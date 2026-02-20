Eric Dane, chi è l’ex moglie Rebecca Gayheart rimasta al suo fianco fino alla fine

IPA Rebecca Gayheart

Attrice ed ex modella, Rebecca Gayheart è stata la moglie di Eric Dane, l’attore scomparso il 19 febbraio 2026. Si sono sposati nel 2004, ma nel 2018 la Gayheart aveva chiesto il divorzio dopo 14 anni di matrimonio, rimanendo tuttavia al suo fianco fino alla fine, dopo che Dane aveva ricevuto la diagnosi di SLA.

Chi è Rebecca Gayheart

Nata a Hazard il 12 agosto 1971, Rebecca Gayheart ha origini irlandesi, tedesche e britanniche. Ha iniziato presto ad approcciarsi al mondo della moda e dello spettacolo: i primi spot pubblicitari, poi il debutto nella soap Quando si ama nel 1992. Nel corso della sua carriera, ha preso parte a innumerevoli serie televisive, come Beverly Hills 90210, Dead Like Me, Ugly Betty, Nip/Tuck, Vanished: tra gli ultimi lavori al cinema, invece, l’abbiamo vista in C’era una volta a… Hollywood, film di Quentin Tarantino.

È stata fidanzata brevemente con Marco Leonardi, l’attore italiano, ma nella sua vita c’è sempre stato un uomo: Eric Dane. Con lui si è sposata nel 2004, per poi chiedere il divorzio nel 2018. Dopo la diagnosi di SLA di Dane, è rimasta al suo fianco fino alla fine, senza mai lasciargli la mano. La famiglia si è riavvicinata nell’ultimo periodo, e la Gayheart aveva anche annullato la richiesta di divorzio: “Trascorrere tutto questo tempo insieme è stato davvero positivo, e penso che sia bello per i bambini vedere forse un lato più dolce di noi. Non è che nutrano la speranza che stiamo insieme: i bambini sognano sempre che i loro genitori tornino insieme, e credo che ora i nostri non lo facciano più perché capiscono la realtà della situazione”, aveva detto l’attrice.

La storia d’amore con Eric Dane: il matrimonio e le due figlie

Il percorso tra Rebecca Gayheart ed Eric Dane somiglia a un cerchio che ha trovato il modo di chiudersi proprio quando il tempo stava per scadere. La loro unione, nata con una velocità quasi cinematografica nel 2004 dopo appena dieci mesi di frequentazione a Las Vegas, ha attraversato momenti non facili. Eppure, la parola fallimento non appartiene alla loro storia. Nonostante la richiesta di divorzio del 2018, la coppia ha scelto di trasformare la separazione in una nuova forma di vicinanza. Al centro delle loro vite ci sono sempre state le figlie Billie Beatrice e Georgia Geraldine.

Quello che poteva essere un addio definitivo si è trasformato in un supporto incrollabile. Le vacanze in famiglia tra l’Europa e le Hawaii hanno fatto da preludio alla scelta più importante: il ritiro del divorzio nel 2025. Un gesto arrivato poco prima che il mondo conoscesse la battaglia di Dane contro la SLA. Rebecca è rimasta il punto di riferimento costante, la voce all’altro capo del telefono che l’attore cercava ogni giorno. Come dichiarato dalla stessa Gayheart, quindici anni insieme e due figli rendono una relazione un successo enorme, a prescindere dall’epilogo. Volevano, più di ogni altra cosa al mondo, dimostrare alle loro figlie che l’amore può cambiare veste, ma resta presente. L’attore si è spento il 19 febbraio 2026: nei suoi ultimi giorni, la famiglia e gli amici di sempre sono rimasti al suo fianco, fino alla fine.