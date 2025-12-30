Eric Dane, come sta dopo la diagnosi di SLA: “Infermieri 24 ore su 24”. L’ex moglie al suo fianco

Ansa Eric Dane

Da mesi Eric Dane, famoso e amato in Italia per il ruolo di Mark Sloan in Grey’s Anatomy, parla della sua lotta quotidiana, dopo aver ricevuto la diagnosi di SLA. Al suo fianco c’è l’ex moglie Rebecca Gayheart, che ha combattuto con le compagnie assicurative per garantirgli proprio assistenza continua 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ad aprile del 2025, Dane ha dichiarato di aver ricevuto la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una malattia degenerativa progressiva.

Eric Dane, come sta: al suo fianco c’è l’ex moglie Rebecca

Rebecca Gayheart, ex moglie di Eric Dane, si è battuta a lungo per far ottenere l’assistenza continua: si è fatta carico della situazione, e ha spiegato di essere riuscita a ottenerla dopo due ricorsi. “Capire come funziona il sistema sanitario è un’impresa a sé stante: la compagnia di assicurazione sanitaria ti negherà ciò che chiedi e dovrai presentare ricorso e poi presentare nuovamente domanda. Ne ho fatto la mia missione. Ero ‘bloccata’, come direbbero i ragazzi. Sono crollata, e poi sono rimasta bloccata”.

L’assistenza all’attore è suddivisa sulla base di 21 turni, ma a volte capita che rimanga scoperto. E in quei momenti Rebecca, che con l’attore ha condiviso anni di vita e da cui ha avuto le figlie Billie Beatrice e Georgia Geraldine, sta vicina all’ex. “Ci sono momenti in cui i turni non sono coperti, quindi li copro io. Di recente c’è stato un turno di 12 ore che non ho potuto coprire. Ho potuto fare solo quattro ore a causa di tutte le cose che stanno facendo i bambini”.

Il sostegno degli amici

Nei mesi scorsi, Dane ha rivelato di poter muovere solo un braccio. Questo è tra i motivi per cui necessita di un supporto continuo nel tempo: a tal proposito, sempre l’ex moglie ha rivelato che molti amici hanno accettato di aiutarla in caso di bisogno, ma non tutti sono rimasti al loro fianco. “Ho dovuto chiamare due amici di Eric, uno dei quali non si era mai preso cura di lui in quel modo. Ho pensato: ‘Non posso credere di aver dovuto chiedere a qualcuno di fare una cosa del genere‘. E naturalmente, quando ho chiesto aiuto, mi hanno risposto: ‘Sì, qualsiasi cosa, di cosa hai bisogno? Cosa sta succedendo?’. Ed entrambi si sono presentati e hanno fatto un lavoro meraviglioso”.

Insieme al suo terapeuta, sta affrontando l’emotività di questo momento: si sta dedicando alle cure per il suo ex marito e sta crescendo le due figlie, ma alcune persone sono sparite dalla sua vita. “Ci sono molte persone che prima erano più presenti nella mia vita, a cui penso e mi chiedo: ‘Dove sono finite?’, ma la maggior parte delle persone non è brava in questa situazione perché è molto pesante”. Ha aggiunto di non serbare rancore nei confronti di chi non si è presentato. Anche se ormai sono ex, la coppia è rimasta sempre molto unita, pur avendo attraversato dei momenti complessi: Eric e Rebecca si sono incontrati per la prima volta nel 2003 e si sono sposati pochi mesi dopo a Las Vegas.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!