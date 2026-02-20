Eric Dane è morto a 53 anni, l’addio a “Mark Sloan” del cast di Grey’s Anatomy

IPA Eric Dane

Eric Dane è morto a 53 anni, a quasi un anno di distanza dopo aver annunciato di essere malato di SLA. Dane aveva raggiunto la fama mondiale con il ruolo di Mark Sloan, il “Dottor Bollore”, di Grey’s Anatomy: poco dopo l’annuncio della famiglia, Hollywood si è stretta attorno a Rebecca Gayheart, l’ex moglie, e le figlie Billie Beatrice e Georgia Geraldine. Per loro, Dane, nell’ultima intervista risalente a due mesi fa, aveva detto di voler combattere fino alla fine dei suoi giorni.

Eric Dane è morto a 53 anni

È stato il suo agente a condividere la dichiarazione della famiglia: “Con il cuore pesante, annunciamo che Eric Dane è mancato giovedì pomeriggio dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA. Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo”. Negli ultimi mesi ha vissuto in una delle residenze di Johnny Depp, che si è fatto avanti per aiutarlo: “Viveva praticamente senza pagare l’affitto in una delle case di proprietà di Johnny sopra Sunset Strip. Disse a Eric di pagare quello che poteva o non poteva per l’affitto”, ha raccontato una fonte a Page Six.

Eric Dane è stato avvistato l’ultima volta in pubblico a novembre del 2025, all’aeroporto, su una sedia a rotelle. Al suo fianco, nella battaglia contro la SLA (sclerosi laterale amiotrofica), c’è sempre stata l’ex moglie Rebecca Gayheart, che aveva annullato la richiesta di divorzio. Immediata la reazione del cast di Grey’s Anatomy: Kevin McKidd – Owen Hunt – ha pubblicato una foto di Mark Sloan, il personaggio che ha dato a Dane la fama mondiale. Anche Sarah Drew – April Kepner nella serie – ha voluto dare il suo ultimo saluto al collega.

Gli è stato vicino anche Patrick Dempsey, che nella serie ha interpretato il suo migliore amico, Derek Shepherd: “È molto difficile per lui, ma cerco di rimanere in contatto e di vedere come sta”, aveva dichiarato. “Penso che sia stato incredibilmente coraggioso di fronte a questa terribile malattia”.

La battaglia contro la SLA

Ad aprile del 2025, Eric Dane aveva annunciato di essere malato di SLA. Rebecca Gayheart, con cui Dane è stato sposato per 14 anni, aveva chiesto il divorzio prima della malattia dell’attore, ma l’aveva infine annullata per rimanere al suo fianco, per lasciare alle figlie un’eredità importante, ovvero essere sempre presenti per la famiglia. A gennaio, Dane aveva cancellato la sua apparizione a un evento dedicato alla SLA a causa di complicazioni legate alla malattia.

L’unico rammarico di Dane è sempre stato legato alle sue figlie, Billie Beatrice, nata nel 2010, e Georgia Geraldine, nata nel 2011. Dane aveva perso il padre a 7 anni, morto a seguito di una ferita di arma da fuoco. “Mio padre è morto quando ero piccolo e temo che alle mie figlie possa succedere lo stesso. È una rabbia difficile da spiegare, ma ogni giorno cerco di restare presente”.

Oltre al ruolo di Mark Sloan in Grey’s Anatomy, che lo ha consacrato alla fama mondiale, Dane ha preso parte a numerosi progetti televisivi e cinematografici: è stato Jason Dean in Streghe, l’ammiraglio Tom Chandler in The Last Ship e ha preso parte alla fortunata serie Euphoria.