Dopo l'annuncio shock di essere affetto da SLA , Eric Dane, indimenticabile "Dottor Bollore" (Dr. Mark Sloan) di Greys' Anatomy è stato intervistato a Good Morning America, dove, visibilmente commosso, si è detto grato per aver attorno l'amore della sua famiglia e, soprattutto, di non sentirsi alla fine della sua vita. La speranza, l'amore dei suoi cari e il lavoro lo tengono in vita