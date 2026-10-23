Eric Dane, la drammatica confessione alla moglie e la verità sulle dipendenze dopo la morte

Nel libro postumo Eric Dane racconta la diagnosi di SLA, la chiamata straziante a Rebecca Gayheart e la promessa che ha tenuto unita la famiglia fino alla fine

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Eric Dane

Ci sono attori che, anche dopo la loro scomparsa, continuano a vivere nel cuore del pubblico ed Eric Dane è senza dubbio uno di questi. L’indimenticabile dottor Mark Sloan di Grey’s Anatomy, morto il 19 febbraio 2026 all’età di 53 anni, ha lasciato un vuoto enorme tra i fan, ma anche un ultimo regalo: un libro nel quale ha deciso di raccontarsi senza filtri, svelando aspetti della sua vita rimasti a lungo lontani dai riflettori.tSi intitola My Book of Days: A Memoir in Moments e arriverà nelle librerie il 3 novembre 2026.

Tra le pagine, l’attore ripercorre i suoi momenti più difficili, dagli anni segnati dalle dipendenze alla diagnosi di SLA, fino all’amore per le figlie Billie e Georgia. Un racconto intimo, a tratti doloroso, che mostra un Eric Dane molto diverso dall’affascinante McSteamy che milioni di spettatori hanno imparato ad amare.

Eric Dane, la confessione sulle droghe: “Le ho provate tutte”

Dietro il sorriso irresistibile e il successo hollywoodiano si nascondeva una realtà decisamente più complicata: nel suo memoir, Eric Dane racconta infatti di aver trascorso oltre vent’anni a fare i conti con le dipendenze, un periodo che lui stesso definisce uno dei più bui della sua esistenza.

“Lo definisco il mio periodo buio. Ho fatto dei provini per alcuni ruoli, ne ho ottenuti alcuni. Ma, più di ogni altra cosa, mi drogavo”, confessa l’attore, ripensando agli anni in cui cercava di costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Poi arriva una rivelazione ancora più sorprendente: Dane ammette di aver sperimentato praticamente ogni tipo di sostanza, dall’alcol alla cannabis, passando per cocaina, eroina, LSD, sostanze allucinogene e farmaci antidolorifici. “Credo di aver provato tutte le droghe” dice infatti, raccontando tutto con una sincerità disarmante.

Una confessione che restituisce il ritratto di un uomo profondamente fragile, alle prese con problemi che il successo e la popolarità non erano riusciti a cancellare. Nel libro, infatti, non mancano riferimenti alle difficoltà personali e al lungo percorso affrontato per cercare di lasciarsi alle spalle le dipendenze.

Ma il capitolo forse più doloroso della vita dell’attore riguarda la malattia: nell’aprile 2025 Eric Dane aveva annunciato pubblicamente di essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica, una patologia neurodegenerativa che compromette progressivamente la capacità di movimento. La prima persona che aveva chiamato dopo aver ricevuto la diagnosi era stata Rebecca Gayheart, la moglie dalla quale si era separato.

Era il 2024 e, dopo mesi di accertamenti, l’indimenticabile dottor Sloan di Grey’s Anatomy aveva appena scoperto di essere affetto dalla malattia che lo avrebbe portato alla morte. La prima persona che decise di chiamare fu proprio Rebecca. “È quello che temevamo”, le disse, prima di essere sopraffatto dall’emozione, “Ricordo soltanto di aver sentito un impatto violentissimo, come se qualcuno mi avesse sferrato un colpo così forte da togliermi il respiro”, racconta l’attore nel libro.

Dall’altra parte del telefono Rebecca scoppiò in lacrime, ma trovò comunque la forza di rassicurarlo: “Sono qui, combatteremo insieme. Non me ne andrò da nessuna parte”, una promessa che avrebbe mantenuto fino alla fine. Nonostante la separazione, infatti, i due non avevano mai smesso di essere una famiglia, soprattutto per amore delle figlie Billie e Georgia e Rebecca era rimasta accanto a Eric durante la malattia, sostenendolo nei momenti più difficili e accompagnandolo fino agli ultimi istanti della sua vita.

Eric Dane salvato dalla figlia Georgia: il momento più drammatico

Tra gli episodi più toccanti raccontati nel libro c’è quello di una vacanza ad Antigua. L’attore si trovava in acqua quando si rese improvvisamente conto di non riuscire più a nuotare: la malattia stava compromettendo le sue capacità motorie e, in quel momento, Eric rischiò di annegare. A salvarlo furono la figlia minore Georgia e una sua amica, intervenute per aiutarlo a uscire dall’acqua.

Dopo l’accaduto, l’attore telefonò a Rebecca, pronunciando poche parole cariche di disperazione: “Non riesco a nuotare, Rebecca. Non riesco a nuotare”. Entrambi scoppiarono a piangere, consapevoli che la malattia stava sottraendo a Eric anche quei piccoli gesti quotidiani che fino a poco tempo prima sembravano scontati.

Così, negli ultimi mesi di vita, Eric Dane aveva un desiderio più grande di tutti: trascorrere quanto più tempo possibile con la propria famiglia e Rebecca Gayheart ha raccontato a People di essere grata all’attore per aver scritto il memoir, perché permetterà alle figlie di conoscere il loro papà non soltanto come una star, ma soprattutto come un essere umano, con le sue debolezze, i suoi errori e il suo straordinario amore per loro.