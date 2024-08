Così Totti è cambiato con Noemi Bocchi: il dettaglio scomodo su Ilary Blasi

Fonte: IPA/Getty Images Francesco Totti è legato a Noemi Bocchi dal 2022: per quasi venti anni ha invece amato Ilary Blasi

Parafrasando Lucio Battisti, quella tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non è di certo un’avventura. Anzi, la storia tra l’ex calciatore e la 36enne romana si fa sempre più seria, giorno dopo giorno. La coppia è ormai legata da due anni, appare complice e unita e fa progetti in grande. E non mancano paragoni scomodi con Ilary Blasi, la donna che è stata accanto all’ex Capitano della Roma per quasi venti anni. Ma a quanto pare insieme a Noemi il Pupone sarebbe cambiato, tanto da apparire “più rilassato” e non solo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi e il paragone con Ilary Blasi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati paparazzati a Sabaudia, buen retiro estivo dello sportivo che nella cittadina pontina possiede una villa. Un rilassante e tranquillo luogo di villeggiatura fino a qualche anno fa frequentato con l’ex moglie Ilary Blasi, oggi con la giovane compagna conosciuta grazie alla passione per il padel. Le ultime immagini pubblicate dal settimanale Oggi mostrano un Totti molto rilassato accanto alla Bocchi.

“Rispetto a quando stava con Ilary, Francesco prende tutto con più calma: arriva tardi al mare, si rilassa, passa i pomeriggi a casa. Si vede che stanno bene insieme”, ha raccontato un fotoreporter, che ha voluto fare uno spietato confronto tra la conduttrice e Noemi Bocchi. Del resto erano diversi anche i tempi: per gran parte del matrimonio con Ilary, Francesco è stato un giocatore di Serie A con tutti gli onori e gli oneri che comporta tale ruolo. Ora che ha detto addio al calcio giocato può rilassarsi di più e lo dimostrano anche i numerosi viaggi in giro per il mondo che si sta concedendo periodicamente con la Bocchi.

Ma oltre al gossip su quanto Totti sia più se stesso senza Ilary, Oggi fa anche sapere che il progetto di Francesco di avere un altro figlio con Noemi è più concreto che mai: “Fonti vicine alla coppia parlano di una ‘grande novità’ in arrivo. E visto che le nozze sono un miraggio – c’è ancora da sbrogliare il divorzio dalla Blasi – la grande novità non può che essere una. Pupino in arrivo? Per ora la pancia di Noemi sembra piatta, ma il progetto c’è”.

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller

Come Francesco Totti e Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi fa progetti importanti con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco conosciuto due anni fa a New York tramite alcuni amici in comune. Di recente qualcuno ha parlato di un presunto matrimonio (e di un pancino sospetto di Ilary) ma è più probabile che il 37enne si trasferisca in Italia. Pare infatti che Bastian sia pronto a lasciare Monaco di Baviera per traslocare a Roma, dove è ormai di casa e si reca sempre più spesso per ragioni di cuore.

Muller ha trovato con Ilary l’intesa perfetta e ha saputo creare il giusto feeling anche con i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, nati dal rapporto naufragato con Francesco Totti. In particolare l’ex modello è molto legato a Chanel, che ha avuto modo di frequentare di più nell’ultimo periodo. Non sono infatti mancate le vacanze a quattro tra Ilary Blasi, Bastian Muller, la giovane Totti e il suo fidanzato, il tiktoker Cristian Babalus con il quale fa coppia fissa dai primi mesi del 2023.