Eric Dane di Grey’s Anatomy lotta contro la SLA: il messaggio per le figlie

IPA Eric Dane combatte la SLA

Nei panni del “Dottor Bollore”, Eric Dane ha fatto sognare milioni di fan di Grey’s Anatomy, ma oggi la sua vita è molto diversa da quella dei tempi d’oro del celebre medical drama. L’attore 52enne sta infatti combattendo la sua lotta contro la SLA: una battaglia che si fa sempre più difficile, ma che lui ha promesso di portare avanti “fino all’ultimo respiro”. Anche e soprattutto per amore delle figlie.

Il messaggio di Eric Dane per le figlie

Da quando ha annunciato di essere affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), l’attore Eric Dane ha deciso di usare la sua voce per aiutare milioni di persone che combattono la sua stessa battaglia. Solo qualche giorno fa era stato immortalato all’aeroporto di Washington in sedie a rotelle, ma il progredire inesorabile della malattia non gli ha impedito di incontrare nella giornata di ieri il deputato Eric Swalwell, con l’obiettivo di chiedere maggiori fondi per la ricerca sulle patologie neurodegenerative.

Per l’occasione, l’attore 52enne ha parlato della sua situazione, raccontando anche di essere deciso a combattere soprattutto per la sua famiglia: “Ho due figlie a casa. Voglio vederle, sai, laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipoti. Voglio esserci per tutto questo. Quindi combatterò fino all’ultimo respiro in questa battaglia” ha spiegato Eric.

Il divo è infatti sposato con la collega Rebecca Gayheart dal 2004: da lei ha avuto le figlie Billie, nata nel 2010, e Georgia, nata nel 2011. Proprio per amore delle donne della sua vita, l’attore continua a mostrarsi combattivo e determinato, nonostante la patologia abbia già portato alla perdita di funzionalità del braccio destro e stia cominciando a mostrare i primi effetti anche sugli arti inferiori e sul braccio sinistro.

L’annuncio di Eric Dane sulla malattia

Eric Dane ha annunciato di essere affetto da SLA lo scorso aprile. Da allora, l’indimenticabile Dottor Mark Sloan di Grey’s Anatomy ha prestato il volto alla campagna I AM ALS, deciso ad accrescere la consapevolezza sulle malattie neurodegenerative. Una prova di grande coraggio, come hanno raccontato al magazine Page Six anche alcuni amici dell’attore: “Vuole vivere la vita e non vuole che la gente pianga per lui o lo compatisca mentre affronta questa terribile malattia. Vuole solo che le persone della sua vita siano presenti e il più felici possibile, desidera circondarsi sempre di positività”.

A sostenerlo nella sua battaglia, sono la moglie Rebecca e le figlie Billie e Georgia, che cercano di sostenersi a vicenda in un momento così delicato: “È straziante. Le mie ragazze stanno davvero soffrendo e stiamo solo cercando di superare tutto questo. È un momento difficile” ha raccontato a People la compagna di Dane.

“Abbiamo alcuni terapeuti professionisti che ci stanno aiutando e stiamo semplicemente cercando di mantenere un po’ di speranza e affrontare la situazione con dignità, grazia e amore“, ha continuato Gayheart. Anche i fan dell’attore gli mostrano il loro affetto quotidiano sui social: grazie al già citato ruolo di Sloan in Grey’s Anatomy, ma anche alla partecipazione alla serie tv Euphoria o a film come Io e Marley, X-Men: conflitto finale e Appuntamento con l’amore, Eric Dane ha infatti conquistato una vastissima fanbase.