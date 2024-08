James Van Der Beek: vita, carriera, curiosità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Attore e dolce papà, James Van Der Beek è diventato famoso grazie al ruolo di Dawson Leery nella celebre serie tv “Dawson’s Creek”. L’artista dopo la fine dello show ha continuato a lavorare nel mondo del cinema e ha creato una splendida famiglia insieme a sua moglie, trasferendosi in un ranch.

James Van Der Beek, la carriera

Classe 1977, James Van Der Beek è nato in una famiglia di origine olandese. Suo padre, Jim Van Der Beek, era un famoso giocatore di baseball, mentre sua madre Melinda Van Der Beek era una ballerina a Broadway.

Ha iniziato a recitare quando aveva solamente 13 anni, interpretando Danny Zuko in “Grease”. Nel 1993 ha fatto dei provini a New York, partecipando agli spettacoli di off-Broadway.

Poco dopo si è iscritto all’università Cheshire Academy, continuando a recitare in vari spettacoli. Successivamente è passato alla Drew University, dove ha ottenuto una borsa di studio che gli ha consentito di raggiungere i maggiori set cinematografici.

Nel 1995 ha esordito al cinema con “Angus”, ma il vero successo è arrivato grazie a “Dawson’s Creek” in cui ha interpretato il protagonista, Dawson Leery.

Nel 2011 è stato protagonista del video musicale “Blow” di Ke$ha, in seguito ha recitato nella serie tv “Non fidarti della str**** dell’interno 23” con Krysten Ritter e Dreama Walker. Nel 2014 ha recitato nella serie “CSI: Cyber”, interpretando Elijah Mundo.

James Van Der Beek, i film

Cinema

1995 – Angus

1996 – I Love You, I Love You Not

1998 – Harvest

1999 – Varsity Blues

2000 – Scary Movie

2001 – Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood! (Jay and Silent Bob Strike Back)

2001 – Texas Rangers

2002 – Le regole dell’attrazione (The Rules of Attraction)

2005 – Standing Still

2007 – Final Draft

2009 – Stolen – Rapiti (Stolen Lives)

2009 – Formosa Betrayed

2009 – Mrs. Miracle

2011 – The Big Bang

2012 – Backwards

2013 – The Magic Bracelet

2013 – Un giorno come tanti (Labor Day)

2015 – Power/Rangers

2017 – Downsizing – Vivere alla grande (Downsizing)

2019 – Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood (Jay and Silent Bob Reboot)

2020 – Bad Hair

Televisione

1993 – Clarissa (Clarissa Explains It All)

1995 – Così gira il mondo (As The World Turns)

1996 – Aliens in the Family

1998-2003 – Dawson’s Creek

2006 – The Plague

2007 – Tentacoli di paura (Eye of the Beast)

2007 – Criminal Minds

2007 – Ugly Betty

2008-2013 – How I Met Your Mother

2008 – 2009 – One Tree Hill

2009 – Medium

2009 – The Forgotten

2009 – Taken in Broad Daylight

2009 – The Storm – Catastrofe annunciata )

2009 – Mrs. Miracle – Una tata magica (Mrs. Miracle)

2010 – Mercy

2011 – Law & Order: Criminal Intent

2011 – Franklin & Bash

2011 – Salem Falls

2012-2013 – Non fidarti della str**** dell’interno 23 (Don’t Trust the B—- in Apartment 23)

2012 – Law & Order – Unità vittime speciali (Law & Order: Special Victims Unit)

2014 – I miei peggiori amici (Friends with Better Lives)

2015-2016 – CSI: Cyber

2017 – Carters Get Rich

2017 – Room 104

2017 – What Would Diplo Do?

2017 – Modern Family

2018 – Pose

James Van Der Beek, i premi

MTV Movie Awards

1999 – Miglior attore protagonista per Varsity Blues

2001 – Miglior cameo dell’anno per Scary Movie

2001 – Miglior attore protagonista per Varsity Blues

2001 – Candidatura al miglior attore per Varsity Blues

2000 – vincitore del premio “attore dell’anno”, organizzato dalla Blockbuster, per la sua interpretazione in Varsity Blues.

James Van Der Beek e “Dawson’s Creek”

“Dawson Creek” è la serie che ha regalato un enorme successo a James Van Der Beek. Grazie allo show l’attore ha ottenuto la fama mondiale, prendendo parte ad un programma cult.

James ha parlato spesso dell’esperienza nello show, svelando che sua figlia ha scoperto il Meme in cui Dawson piange.

“Per delle lezioni online abbiamo dato ai nostri figli gli iPad e hanno scoperto subito i meme. Ed è iniziata così, con mia figlia maggiore che mi ha mandato un meme che mi ritrae”, ha spiegato

Del meme ha poi detto: “Lo amo, è la mia mia cosa preferita di tutta la serie. Trovo esiliante in particolare che lavori sei anni a una serie e poi viene ridotta a tre secondi, rappresenta perfettamente internet».

La vita privata di James Van Der Beek

Nel 2003 James Van Der Beek ha sposato la collega Heather McComb. La coppia si è separata nel 2009, in seguito l’attore ha incontrato Kimberly Brook, una donna d’affari.

I due hanno avuto sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah e vivono ormai da anni in un ranch in Texas.

James ha raccontato più volte, anche su Instagram, il dolore e la paura provati per via degli aborti vissuti dalla moglie. “Provo profonda gratitudine per avere Kimberly in questo mondo oggi – ha svelato -. Ho avuto davvero paura per un istante – abbastanza paura per rendermi conto di quanto a volte dia per scontate troppe cose”.

“Essere genitori non è certo facile, ma è molto più divertente se ci sei tu – ha scritto poi su Instagram, riferendosi alla moglie -. Ci sono momenti in cui ci sentiamo frustrati, momenti in cui ci sentiamo schiacciati da tanto siamo esausti e travolti oltre i limiti della pazienza. Ma è anche un’avventura. Grazie per ricordarmi sempre che, in mezzo al caos, può esserci pura magia. Può esserci gioia”.

James Van Der Beek, segno zodiacale e altezza

James Van Der Beek è nato l’8 marzo, è del segno dei Pesci ed è alto 1,83 metri. Come tutte le persone del segno dei Pesci, James è una persona affettuosa, comprensiva e gentile. Ama avere intorno a sè molta gente e aiutare gli altri, per questo viene considerato come una presenza rassicurante.

Ha una grande immaginazione, ma tende a perdere spesso la concentrazione. Riesce a raggiungere sempre traguardi incredibili sul lavoro come in famiglia e con gli amici.