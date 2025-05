Sognando Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela le coppie dalla Balivo: tra gli ospiti Totti e Pellegrini

Milly Carlucci svela le coppie di "Sognando Ballando con le Stelle" nel salotto di Caterina Balivo: in pista anche Totti e Pellegrini per uno show memorabile

Fonte: IPA Milly Carlucci

C’è aria di festa in casa Rai e profuma di lustrini, amarcord e grandi ritorni: Sognando Ballando con le Stelle è pronto a debuttare il 9 maggio con quattro serate evento che promettono emozioni forti, colpi di scena e abiti scintillanti. In occasione del ventennale di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha ideato uno spin-off celebrativo che riunisce volti storici dello show, maestri emergenti e ospiti d’eccezione. E per annunciare le coppie e i primi nomi bomba, la conduttrice ha scelto il salotto di La Volta Buona di Caterina Balivo, con tutta la complicità (e l’ironia pungente) della giuria storica e della giurata popolare Rossella Erra.

Le coppie di Sognando Ballando con le Stelle

Il momento più atteso è arrivato con un sorriso smagliante e l’eleganza composta che contraddistingue Milly Carlucci: “Sveliamo queste coppie”, ha annunciato, accendendo l’entusiasmo dello studio. E una dopo l’altra, le dieci coppie hanno preso vita tra storie affascinanti e percorsi da campioni. Si comincia con Yuri e Alessandra, per poi passare a Hugo e Giada, seguiti da Mario e Vera – lui è un campione del mondo, come ha sottolineato Milly – e dall’inarrestabile Chiquito con Anastasia, accolto in studio da veri e propri applausi scroscianti. Rossella Erra non ha nascosto il proprio entusiasmo: “Lui è una bomba!”.

Il viaggio tra le stelle della danza continua con Yoyo Flow e Rebecca, coppia esplosiva che arriva da un mix irresistibile tra Cuba e Siberia, e poi Eleonora e Luca, Vanessa e Carlo – lei due volte campionessa del mondo – e ancora Aly-Z e Moreno, con lei assente durante la presentazione a causa di un virus. Chiudono il cerchio Valentina e Nikita, con lei campionessa d’Italia e veterana di show internazionali, e infine la straordinaria Janiya con Pasquale, direttamente dal Kazakistan con una medaglia d’argento mondiale in valigia.

Una rosa di talenti che lascia senza fiato, composta da cinque donne e cinque uomini pronti a sfidarsi per conquistare un posto nella prossima edizione ufficiale di Ballando con le Stelle.

Gli ospiti: da Totti a Garko, tra look e nostalgia

La bellezza di Sognando Ballando con le Stelle è anche nella sua capacità di mescolare danza e intrattenimento, senza mai rinunciare all’effetto sorpresa. A La Volta Buona, Milly ha confermato i nomi di alcuni ospiti illustri che calcheranno la pista da ballo come “ballerini per una notte”.

Su tutti, Francesco Totti – presenza già annunciata come “grande personaggio della prima puntata” – e la divina Federica Pellegrini, seconda classificata nell’edizione 2024 di Ballando.

Sorridente e con il suo stile inconfondibile, Milly ha parlato anche del ritorno di Gabriel Garko, pronto a riscattarsi dopo l’infortunio del 2022, e della presenza di Wanda Nara – vincitrice del 2018 – che ha però fatto storcere il naso a Rossella Erra: “Quando è venuta a Ballando non è stata proprio sincera…”. Non sono mancati altri nomi scintillanti: Emanuele Filiberto, vincitore nel 2009, Bianca Guaccero, ultima regina della pista, e Iva Zanicchi, con la sua verve travolgente.

Nel parterre si vocifera anche della partecipazione di Christian De Sica, altro nome amatissimo dal pubblico che potrebbe esibirsi in una delle prossime serate, anche se nulla è ancora ufficiale. Di certo, l’effetto nostalgia è garantito, ma tutto condito da una dose generosa di glamour.