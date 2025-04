Fonte: IPA Eric Dane

I fan delle serie tv ricorderanno sicuramente il personaggio del dottor Mark Sloan, soprannominato McSteamy, interpretato da Eric Dane in Grey’s Anatomy, o quello di Jason Dean in Streghe: pochi giorni fa l’attore ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi di SLA, ma di sentirsi grato per la possibilità di poter continuare a lavorare. A breve Dane sarà infatti nuovamente sul set della fortunata serie Euphoria che lo vedrà nuovamente al fianco di Zendaya e Sydney Sweeney.

Eric Dane, l’annuncio della malattia e la volontà di continuare a lavorare

“Mi è stata diagnosticata la SLA”: con queste parole l’attore Eric Dane, 52 anni, divenuto celebre al grande pubblico per i numerosi ruoli interpretati negli anni in serie iconiche come Grey’s Anatomy, Euphoria e Streghe, ma anche in pellicole di successo come Bad Boys e Burlesque, solo per citarne alcuni, ha rivelato di essere affetto dalla malattia. Un annuncio che è arrivato come una doccia fredda e ha lasciato a bocca aperta i fan che non si aspettavano di certo una news del genere.

Nonostante la diagnosi di SLA però, Eric Dane ha voluto subito chiarire che intende continuare a lavorare e nei prossimi giorni è già pronto a tornare sul set di Euphoria, la fortunata serie giunta alla sua seconda stagione in cui interpreta il ruolo di Cal Jacobs, e di sentirsi fortunato di non doversi fermare a livello lavorativo.

Eric, che è sposato dal 2004 con Rebecca Gayheart dopo le relazioni avute con le colleghe Alyssa Milano e Lara Flynn Boyle, ha due figlie: Billie Beatrice e Georgia Geraldine, nate rispettivamente nel 2010 e nel 2011, ed è proprio la sua famiglia a dargli una forza enorme. Nelle sue dichiarazioni circa la malattia e il suo futuro, infatti, Dane ha detto: “Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della mia vita. Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana. Però adesso vi chiedo gentilmente di rispettare la privacy di me e della mia famiglia in questo periodo”.

L’attore dunque chiede che, nonostante l’annuncio fatto, venga rispettata la sua privacy in un momento così delicato, esattamente come era successo con James Van Der Beek che, circa un anno fa, aveva annunciato di avere un tumore, ma che aveva anche sostenuto la volontà di continuare a lavorare fino a quando ne avrà la possibilità. Ovviamente la solidarietà, da parte della rete e anche del mondo di Hollywood, è stata unanime e in molti hanno espresso il loro affettuoso supporto a Dane.

Eric Dane, dagli esordi all’annuncio della SLA

Nato a San Francisco nel 1972, Eric Dan ha esordito negli anni ’90 con piccole apparizioni in serie tv come Saved by the Bell, The Wonder Years e Charmed, dove ha interpretato diversi ruoli. Tuttavia, la svolta lavorativa per l’attore è arrivata nel 2006, quando è entrato nel cast di Grey’s Anatomy, interpretando il dottor Mark Sloan, un ruolo che gli ha portato grande popolarità e l’ha reso uno dei volti più amati della serie, che ha lasciato nel 2012.

Dopo Grey’s Anatomy, Eric ha ottenuto il ruolo da protagonista nella serie post-apocalittica The Last Ship dove ha interpretato il ruolo del capitano Tom Chandler: la serie, prodotta da Michael Bay, ha consolidato la sua immagine di attore carismatico e d’azione mentre, più recentemente, lo abbiamo ammirato nei panni di Cal Jacobs nella serie HBO Euphoria, un ruolo complesso e controverso che però ha messo in luce la sua capacità di interpretare ruoli differenti, risultando sempre credibile e perfettamente centrato.

La notizia della sua malattia, pur destando preoccupazione in tutti coloro che lo amano e lo seguono da tempo, al momento non sembra essere un ostacolo alla sua carriera ed Eric sembra più convinto che mai a continuare a fare ciò che ama.