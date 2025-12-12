Ballando con le Stelle, Martina Colombari nel mirino: “Sorrisi in scena e veleni fuori”

Martina Colombari, tra fascino e tensioni, anima il backstage di Ballando con le Stelle: eleganza irresistibile e rivalità sussurrate a pochi passi dalla finale

A due puntate dalla fine di Ballando con le Stelle 2025 emergono retroscena spinosi. A far chiacchierare è ancora una volta Martina Colombari, una delle protagoniste di questa edizione del dancing show di Milly Carlucci. L’ex Miss Italia, da sempre stimata per il suo charme e la sua eleganza, si trova al centro di un piccolo vortice di tensioni che da settimane starebbe animando il backstage del programma di Rai 1.

Martina Colombari, gelo e tensioni dietro le quinte di Ballando con le Stelle?

Secondo fonti vicine alla produzione, e riportate dal settimanale Gente, nel reparto trucco e parrucco di Ballando con le Stelle non tutti guarderebbero di buon occhio le richieste di Martina Colombari.

L’ex modella, oggi attrice, sarebbe una perfezionista: ogni ciocca, ogni sfumatura di trucco deve essere impeccabile. Una dedizione che da un lato affascina, dall’altro potrebbe generare qualche malumore tra chi lavora al suo fianco.

Le “bizze” della Colombari, come già l’hanno definite alcuni addetti ai lavori, non sarebbero niente di personale: semplicemente un’esigenza di perfezione che però rischierebbe di irritare più di qualcuno ogni sabato sera.

“Truccatori e parrucchieri mal sopportano sia le bizze di Martina Colombari – si legge sulla rivista – Il reparto trucco e parrucco è tutto per Andrea Delogu e Fabio Fognini“.

Ma non sarebbero solo le piccole tensioni professionali a far parlare di Martina. Sempre secondo la rivista, un’altra concorrente della trasmissione, visibilmente irritata, l’avrebbe definita alle spalle “il vero veleno di questo Ballando con le Stelle, con quel suo viso d’angelo”.

Una frase al vetriolo che, seppur sussurrata, avrebbe scosso i corridoi Rai. La magia del suo fascino, insomma, sembra provocare ammirazione e invidia in egual misura, creando un mix esplosivo tra simpatia e malumori.

Martina Colombari e il rapporto con Fabio Fognini a Ballando con le Stelle

A rendere la situazione ancora più frizzante ci sarebbe il rapporto speciale che si sarebbe instaurato in questi mesi tra Martina Colombari e Fabio Fognini. La 50enne avrebbe un ruolo attivo nel sostenere l’ormai ex tennista, incoraggiandolo a raccontare al gruppo presunte ingiustizie.

Un legame che pare aver alimentato qualche tensione di troppo tra gli altri concorrenti, come già accaduto nel caso del lastra-gate.

“Martina Colombari, nel nome della loro amicizia speciale, caricherebbe Fabio Fognini riferendogli in privato presunte ingiustizie che poi il tennista racconta senza filtri”, evidenzia il magazine.

Nonostante tutto, Martina Colombari continua a brillare sul parquet. Finezza, disciplina e carisma la rendono una delle concorrenti più brave (e osservate) della stagione. Ogni passo, ogni sorriso, ogni espressione è studiata per incantare il pubblico, che non manca di tifare per lei.

E se il dietro le quinte può rivelarsi terreno di conflitti e incomprensioni, davanti alle telecamere Martina resta una presenza magnetica, capace di trasformare ogni coreografia – sapientemente studiata con il ballerino Luca Favilla – in un racconto di grazia e determinazione.

Tra ammirazione e piccole antipatie, tra veleni sussurrati e sorrisi che conquistano, Martina Colombari conferma di essere molto più di una concorrente: è il simbolo di un’eleganza che sa affascinare, sorprendere e, a volte, turbare chi le sta accanto.

