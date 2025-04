Fonte: IPA Francesco Totti

Francesco Totti scende in pista. Pare che Milly Carlucci sia riuscita a convincere l’ex calciatore, un mito per i tifosi romanisti e per tutti gli appassionati di calcio, a partecipare alla prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle, lo spin off che celebra i venti anni di Ballando con le Stelle.

Francesco Totti ospite di Sognando Ballando con le Stelle

La notizia arriva da Dagospia, che fa sapere che Milly Carlucci ha deciso di “fare le cose in grande e festeggiare il ventennale del programma ballerino invitando Francesco Totti. La conduttrice avrebbe strappato il sì all’ex campione giallorosso, per lui una partecipazione da superospite (con una piccola intervista in studio?) in cambio di un cachet importante“.

L’appuntamento è previsto per il prossimo venerdì 9 maggio. Per la conduttrice Rai un piccolo sogno che si realizza: da tempo insegue Totti per il suo programma di maggior successo. Più volte in passato si è parlato del Capitano come ballerino per una notte o concorrente e ora questo desiderio diventa finalmente realtà.

E chissà che dopo questa ospitata Francesco Totti non entri a tutti gli effetti nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza come sempre in autunno su Rai1. Sarebbe sicuramente un vero colpaccio e lo sarebbe ancora di più un eventuale coinvolgimento di Noemi Bocchi che da quando è diventata la compagna dello sportivo si è sempre tenuta alla larga dal mondo dello showbiz.

Vista anche la tormentata separazione tra Totti e Ilary Blasi, l’eventuale presenza di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle desterebbe parecchia curiosità sulla nuova edizione del dancing show, che lo scorso anno ha ottenuto particolare successo.

Sognando Ballando con le Stelle con Milly Carlucci

A partire dal prossimo 9 maggio andrà in onda, in quattro puntate, uno show celebrativo di Ballando con le Stelle. Alla conduzione sempre Milly Carlucci mentre in scena si alterneranno concorrenti e maestri storici. In gara, invece, ci saranno dei ballerini professionisti: i vincitori diventeranno i nuovi maestri della prossima edizione del dancing show che, come di consueto, tornerà in onda in autunno.

Per intrattenere i suoi numerosi e affezionati telespettatori, Milly Carlucci ha invitato diversi amati ex concorrenti di Ballando con le Stelle. Lei stessa ha svelato alcuni nomi: “Festeggiamo insieme i venti anni dello show insieme ai nostri storici maestri, l’inimitabile giuria, e poi con Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e tanti altri, e dieci fantastici nuovi maestri in una gara appassionante”, recita nel promo tv.

Milly Carlucci sarà affiancata da Paolo Belli e la sua band mentre in giuria torneranno Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. “Saranno tutti chiamati e chiederemo loro l’adesione. Parleremo anche con Mariotto. Del resto, chi meglio di loro potrebbe giudicare i concorrenti? Non avrebbe senso pescare un esterno”, ha spiegato la presentatrice.

Ci saranno anche Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Tutti insieme per festeggiare Ballando con le Stelle, che da venti anni a questa parte diverte e appassiona i telespettatori.