolce annuncio, condividendo uno scatto del pancione della ballerina, ancora di piccole dimensioni, e di lui in ginocchio che mostra un’ecografia.

Il coach di danza ha accompagnato la fotografia con una didascalia piena d’emozione: “Ci siamo incontrati nell’estate del 2023 e, da quel momento, non abbiamo potuto fare a meno di noi. Fino a oggi. Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a. È emozionante anche solo pensarle queste parole ma diventeremo mamma e papà per la prima volta. Non trovo le parole per dire altro ma già non vediamo l’ora”.

Luca Favilla, gli auguri dai colleghi

Luca Favilla diventerà papà a breve, visto che la sua fidanzata è incinta. Ancora non è noto se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia ma l’annuncio del ballerino è stato commentato da molti compagni della sua avventura televisiva. Tra le prime a congratularsi con l’esperto di danza, la sua ultima partner di ballo nello show televisivo, Federica Nargi: “Zia Fede non vede l’ora”.

Anche alcuni colleghi di Luca Favilla hanno voluto esprimere la loro gioia per la sua dolce attesa. Alessandra Tripoli ha postato dei cuoricini e ha scritto: “Che bello”. Un cuoricino è arrivato anche da Anastasia Kuzmina, mentre Pasquale La Rocca ha voluto inviare i suoi migliori auguri alla coppia: “Che bella notizia. Augurissimi belli”.